https://uz.sputniknews.ru/20211102/zakon-surov-pochemu-na-genprokuraturu-uzbekistana-podali-v-sud-21200667.html
Закон суров: почему на Генпрокуратуру Узбекистана подали в суд
Закон суров: почему на Генпрокуратуру Узбекистана подали в суд
Мирабадский межрайонный суд отказал заявителю в удовлетворении иска, в результате чего он подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд.
2021-11-02T18:25+0500
2021-11-02T18:25+0500
2021-11-02T18:25+0500
общество
суд
жалоба
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На Генпрокуратуру Узбекистана подано заявление в суд из-за невыплат законных пособий семье погибшего при исполнении сотрудника, заявил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.Отмечается, что 33-летний сотрудник главного органа надзора погиб в апреле во время исполнения своих профессиональных обязанностей. У него остались четверо детей и жена. В течение всего времени Генпрокуратура не выплачивала им законных пособий. Отец погибшего подал в суд на ведомство.По информации депутата, Мирабадский межрайонный суд отказал заявителю в удовлетворении иска, в результате чего он подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд.
https://uz.sputniknews.ru/20180116/Uabekistan-ugolovnye-dela-elektronnye-7275261.html
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суд, жалоба, генеральная прокуратура узбекистана
Закон суров: почему на Генпрокуратуру Узбекистана подали в суд
По информации депутата Расула Кушербаева, Мирабадский межрайонный суд отказал заявителю в удовлетворении иска, в результате чего он подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
На Генпрокуратуру Узбекистана подано заявление в суд из-за невыплат законных пособий семье погибшего при исполнении сотрудника, заявил
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев.
Отмечается, что 33-летний сотрудник главного органа надзора погиб в апреле во время исполнения своих профессиональных обязанностей. У него остались четверо детей и жена. В течение всего времени Генпрокуратура не выплачивала им законных пособий. Отец погибшего подал в суд на ведомство.
По информации депутата, Мирабадский межрайонный суд отказал заявителю в удовлетворении иска, в результате чего он подал апелляционную жалобу в Ташкентский городской суд.