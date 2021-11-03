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Глобальное потепление и защита лесов: Путин выступил на климатическом саммите в Глазго
Глобальное потепление и защита лесов: Путин выступил на климатическом саммите в Глазго
Климатическая конференция стартовала в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Владимир Путин присоединился к участникам саммита посредством видеоконференцсвязи.
2021-11-03T11:24+0500
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видео
мультимедиа
владимир путин
саммит
климат
глобальное потепление
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Президент России Владимир Путин в онлайн-формате выступил на климатическом саммите в Глазго.Лидер страны не смог прилететь в Великобританию, чтобы принять участие в международном мероприятии. Он присоединился к участникам саммита посредством видеоконференцсвязи. Свое обращение Путин посвятил декларации о защите лесов и землепользовании. Документ планируют подписать свыше 100 стран, где в общей сложности растёт около 85% лесов планеты. Климатическая конференция стартовала 31 октября и продлится до 12 ноября. За это время участники саммита намерены обсудить много вопросов, в том числе глобальное потепление. О чем говорил лидер России, смотрите в нашем видео.
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мультимедиа , владимир путин, саммит, климат, глобальное потепление, видео

Глобальное потепление и защита лесов: Путин выступил на климатическом саммите в Глазго

11:24 03.11.2021 (обновлено: 11:28 03.11.2021)
© Sputnik
Лидер страны не смог прилететь в Великобританию, чтобы принять участие в международном мероприятии. Он присоединился к участникам саммита посредством видеоконференцсвязи.
Президент России Владимир Путин в онлайн-формате выступил на климатическом саммите в Глазго.
Лидер страны не смог прилететь в Великобританию, чтобы принять участие в международном мероприятии. Он присоединился к участникам саммита посредством видеоконференцсвязи.
Свое обращение Путин посвятил декларации о защите лесов и землепользовании. Документ планируют подписать свыше 100 стран, где в общей сложности растёт около 85% лесов планеты.
Климатическая конференция стартовала 31 октября и продлится до 12 ноября. За это время участники саммита намерены обсудить много вопросов, в том числе глобальное потепление.
О чем говорил лидер России, смотрите в нашем видео.
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