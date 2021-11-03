https://uz.sputniknews.ru/20211103/-madiyar-saidraximov-vyshel-v-polufinal-chm-po-boksu-v-serbii-21215331.html

Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии

Мадияр Саидрахимов вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Сербии

В четверть финале боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил сопернику ни единого шанса на победу и выиграл путевку в полуфинал.

2021-11-03T17:08+0500

2021-11-03T17:08+0500

2021-11-03T17:08+0500

спорт

боксер

бокс

национальный олимпийский комитет узбекистана

чемпионат мира по боксу

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Боец из Узбекистана Мадияр Саидрахимов (-92 кг) выиграл путевку в полуфинал на ЧМ по боксу в Сербии, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.Боксер сразился на ринге с англичанином Льюисом Уильямсом. Узбекистанец не оставил ему ни единого шанса на победу.По данным НОК, в полуфинале соперником Саидрахимова станет Хулио Ла Круз из Кубы. Ранее Абдумалик Халаков (-60 кг) стал первым узбекистанским боксером, которому удалось выйти в полуфинал ЧМ. Он одержал убедительную победу над российским спортсменом Всеволодом Шумковым. Теперь в полуфинале с ним сразится иранец Абдумалик Халаков-Дониол Шобахш.

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боксер, бокс, национальный олимпийский комитет узбекистана, чемпионат мира по боксу