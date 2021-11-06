https://uz.sputniknews.ru/20211106/v-uzbekistane-iz-za-pylnoy-buri-pogib-chelovek-21243519.html
В Узбекистане из-за пыльной бури погиб человек
В Узбекистане из-за пыльной бури погиб человек
Из-за плохой видимости в Навои столкнулись три автомобиля, пассажир скончался на месте.
2021-11-06T19:54+0500
2021-11-06T19:54+0500
2021-11-06T19:55+0500
происшествия
узбекистан
авария
столкновение
навои
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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Пыльная буря в Узбекистане унесла жизнь человека. Из-за плохой видимости в Навои столкнулись три легковых автомобиля, сообщает информационная служба самаркандского хокимията.Трагедия произошла 4 ноября примерно в 13:30 на трассе в районе Конимех. В результате столкновения Captiva, Nexia и Cobalt пассажир одного из автомобилей скончался на месте.Сильная пыльная буря разыгралась в Узбекистане в четверг. Сильные ветра из Казахстана подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы. Концентрация пыли и песка в воздухе превышала норму в 30 раз. Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте до 200 метров.В Узгидромете заявили, что до 12 ноября в республике дождей не ожидается. Из-за этого высока вероятность, что облако пыли пока никуда не уйдет.
навои
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узбекистан, авария, столкновение, навои
В Узбекистане из-за пыльной бури погиб человек
19:54 06.11.2021 (обновлено: 19:55 06.11.2021)
Из-за плохой видимости в Навои столкнулись три автомобиля, пассажир скончался на месте.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik.
Пыльная буря в Узбекистане унесла жизнь человека. Из-за плохой видимости в Навои столкнулись три легковых автомобиля, сообщает информационная служба самаркандского хокимията
.
Трагедия произошла 4 ноября примерно в 13:30 на трассе в районе Конимех. В результате столкновения Captiva, Nexia и Cobalt пассажир одного из автомобилей скончался на месте.
Сильная пыльная буря разыгралась в Узбекистане в четверг. Сильные ветра из Казахстана подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы. Концентрация пыли и песка в воздухе превышала норму в 30 раз. Видимость на дорогах в ряде областей снизилась до 500-1000 метров, а в Ташкенте до 200 метров.
В Узгидромете заявили, что до 12 ноября в республике дождей не ожидается. Из-за этого высока вероятность, что облако пыли пока никуда не уйдет.