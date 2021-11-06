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Сайлент Хилл в Москве, "ковидный" Хэллоуин и показ Gucci — яркие фото недели
Сайлент Хилл в Москве, "ковидный" Хэллоуин и показ Gucci — яркие фото недели
Эта неделя запомнилась множеством событий. Sputnik составил фотоподборку самых ярких из них!
2021-11-06T07:00+0500
2021-11-06T07:00+0500
фото
фото недели
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фото, фото недели

Сайлент Хилл в Москве, "ковидный" Хэллоуин и показ Gucci — яркие фото недели

07:00 06.11.2021
Эта неделя запомнилась множеством событий. Sputnik составил фотоподборку самых ярких из них!
© AP Photo / Esteban Felix

Арт-инсталляция "Art Eggcident" голландского художника Хенка Хофстры на фестивале "Hecho en Casa" в Парке-де-ла-Фамилия (Чили), 28 октября

Арт-инсталляция &quot;Art Eggcident&quot; голландского художника Хенка Хофстры на фестивале &quot;Hecho en Casa&quot; в Парке-де-ла-Фамилия (Чили), 28 октября - Sputnik Узбекистан
1/27
© AP Photo / Esteban Felix

Арт-инсталляция "Art Eggcident" голландского художника Хенка Хофстры на фестивале "Hecho en Casa" в Парке-де-ла-Фамилия (Чили), 28 октября

© AFP / Jim Watson

Мужчина плывет на байдарке по затопленной парковке в центре Аннаполиса (США), 29 октября

Мужчина плывет на байдарке по затопленной парковке в центре Аннаполиса (США), 29 октября - Sputnik Узбекистан
2/27
© AFP / Jim Watson

Мужчина плывет на байдарке по затопленной парковке в центре Аннаполиса (США), 29 октября

© AFP / Gent Shkullaku

Человек идет по высохшему дну водохранилища ГЭС Баня (Албания), 29 октября

Человек идет по высохшему дну водохранилища ГЭС Баня (Албания), 29 октября - Sputnik Узбекистан
3/27
© AFP / Gent Shkullaku

Человек идет по высохшему дну водохранилища ГЭС Баня (Албания), 29 октября

© AFP / Wakil Kohsar

Всадник, падающий во время конных игр "бузкаши". Состязания прошли в афганской провинции Саманган, 29 октября

Всадник, падающий во время конных игр &quot;бузкаши&quot;. Состязания прошли в афганской провинции Саманган, 29 октября - Sputnik Узбекистан
4/27
© AFP / Wakil Kohsar

Всадник, падающий во время конных игр "бузкаши". Состязания прошли в афганской провинции Саманган, 29 октября

© REUTERS / Amir Cohen

Соляное образование в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека (Израиль), 30 октября

Соляное образование в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека (Израиль), 30 октября - Sputnik Узбекистан
5/27
© REUTERS / Amir Cohen

Соляное образование в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека (Израиль), 30 октября

© AP Photo / Bruna Prado

Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 30 октября

Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 30 октября - Sputnik Узбекистан
6/27
© AP Photo / Bruna Prado

Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 30 октября

© AFP / Christophe Simon

Острый момент матча по регби между Rugby Club Toulonnais и Biarritz Olympique в Тулоне (Франция), 30 октября

Острый момент матча по регби между Rugby Club Toulonnais и Biarritz Olympique в Тулоне (Франция), 30 октября - Sputnik Узбекистан
7/27
© AFP / Christophe Simon

Острый момент матча по регби между Rugby Club Toulonnais и Biarritz Olympique в Тулоне (Франция), 30 октября

© AP Photo / Emilio Morenatti

Покрытый пеплом дом вследствие извержения вулкана на острове Пальма, 30 октября

Покрытый пеплом дом вследствие извержения вулкана на острове Пальма, 30 октября - Sputnik Узбекистан
8/27
© AP Photo / Emilio Morenatti

Покрытый пеплом дом вследствие извержения вулкана на острове Пальма, 30 октября

© REUTERS / Eduardo Munoz

Парад в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября

Парад в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября - Sputnik Узбекистан
9/27
© REUTERS / Eduardo Munoz

Парад в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября

© Sputnik / Alexey Vitvitsky  / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в дни проведения климатического саммита G20 в Риме, 30-31 октября

Участники акции протеста в дни проведения климатического саммита G20 в Риме, 30-31 октября - Sputnik Узбекистан
10/27
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Участники акции протеста в дни проведения климатического саммита G20 в Риме, 30-31 октября

© Sputnik / Victor Tolochko  / Перейти в фотобанк

Огненное шоу на праздновании Хэллоуина в парке развлечений "Дримлэнд" в Минске, 31 октября

Огненное шоу на праздновании Хэллоуина в парке развлечений &quot;Дримлэнд&quot; в Минске, 31 октября - Sputnik Узбекистан
11/27
© Sputnik / Victor Tolochko
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Огненное шоу на праздновании Хэллоуина в парке развлечений "Дримлэнд" в Минске, 31 октября

© AP Photo / Dieu-Nalio Chery

Участники парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября

Участники парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября - Sputnik Узбекистан
12/27
© AP Photo / Dieu-Nalio Chery

Участники парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября

© AFP / Charly Triballeau

Алессия Маурелли из сборной Италии после выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии, 31 октября

Алессия Маурелли из сборной Италии после выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии, 31 октября - Sputnik Узбекистан
13/27
© AFP / Charly Triballeau

Алессия Маурелли из сборной Италии после выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии, 31 октября

