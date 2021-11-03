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Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии
Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии
В четверть финале боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил сопернику ни единого шанса на победу и выиграл путевку в полуфинал.
2021-11-03T17:08+0500
2021-11-03T17:08+0500
спорт
боксер
бокс
национальный олимпийский комитет узбекистана
чемпионат мира по боксу
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Боец из Узбекистана Мадияр Саидрахимов (-92 кг) выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил ему ни единого шанса на победу.По данным НОК, в полуфинале соперником Саидрахимова станет Хулио Ла Круз из Кубы. Ранее Абдумалик Халаков (-60 кг) стал первым узбекистанским боксером, которому удалось выйти в полуфинал ЧМ. Он одержал убедительную победу над российским спортсменом Всеволодом Шумковым. Теперь в полуфинале с ним сразится иранец Абдумалик Халаков-Дониол Шобахш.
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боксер, бокс, национальный олимпийский комитет узбекистана, чемпионат мира по боксу

Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии

17:08 03.11.2021
© Федерация бокса Узбекистана Мадияр Саидрахимов выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии
 Мадияр Саидрахимов выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Федерация бокса Узбекистана
Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил сопернику ни единого шанса на победу.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Боец из Узбекистана Мадияр Саидрахимов (-92 кг) выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил ему ни единого шанса на победу.
© Федерация бокса Узбекистана Мадияр Саидрахимов выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии
 Мадияр Саидрахимов выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
Мадияр Саидрахимов выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии
© Федерация бокса Узбекистана
По данным НОК, в полуфинале соперником Саидрахимова станет Хулио Ла Круз из Кубы.
Ранее Абдумалик Халаков (-60 кг) стал первым узбекистанским боксером, которому удалось выйти в полуфинал ЧМ. Он одержал убедительную победу над российским спортсменом Всеволодом Шумковым. Теперь в полуфинале с ним сразится иранец Абдумалик Халаков-Дониол Шобахш.
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