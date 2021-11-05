https://uz.sputniknews.ru/20211105/uzbekskie-uchenye-otkryli-novyy-vid-rasteniya-21230492.html

Узбекские ученые открыли новый вид растения

Узбекские ученые открыли новый вид растения

Ему уже дали название. Ученые отметили, что ранее ничего подобного не было исследовано.

2021-11-05T11:04+0500

2021-11-05T11:04+0500

2021-11-05T11:08+0500

общество

узбекистан

ученые

растения

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане вывели новый вид растения. Исследованием занимались ученые Института ботаники Академии наук. Новый вид растения принадлежит роду вербейниковых семейства бобовых. Впервые этот куст обнаружили в 2019 году во время полевых исследований в горном массиве Боботог Юго-Западного Памиро-Алайского хребта. Последние два года ученые изучали популяцию и экологию данного вида. Свойства растения оказались ранее неизвестны науке. Его зарегистрировали и дали название "Hedysarum sunhangii Juramurodov & Tojibaev, 2021".Статья о новом растении опубликована в международном журнале Phytotaxa.

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узбекистан, ученые, растения