© AFP / Ethan Miller / Getty Images

Рефери и участницы боя Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе, 31 октября

Рефери и участницы боя Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе, 31 октября - Sputnik Узбекистан
14/27
© AFP / Ethan Miller / Getty Images

Рефери и участницы боя Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе, 31 октября

© AFP / Andy Buchanan

Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста против донного траления в Глазго, 31 октября

Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста против донного траления в Глазго, 31 октября - Sputnik Узбекистан
15/27
© AFP / Andy Buchanan

Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста против донного траления в Глазго, 31 октября

© AP Photo / Odelyn Joseph

Женщина посещает церемонию чествования духа Вуду барона Самеди и Геде на Национальном кладбище в Порт-о-Пренсе (Гаити), 1 ноября

Женщина посещает церемонию чествования духа Вуду барона Самеди и Геде на Национальном кладбище в Порт-о-Пренсе (Гаити), 1 ноября - Sputnik Узбекистан
16/27
© AP Photo / Odelyn Joseph

Женщина посещает церемонию чествования духа Вуду барона Самеди и Геде на Национальном кладбище в Порт-о-Пренсе (Гаити), 1 ноября

© AFP / Paul Ellis

Президент Франции Эммануэль Макрон показывает язык во время сессии Великой зеленой стены (GGW) в Глазго, 1 ноября

Президент Франции Эммануэль Макрон показывает язык во время сессии Великой зеленой стены (GGW) в Глазго, 1 ноября - Sputnik Узбекистан
17/27
© AFP / Paul Ellis

Президент Франции Эммануэль Макрон показывает язык во время сессии Великой зеленой стены (GGW) в Глазго, 1 ноября

© REUTERS / Raquel Cunha

Женщина принимает участие в "Марше Катрины" в знак протеста против убийства и насилия в отношении женщин в Мехико, 1 ноября

Женщина принимает участие в &quot;Марше Катрины&quot; в знак протеста против убийства и насилия в отношении женщин в Мехико, 1 ноября - Sputnik Узбекистан
18/27
© REUTERS / Raquel Cunha

Женщина принимает участие в "Марше Катрины" в знак протеста против убийства и насилия в отношении женщин в Мехико, 1 ноября

© AFP / Tolga Akmen

Активисты по защите прав животных из PETA на площади Пикадилли в Лондоне, 1 ноября

Активисты по защите прав животных из PETA на площади Пикадилли в Лондоне, 1 ноября - Sputnik Узбекистан
19/27
© AFP / Tolga Akmen

Активисты по защите прав животных из PETA на площади Пикадилли в Лондоне, 1 ноября

© REUTERS / Navesh Chitrakar

Сбор цветков календулы в Непале, 2 ноября

Сбор цветков календулы в Непале, 2 ноября - Sputnik Узбекистан
20/27
© REUTERS / Navesh Chitrakar

Сбор цветков календулы в Непале, 2 ноября

© REUTERS / Jeff J Mitchell

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сэр Дэвид Аттенборо на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго, 1 ноября

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сэр Дэвид Аттенборо на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго, 1 ноября - Sputnik Узбекистан
21/27
© REUTERS / Jeff J Mitchell

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сэр Дэвид Аттенборо на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго, 1 ноября

© AFP

Несколько грузовых вагонов и локомотив, которые сошли с рельсов в Чили, 2 ноября

Несколько грузовых вагонов и локомотив, которые сошли с рельсов в Чили, 2 ноября - Sputnik Узбекистан
22/27
© AFP

Несколько грузовых вагонов и локомотив, которые сошли с рельсов в Чили, 2 ноября

© REUTERS / Mario Anzuoni

Показ мод Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе (Калифорния), 2 ноября

Показ мод Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе (Калифорния), 2 ноября - Sputnik Узбекистан
23/27
© REUTERS / Mario Anzuoni

Показ мод Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе (Калифорния), 2 ноября

© AP Photo / Seth Wenig

Кандидат в мэры Нью-Йорка Кертис Слива целует спасенного кота по имени Гизмо, 2 ноября

Кандидат в мэры Нью-Йорка Кертис Слива целует спасенного кота по имени Гизмо, 2 ноября - Sputnik Узбекистан
24/27
© AP Photo / Seth Wenig

Кандидат в мэры Нью-Йорка Кертис Слива целует спасенного кота по имени Гизмо, 2 ноября

© AFP / Angela Weiss

Кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан и Radio City Rockettes c верблюдом, овцами и ослом в постановке рождественского спектакля в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 2 ноября

Кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан и Radio City Rockettes c верблюдом, овцами и ослом в постановке рождественского спектакля в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 2 ноября - Sputnik Узбекистан
25/27
© AFP / Angela Weiss

Кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан и Radio City Rockettes c верблюдом, овцами и ослом в постановке рождественского спектакля в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 2 ноября

© AP Photo / Odelyn Joseph

Уличный торговец несет лекарства на рынке Croix des Bosalles в Порт-о-Пренсе (Гаити), 3 ноября

Уличный торговец несет лекарства на рынке Croix des Bosalles в Порт-о-Пренсе (Гаити), 3 ноября - Sputnik Узбекистан
26/27
© AP Photo / Odelyn Joseph

Уличный торговец несет лекарства на рынке Croix des Bosalles в Порт-о-Пренсе (Гаити), 3 ноября

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанк

Собака во время тумана в Москве, 3 ноября

Собака во время тумана в Москве, 3 ноября - Sputnik Узбекистан
27/27
© Sputnik / Maksim Blinov
/
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Собака во время тумана в Москве, 3 ноября

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