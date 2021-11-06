Сайлент Хилл в Москве, "ковидный" Хэллоуин и показ Gucci — яркие фото недели

Арт-инсталляция "Art Eggcident" голландского художника Хенка Хофстры на фестивале "Hecho en Casa" в Парке-де-ла-Фамилия (Чили), 28 октября
Арт-инсталляция "Art Eggcident" голландского художника Хенка Хофстры на фестивале "Hecho en Casa" в Парке-де-ла-Фамилия (Чили), 28 октября
Мужчина плывет на байдарке по затопленной парковке в центре Аннаполиса (США), 29 октября
Мужчина плывет на байдарке по затопленной парковке в центре Аннаполиса (США), 29 октября
Человек идет по высохшему дну водохранилища ГЭС Баня (Албания), 29 октября
Человек идет по высохшему дну водохранилища ГЭС Баня (Албания), 29 октября
Всадник, падающий во время конных игр "бузкаши". Состязания прошли в афганской провинции Саманган, 29 октября
Всадник, падающий во время конных игр "бузкаши". Состязания прошли в афганской провинции Саманган, 29 октября
Соляное образование в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека (Израиль), 30 октября
Соляное образование в Мертвом море недалеко от Эйн-Бокека (Израиль), 30 октября
Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 30 октября
Волонтер в костюме Человека-паука обнимает ребенка в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 30 октября
Острый момент матча по регби между Rugby Club Toulonnais и Biarritz Olympique в Тулоне (Франция), 30 октября
Острый момент матча по регби между Rugby Club Toulonnais и Biarritz Olympique в Тулоне (Франция), 30 октября
Покрытый пеплом дом вследствие извержения вулкана на острове Пальма, 30 октября
Покрытый пеплом дом вследствие извержения вулкана на острове Пальма, 30 октября
Парад в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября
Участники акции протеста в дни проведения климатического саммита G20 в Риме, 30-31 октября
Участники акции протеста в дни проведения климатического саммита G20 в Риме, 30-31 октября
Огненное шоу на праздновании Хэллоуина в парке развлечений "Дримлэнд" в Минске, 31 октября
Огненное шоу на праздновании Хэллоуина в парке развлечений "Дримлэнд" в Минске, 31 октября
Участники парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября
Участники парада в честь Хэллоуина в Нью-Йорке, 31 октября
Алессия Маурелли из сборной Италии после выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии, 31 октября
Алессия Маурелли из сборной Италии после выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии, 31 октября
Рефери и участницы боя Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе, 31 октября
Рефери и участницы боя Lingerie Fighting Championships 35: Booty Camp 3D в Лас-Вегасе, 31 октября
Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста против донного траления в Глазго, 31 октября
Активисты Ocean Rebellion проводят акцию протеста против донного траления в Глазго, 31 октября
Женщина посещает церемонию чествования духа Вуду барона Самеди и Геде на Национальном кладбище в Порт-о-Пренсе (Гаити), 1 ноября
Женщина посещает церемонию чествования духа Вуду барона Самеди и Геде на Национальном кладбище в Порт-о-Пренсе (Гаити), 1 ноября
Президент Франции Эммануэль Макрон показывает язык во время сессии Великой зеленой стены (GGW) в Глазго, 1 ноября
Президент Франции Эммануэль Макрон показывает язык во время сессии Великой зеленой стены (GGW) в Глазго, 1 ноября
Женщина принимает участие в "Марше Катрины" в знак протеста против убийства и насилия в отношении женщин в Мехико, 1 ноября
Женщина принимает участие в "Марше Катрины" в знак протеста против убийства и насилия в отношении женщин в Мехико, 1 ноября
Активисты по защите прав животных из PETA на площади Пикадилли в Лондоне, 1 ноября
Активисты по защите прав животных из PETA на площади Пикадилли в Лондоне, 1 ноября
Сбор цветков календулы в Непале, 2 ноября
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сэр Дэвид Аттенборо на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго, 1 ноября
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сэр Дэвид Аттенборо на церемонии открытия Конференции ООН по изменению климата в Глазго, 1 ноября
Несколько грузовых вагонов и локомотив, которые сошли с рельсов в Чили, 2 ноября
Несколько грузовых вагонов и локомотив, которые сошли с рельсов в Чили, 2 ноября
Показ мод Gucci Love Parade в Лос-Анджелесе (Калифорния), 2 ноября
Кандидат в мэры Нью-Йорка Кертис Слива целует спасенного кота по имени Гизмо, 2 ноября
Кандидат в мэры Нью-Йорка Кертис Слива целует спасенного кота по имени Гизмо, 2 ноября
Кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан и Radio City Rockettes c верблюдом, овцами и ослом в постановке рождественского спектакля в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 2 ноября
Кардинал Нью-Йорка Тимоти Долан и Radio City Rockettes c верблюдом, овцами и ослом в постановке рождественского спектакля в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 2 ноября
Уличный торговец несет лекарства на рынке Croix des Bosalles в Порт-о-Пренсе (Гаити), 3 ноября
Уличный торговец несет лекарства на рынке Croix des Bosalles в Порт-о-Пренсе (Гаити), 3 ноября
Собака во время тумана в Москве, 3 ноября