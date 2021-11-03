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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-samarkande-naydeny-neobychnye-artefakty--foto-21213973.html
В Самарканде найдены необычные артефакты — фото
В Самарканде найдены необычные артефакты — фото
Эксперты пока не могут определить период происхождения находки. Точная информация о ней будет обнародована в ближайшее время.
2021-11-03T16:25+0500
2021-11-03T16:25+0500
общество
самарканд
артефакты
находка
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Самарканде найдены древние артефакты с надписями на арабском языке, передает местный телеканал STV.Необычные каменные плиты были обнаружены во время демонтажа объектов, расположенных недалеко от аэропорта. Ученые пока не могут определить время происхождения находки. Одни эксперты предполагают, что камни принадлежат периоду Тимуридов, другие уверяют, что им не больше 200 лет.В самаркандском хокимияте заявили, что точная информация об артефактах будет обнародована в ближайшее время. В октябре прошлого года в Каракалпакстане местные жители обнаружили довольно странный объект круглой формы. По словам очевидцев, железный шар упал с небес на землю после нескольких взрывов.
https://uz.sputniknews.ru/20200206/V-Bukhare-nayden-netipichnyy-artefakt-foto-13401668.html
самарканд
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самарканд, артефакты, находка

В Самарканде найдены необычные артефакты — фото

16:25 03.11.2021
© Sputnik / Ramiz BakhtiyarovГур-Эмир - мавзолей Тамерлана и его семьи в Самарканде, Узбекистан
Гур-Эмир - мавзолей Тамерлана и его семьи в Самарканде, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Ramiz Bakhtiyarov
Ученые пока не могут определить период происхождения находки. Точная информация о ней будет обнародована в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Самарканде найдены древние артефакты с надписями на арабском языке, передает местный телеканал STV.
Необычные каменные плиты были обнаружены во время демонтажа объектов, расположенных недалеко от аэропорта.
© Новостное агентство STVАртефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок - Sputnik Узбекистан
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© Новостное агентство STV
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
© Новостное агентство STVАртефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок - Sputnik Узбекистан
2/3
© Новостное агентство STV
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
© Новостное агентство STVАртефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок - Sputnik Узбекистан
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© Новостное агентство STV
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
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© Новостное агентство STV
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
2/3
© Новостное агентство STV
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
3/3
© Новостное агентство STV
Артефакты, найденные в Самарканде во время раскопок
Ученые пока не могут определить время происхождения находки. Одни эксперты предполагают, что камни принадлежат периоду Тимуридов, другие уверяют, что им не больше 200 лет.
В самаркандском хокимияте заявили, что точная информация об артефактах будет обнародована в ближайшее время.
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6 февраля 2020, 12:14
В октябре прошлого года в Каракалпакстане местные жители обнаружили довольно странный объект круглой формы. По словам очевидцев, железный шар упал с небес на землю после нескольких взрывов.
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