https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-tashkente-avtobusnye-ostanovki-ne-sootvetstvuyut-normam--issledovanie-21199471.html

В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование

В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование

Согласно нормами законодательства, на автобусных остановках и рядом с ними должны находиться самые важные для пассажиров предметы.

2021-11-02T17:51+0500

2021-11-02T17:51+0500

2021-11-02T17:52+0500

общество

пассажиры

остановки

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В столице остановки для общественного транспорта не соответствуют необходимым требованиям и стандартам, сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей.Согласно данным проведенного исследования, многие автобусные остановки превращены в площадки для извлечения доходов. Отмечается, что из-за магазинов или общепитов, размещенных на их территории, пассажирам часто приходится ждать транспорт под палящим солнцем или проливным дождем.Помимо этого, на многих остановках отсутствуют пандусы для людей с особенностями развития, а также необходимое количество скамеек и урн. В соответствии с нормами законодательства, рядом с остановкой должны находиться урны для мусора: одну размещают с внешней стороны, а другую на площадке ожидания. К тому же автобусные остановки должны оборудоваться скамьями, при этом одну устанавливают в павильоне, а другие – на площадке ожидания из расчета одна скамья на 10 квадратных метров площадки. Какие нарушения выявлены у 850 автобусных остановокКак заявляют в агентстве, в центре столицы дела с автобусными остановками обстоят лучше, но в отдаленных районах условия для пассажиров оставляют желать лучшего.

https://uz.sputniknews.ru/20190403/Avtobusnye-ostanovki-v-Tashkente-osnastyat-elektronnymi-tablo-11145687.html

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пассажиры, остановки