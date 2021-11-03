https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekistan-obsudil-s-sng-svoe-bespilotnoe-buduschee-21205287.html
Узбекистан обсудил с СНГ свое "беспилотное" будущее
Узбекистан обсудил с СНГ свое "беспилотное" будущее
Ввоз и использование беспилотников в Узбекистане — это одна из самых острых, обсуждаемых тем в правовом поле за последние годы. 03.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-03T09:00+0500
2021-11-03T09:00+0500
2021-11-03T09:00+0500
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан обсудил с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК)* вопросы внедрения систем управления полетом беспилотных летательных аппаратов в республике. Накануне замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев и замепредседателя МАК Константин Клещев провели переговоры. Стороны также рассмотрели перспективы развития национальной системы управления воздушным движением Узбекистана.Речь, в частности, шла об использовании цифровых технологий связи и спутниковой навигации. В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов. Под ними подразумеваются самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн. До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в Узбекистане при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением правительства страны. * — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства Содружества Независимых Государств (СНГ)
https://uz.sputniknews.ru/20191104/Za-nezakonnyy-vvoz-bespilotnikov-teper-grozit-ugolovnaya-statya-12727898.html
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узбекистан, беспилотник, снг
Узбекистан обсудил с СНГ свое "беспилотное" будущее
Ввоз и использование беспилотников в Узбекистане — это одна из самых острых, обсуждаемых тем в правовом поле за последние годы.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Узбекистан обсудил
с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК)* вопросы внедрения систем управления полетом беспилотных летательных аппаратов в республике.
Накануне замминистра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев и замепредседателя МАК Константин Клещев провели переговоры.
"Особое внимание было уделено вопросам, связанным с автоматизированными системами управления полетом беспилотных летательных аппаратов, законодательной и нормативной базой для их внедрения", — сообщили в Минтрансе Узбекистана.
Стороны также рассмотрели перспективы развития национальной системы управления воздушным движением Узбекистана.
Речь, в частности, шла об использовании цифровых технологий связи и спутниковой навигации.
В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов. Под ними подразумеваются самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн.
До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в Узбекистане при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности.
В мае 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением правительства страны.
* — исполнительный орган межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства Содружества Независимых Государств (СНГ)