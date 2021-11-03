https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-samarkande-naydeny-neobychnye-artefakty--foto-21213973.html

В Самарканде найдены необычные артефакты — фото

В Самарканде найдены необычные артефакты — фото

Эксперты пока не могут определить период происхождения находки. Точная информация о ней будет обнародована в ближайшее время.

2021-11-03T16:25+0500

2021-11-03T16:25+0500

2021-11-03T16:25+0500

общество

самарканд

артефакты

находка

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Самарканде найдены древние артефакты с надписями на арабском языке, передает местный телеканал STV.Необычные каменные плиты были обнаружены во время демонтажа объектов, расположенных недалеко от аэропорта. Ученые пока не могут определить время происхождения находки. Одни эксперты предполагают, что камни принадлежат периоду Тимуридов, другие уверяют, что им не больше 200 лет.В самаркандском хокимияте заявили, что точная информация об артефактах будет обнародована в ближайшее время. В октябре прошлого года в Каракалпакстане местные жители обнаружили довольно странный объект круглой формы. По словам очевидцев, железный шар упал с небес на землю после нескольких взрывов.

https://uz.sputniknews.ru/20200206/V-Bukhare-nayden-netipichnyy-artefakt-foto-13401668.html

самарканд

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самарканд, артефакты, находка