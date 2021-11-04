https://uz.sputniknews.ru/20211104/rossiya-vaktsiniruet-ot-grippa-uzbekskix-doshkolnikov-i-pervoklassnikov-21221275.html

Россия вакцинирует от гриппа узбекских дошкольников и первоклассников

Россия вакцинирует от гриппа узбекских дошкольников и первоклассников

Прививку сделают в качестве профилактики гриппа и респираторных заболеваний у детей. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-04T10:25+0500

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общество

узбекистан

вакцина

грипп

дети

прививки

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Узбекистан закупил у России 2 миллиона доз вакцины для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов от гриппа.Детям сделают прививку препаратом "Гриппол плюс". В ведомстве уточнили, что российский препарат предназначен для бесплатной централизованной вакцинации всех детей младшего школьного возраста. Для этого по всему Узбекистану были созданы 2753 прививочных пункта.Вакцина "Гриппол плюс" показала свою эффективность как в Узбекистане, так и других странах, считают власти страны.Ранее в штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, можно ли переболевшим COVID-19 делать прививку от гриппа. В Минздраве между тем подчеркнули, что вакцинация от гриппа снижает риск заражения коронавирусом до 90%.

https://uz.sputniknews.ru/20200907/14922239.html

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узбекистан, вакцина, грипп, дети, прививки