https://uz.sputniknews.ru/20211105/pylnaya-burya-nakryla-uzbekistan-i-vozmutila-mestnyx-jiteley--video-21229722.html

Пыльная буря накрыла Узбекистан и возмутила местных жителей — видео

Пыльная буря накрыла Узбекистан и возмутила местных жителей — видео

Концентрация пыли в воздухе превысила норму в пять раз. Люди жалуются на запах пыли в квартирах и шутят о резком росте спроса на маски.

2021-11-05T10:20+0500

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общество

узбекистан

защитные маски

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Пыльная буря накрыла несколько регионов Узбекистана, в том числе столицу. По данным Узгидромета, в четверг в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях из-за прихода холодного воздуха с территории Урала ветер усилился до 12−15 метров в секунду, местами до 20−25 метров в секунду. Жители Ташкента вечером также наблюдали необычный "пыльно-песчаный туман".Концентрация пыли в воздухе превысила норму в пять раз.В пятницу столица будет все еще окутала пыльной мглой, предупредили синоптики. В ГУВД призвали автомобилистов соблюдать меры безопасности на дорогах.Жители Узбекистана активно делятся в соцсетях видео и фото погодной аномалии. Многие жалуются, что вынуждены дышать пылью даже в квартирах и домах. Есть и те, кто шутят о резком росте спроса на медицинские маски, которые нужно теперь носить не только от коронавируса, но и от пыли. В справочной аэропорта Ташкента между тем сообщили, что, несмотря на ухудшение видимости, все рейсы пока что выполняются по расписанию.

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узбекистан, защитные маски