https://uz.sputniknews.ru/20211103/-madiyar-saidraximov-vyshel-v-polufinal-chm-po-boksu-v-serbii-21215331.html
Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии
Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии
В четверть финале боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил сопернику ни единого шанса на победу и выиграл путевку в полуфинал.
2021-11-03T17:08+0500
2021-11-03T17:08+0500
2021-11-03T17:08+0500
спорт
боксер
бокс
национальный олимпийский комитет узбекистана
чемпионат мира по боксу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21215146_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0d6d88a4c93796855e27851e0855ef5e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Боец из Узбекистана Мадияр Саидрахимов (-92 кг) выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил ему ни единого шанса на победу.По данным НОК, в полуфинале соперником Саидрахимова станет Хулио Ла Круз из Кубы. Ранее Абдумалик Халаков (-60 кг) стал первым узбекистанским боксером, которому удалось выйти в полуфинал ЧМ. Он одержал убедительную победу над российским спортсменом Всеволодом Шумковым. Теперь в полуфинале с ним сразится иранец Абдумалик Халаков-Дониол Шобахш.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21215146_0:0:1079:809_1920x0_80_0_0_c2b55a7c40a78b29bfa53a09abfd0dda.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
боксер, бокс, национальный олимпийский комитет узбекистана, чемпионат мира по боксу
Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии
Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил сопернику ни единого шанса на победу.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Боец из Узбекистана Мадияр Саидрахимов (-92 кг) выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил ему ни единого шанса на победу.
По данным НОК, в полуфинале соперником Саидрахимова станет Хулио Ла Круз из Кубы.
Ранее Абдумалик Халаков
(-60 кг) стал первым узбекистанским боксером, которому удалось выйти в полуфинал ЧМ. Он одержал убедительную победу над российским спортсменом Всеволодом Шумковым. Теперь в полуфинале с ним сразится иранец Абдумалик Халаков-Дониол Шобахш.