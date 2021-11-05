https://uz.sputniknews.ru/20211105/pylnaya-burya-nakryla-uzbekistan-i-vozmutila-mestnyx-jiteley--video-21229722.html
Пыльная буря накрыла Узбекистан и возмутила местных жителей — видео
Пыльная буря накрыла Узбекистан и возмутила местных жителей — видео
Концентрация пыли в воздухе превысила норму в пять раз. Люди жалуются на запах пыли в квартирах и шутят о резком росте спроса на маски.
2021-11-05T10:20+0500
2021-11-05T10:20+0500
2021-11-05T10:30+0500
общество
узбекистан
защитные маски
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Пыльная буря накрыла несколько регионов Узбекистана, в том числе столицу. По данным Узгидромета, в четверг в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях из-за прихода холодного воздуха с территории Урала ветер усилился до 12−15 метров в секунду, местами до 20−25 метров в секунду. Жители Ташкента вечером также наблюдали необычный "пыльно-песчаный туман".Концентрация пыли в воздухе превысила норму в пять раз.В пятницу столица будет все еще окутала пыльной мглой, предупредили синоптики. В ГУВД призвали автомобилистов соблюдать меры безопасности на дорогах.Жители Узбекистана активно делятся в соцсетях видео и фото погодной аномалии. Многие жалуются, что вынуждены дышать пылью даже в квартирах и домах. Есть и те, кто шутят о резком росте спроса на медицинские маски, которые нужно теперь носить не только от коронавируса, но и от пыли. В справочной аэропорта Ташкента между тем сообщили, что, несмотря на ухудшение видимости, все рейсы пока что выполняются по расписанию.
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узбекистан, защитные маски
Пыльная буря накрыла Узбекистан и возмутила местных жителей — видео
10:20 05.11.2021 (обновлено: 10:30 05.11.2021)
Концентрация пыли в воздухе превысила норму в пять раз. Жители жалуются на запах пыли в квартирах и шутят о резком росте спроса на защитные маски.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Пыльная буря накрыла несколько регионов Узбекистана, в том числе столицу.
По данным Узгидромета, в четверг в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях из-за прихода холодного воздуха с территории Урала ветер усилился до 12−15 метров в секунду, местами до 20−25 метров в секунду.
Жители Ташкента вечером также наблюдали необычный "пыльно-песчаный туман".
"Под влиянием порывов ветра сильно иссушенный верхний слой почвы поднимался вверх, создавая эффект пыльно-песчаной мглы с ухудшением видимости до 500−1000 метров в ряде районов республики", — сообщили синоптики.
Концентрация пыли в воздухе превысила норму в пять раз.
В пятницу столица будет все еще окутала пыльной мглой, предупредили
синоптики.
В ГУВД призвали автомобилистов соблюдать меры безопасности на дорогах.
"Не передвигаться в транспорте, в котором не работает кондиционер или неисправны тормозная система, рулевое управление. Соблюдать дистанцию и не оставлять машины возле деревьев", — дали указания
правоохранители.
Жители Узбекистана активно делятся в соцсетях видео и фото погодной аномалии. Многие жалуются, что вынуждены дышать пылью даже в квартирах и домах.
Есть и те, кто шутят о резком росте спроса на медицинские маски, которые нужно теперь носить не только от коронавируса, но и от пыли.
В справочной аэропорта Ташкента между тем сообщили, что, несмотря на ухудшение видимости, все рейсы пока что выполняются по расписанию.