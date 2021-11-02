https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-tashkente-avtobusnye-ostanovki-ne-sootvetstvuyut-normam--issledovanie-21199471.html
В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование
В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование
Согласно нормами законодательства, на автобусных остановках и рядом с ними должны находиться самые важные для пассажиров предметы.
2021-11-02T17:51+0500
2021-11-02T17:51+0500
2021-11-02T17:52+0500
общество
пассажиры
остановки
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В столице остановки для общественного транспорта не соответствуют необходимым требованиям и стандартам, сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей.Согласно данным проведенного исследования, многие автобусные остановки превращены в площадки для извлечения доходов. Отмечается, что из-за магазинов или общепитов, размещенных на их территории, пассажирам часто приходится ждать транспорт под палящим солнцем или проливным дождем.Помимо этого, на многих остановках отсутствуют пандусы для людей с особенностями развития, а также необходимое количество скамеек и урн. В соответствии с нормами законодательства, рядом с остановкой должны находиться урны для мусора: одну размещают с внешней стороны, а другую на площадке ожидания. К тому же автобусные остановки должны оборудоваться скамьями, при этом одну устанавливают в павильоне, а другие – на площадке ожидания из расчета одна скамья на 10 квадратных метров площадки. Какие нарушения выявлены у 850 автобусных остановокКак заявляют в агентстве, в центре столицы дела с автобусными остановками обстоят лучше, но в отдаленных районах условия для пассажиров оставляют желать лучшего.
https://uz.sputniknews.ru/20190403/Avtobusnye-ostanovki-v-Tashkente-osnastyat-elektronnymi-tablo-11145687.html
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пассажиры, остановки
В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование
17:51 02.11.2021 (обновлено: 17:52 02.11.2021)
Многие автобусные остановки превращены в площадки для извлечения доходов. Отмечается, что из-за магазинов или общепитов, размещенных на их территории, пассажирам часто приходится ждать транспорт под палящим солнцем или проливным дождем.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В столице остановки для общественного транспорта не соответствуют необходимым требованиям и стандартам, сообщает
пресс-служба Агентства по защите прав потребителей.
Согласно данным проведенного исследования, многие автобусные остановки превращены в площадки для извлечения доходов. Отмечается, что из-за магазинов или общепитов, размещенных на их территории, пассажирам часто приходится ждать транспорт под палящим солнцем или проливным дождем.
Помимо этого, на многих остановках отсутствуют пандусы для людей с особенностями развития, а также необходимое количество скамеек и урн.
В соответствии с нормами законодательства, рядом с остановкой должны находиться урны для мусора: одну размещают с внешней стороны, а другую на площадке ожидания. К тому же автобусные остановки должны оборудоваться скамьями, при этом одну устанавливают в павильоне, а другие – на площадке ожидания из расчета одна скамья на 10 квадратных метров площадки.
Какие нарушения выявлены у 850 автобусных остановок
62,9% – нет урн для мусора;
37,2% – нет зала ожидания;
36,5% – не хватает достаточного количества мест для пассажиров;
31,6% – отсутствуют скамейки;
28,9% – не соблюдаются санитарно-гигиенические требования;
91% – отсутствуют нужные схемы маршрутов автобусов и расписание с графиком движения общественного транспорта.
Как заявляют в агентстве, в центре столицы дела с автобусными остановками обстоят лучше, но в отдаленных районах условия для пассажиров оставляют желать лучшего.