https://uz.sputniknews.ru/20211107/21250834.html
Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры
Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры
Удивительное природное явление могли наблюдать жители Камчатки: небо окрасилось в яркий малахитовый цвет. На следующий день завораживающие кадры разлетелись... 07.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-07T18:22+0500
2021-11-07T18:22+0500
2021-11-07T18:22+0500
видео
мультимедиа
камчатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/07/21250842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ab99f88bd52ab4b25dc44936c587057.jpg
Полярное сияние, поражающее своей яркостью, появилось над вулканом Шивелуч на Камчатке. Явление запечатлела камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Ее руководитель Юрий Демянчук рассказал РИА Новости о причинах такой аномалии.Вероятнее всего, высокую концентрацию малахитового цвета в небе спровоцировала мощная магнитная буря, которую зафиксировали на Земле 4 ноября. Лучше всего удивительное явление могли видеть жители северной части региона. Для справки: Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
камчатка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/07/21250842_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da1b5a2546837f996854cd12c5f84ca5.jpg
Северное сияние над вулканом Шивелуч
Северное сияние над вулканом Шивелуч несколько дней назад сняла камера камчатской вулканологической станции в посёлке Ключи, рассказал РИА Новости руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук. По его словам, подобное можно было наблюдать и раньше, но сейчас из-за мощной магнитной бури свечение было гораздо более сильное
2021-11-07T18:22+0500
true
PT0M54S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , камчатка
Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры
Удивительное природное явление могли наблюдать жители Камчатки: небо окрасилось в яркий малахитовый цвет. На следующий день завораживающие кадры разлетелись через сеть Интернет по всему миру. Несколько волнительных секунд оказались и в распоряжении РИА Новости.
Полярное сияние, поражающее своей яркостью, появилось над вулканом Шивелуч на Камчатке. Явление запечатлела камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Ее руководитель Юрий Демянчук рассказал РИА Новости
о причинах такой аномалии.
Вероятнее всего, высокую концентрацию малахитового цвета в небе спровоцировала мощная магнитная буря, которую зафиксировали на Земле 4 ноября. Лучше всего удивительное явление могли видеть жители северной части региона.
"Длилось минут десять всего. В этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", - рассказал Демянчук.
Для справки: Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.