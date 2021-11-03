https://uz.sputniknews.ru/20211103/uzbekskie-prava-mojno-zamenit-v-rossii-21217134.html
Узбекские права можно заменить в России
Узбекские права можно заменить в России
Поменять водительское удостоверение старого образца на новое можно через консульство.
2021-11-03T18:20+0500
2021-11-03T18:20+0500
2021-11-03T18:20+0500
общество
узбекистан
водительское удостоверение
консульство
права
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Заменить водительское удостоверение старого образца на новое теперь можно через консульские учреждения Узбекистана в России. Правительство республики подписало соответствующее временное Постановление, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале.Для замены прав гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение. Затем консульство заполнит анкету от имени заявителя и в течение одного рабочего дня отправит ее в Главное управление безопасности дорожного движения (ГУБДД МВД).Ведомство должно в течение одного рабочего дня рассмотреть заявление и либо оформить права нового образца и направить их в консульско-правовой департамент МИД, либо указать причину отказа.МИД перешлет готовое водительское удостоверение дипломатической почтой в консульское учреждение, где заявитель и сможет его получить.За замену водительских прав через консульство гражданину придется заплатить 70% БРВ в качестве пошлины и 20 в качестве консульского сбора, а также возместить фактические расходы на изготовление и пересылку документов в размере 20 долларов.
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узбекистан, водительское удостоверение, консульство, права
Узбекские права можно заменить в России
Поменять водительское удостоверение старого образца на новое можно через консульство.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik.
Заменить водительское удостоверение старого образца на новое теперь можно через консульские учреждения Узбекистана в России. Правительство республики подписало соответствующее временное Постановление, сообщает Министерство юстиции в своем Telegram-канале
.
Для замены прав гражданин должен лично подать заявление в консульское учреждение. Затем консульство заполнит анкету от имени заявителя и в течение одного рабочего дня отправит ее в Главное управление безопасности дорожного движения (ГУБДД МВД).
Ведомство должно в течение одного рабочего дня рассмотреть заявление и либо оформить права нового образца и направить их в консульско-правовой департамент МИД, либо указать причину отказа.
МИД перешлет готовое водительское удостоверение дипломатической почтой в консульское учреждение, где заявитель и сможет его получить.
За замену водительских прав через консульство гражданину придется заплатить 70% БРВ в качестве пошлины и 20 в качестве консульского сбора, а также возместить фактические расходы на изготовление и пересылку документов в размере 20 долларов.