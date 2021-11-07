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Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры
Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры
Удивительное природное явление могли наблюдать жители Камчатки: небо окрасилось в яркий малахитовый цвет. На следующий день завораживающие кадры разлетелись... 07.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-07T18:22+0500
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Полярное сияние, поражающее своей яркостью, появилось над вулканом Шивелуч на Камчатке. Явление запечатлела камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Ее руководитель Юрий Демянчук рассказал РИА Новости о причинах такой аномалии.Вероятнее всего, высокую концентрацию малахитового цвета в небе спровоцировала мощная магнитная буря, которую зафиксировали на Земле 4 ноября. Лучше всего удивительное явление могли видеть жители северной части региона. Для справки: Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
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Северное сияние над вулканом Шивелуч
Северное сияние над вулканом Шивелуч несколько дней назад сняла камера камчатской вулканологической станции в посёлке Ключи, рассказал РИА Новости руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук. По его словам, подобное можно было наблюдать и раньше, но сейчас из-за мощной магнитной бури свечение было гораздо более сильное
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мультимедиа , камчатка

Небо Камчатки озарило необычно яркое северное сияние – завораживающие кадры

18:22 07.11.2021
Удивительное природное явление могли наблюдать жители Камчатки: небо окрасилось в яркий малахитовый цвет. На следующий день завораживающие кадры разлетелись через сеть Интернет по всему миру. Несколько волнительных секунд оказались и в распоряжении РИА Новости.
Полярное сияние, поражающее своей яркостью, появилось над вулканом Шивелуч на Камчатке. Явление запечатлела камера станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Ее руководитель Юрий Демянчук рассказал РИА Новости о причинах такой аномалии.
Вероятнее всего, высокую концентрацию малахитового цвета в небе спровоцировала мощная магнитная буря, которую зафиксировали на Земле 4 ноября. Лучше всего удивительное явление могли видеть жители северной части региона.
"Длилось минут десять всего. В этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", - рассказал Демянчук.
Для справки: Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
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