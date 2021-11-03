https://uz.sputniknews.ru/20211103/globalnoe-poteplenie-i-zaschita-lesov-putin-vystupil-na-klimaticheskom-sammite-v-glazgo-21208746.html

Глобальное потепление и защита лесов: Путин выступил на климатическом саммите в Глазго

Глобальное потепление и защита лесов: Путин выступил на климатическом саммите в Глазго

Климатическая конференция стартовала в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Владимир Путин присоединился к участникам саммита посредством видеоконференцсвязи.

2021-11-03T11:24+0500

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видео

мультимедиа

владимир путин

саммит

климат

глобальное потепление

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Президент России Владимир Путин в онлайн-формате выступил на климатическом саммите в Глазго.Лидер страны не смог прилететь в Великобританию, чтобы принять участие в международном мероприятии. Он присоединился к участникам саммита посредством видеоконференцсвязи. Свое обращение Путин посвятил декларации о защите лесов и землепользовании. Документ планируют подписать свыше 100 стран, где в общей сложности растёт около 85% лесов планеты. Климатическая конференция стартовала 31 октября и продлится до 12 ноября. За это время участники саммита намерены обсудить много вопросов, в том числе глобальное потепление. О чем говорил лидер России, смотрите в нашем видео.

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мультимедиа , владимир путин, саммит, климат, глобальное потепление, видео