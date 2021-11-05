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https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekskie-uchenye-otkryli-novyy-vid-rasteniya-21230492.html
Узбекские ученые открыли новый вид растения
Узбекские ученые открыли новый вид растения
Ему уже дали название. Ученые отметили, что ранее ничего подобного не было исследовано.
2021-11-05T11:04+0500
2021-11-05T11:08+0500
общество
узбекистан
ученые
растения
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане вывели новый вид растения. Исследованием занимались ученые Института ботаники Академии наук. Новый вид растения принадлежит роду вербейниковых семейства бобовых. Впервые этот куст обнаружили в 2019 году во время полевых исследований в горном массиве Боботог Юго-Западного Памиро-Алайского хребта. Последние два года ученые изучали популяцию и экологию данного вида. Свойства растения оказались ранее неизвестны науке. Его зарегистрировали и дали название "Hedysarum sunhangii Juramurodov &amp; Tojibaev, 2021".Статья о новом растении опубликована в международном журнале Phytotaxa.
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узбекистан, ученые, растения

Узбекские ученые открыли новый вид растения

11:04 05.11.2021 (обновлено: 11:08 05.11.2021)
© Pixabay / eko pramonoРосток, иллюстративное фото
Росток, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
© Pixabay / eko pramono
Ему уже дали название. Свойства растения оказались ранее неизвестны науке.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане вывели новый вид растения.
Исследованием занимались ученые Института ботаники Академии наук.
© PhytotaxaНовый вид Hedysarum sunhangii Juramurodov & Tojibaev, 2021
Новый вид Hedysarum sunhangii Juramurodov & Tojibaev, 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
Новый вид Hedysarum sunhangii Juramurodov & Tojibaev, 2021
© Phytotaxa
Новый вид растения принадлежит роду вербейниковых семейства бобовых.
Впервые этот куст обнаружили в 2019 году во время полевых исследований в горном массиве Боботог Юго-Западного Памиро-Алайского хребта.
Последние два года ученые изучали популяцию и экологию данного вида.
Свойства растения оказались ранее неизвестны науке. Его зарегистрировали и дали название "Hedysarum sunhangii Juramurodov & Tojibaev, 2021".
Статья о новом растении опубликована в международном журнале Phytotaxa.
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