https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekistan-obsudil-s-sng-svoe-bespilotnoe-buduschee-21205287.html

Узбекистан обсудил с СНГ свое "беспилотное" будущее

Узбекистан обсудил с СНГ свое "беспилотное" будущее

Ввоз и использование беспилотников в Узбекистане — это одна из самых острых, обсуждаемых тем в правовом поле за последние годы. 03.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

беспилотник

снг

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан обсудил с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК)* вопросы внедрения систем управления полетом беспилотных летательных аппаратов в республике. Накануне замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев и замепредседателя МАК Константин Клещев провели переговоры. Стороны также рассмотрели перспективы развития национальной системы управления воздушным движением Узбекистана.Речь, в частности, шла об использовании цифровых технологий связи и спутниковой навигации. В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов. Под ними подразумеваются самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн. До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в Узбекистане при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением правительства страны. * — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства Содружества Независимых Государств (СНГ)

https://uz.sputniknews.ru/20191104/Za-nezakonnyy-vvoz-bespilotnikov-teper-grozit-ugolovnaya-statya-12727898.html

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