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Люди с ограниченными возможностями продали свои товары на 500 млн сумов
Люди с ограниченными возможностями продали свои товары на 500 млн сумов
Около 100 жителей с ограниченными физическими возможностями представили на специальной ярмарке в столице товары собственного производства.
2021-11-07T16:23+0500
2021-11-07T16:23+0500
общество
ташкент
ярмарка
инвалиды
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Около 100 жителей с ограниченными физическими возможностями со всего Узбекистана представили на специальной ярмарке в столице товары собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, где поддержали инициативу Общества инвалидов и третий раз подряд организовали выставку-ярмарку с добрым девизом "Мы вместе!"Так авторы социального проекта решили поддержать людей с инвалидностью, помочь им определиться профессионально и начать свой бизнес.На ярмарке можно по доступным ценам купить изделия ручного труда: вышитые полотенца, тряпичные сумки, вязанные игрушки и т.д.По итогам торгового дня подсчитали общий доход – он составил почти 500 миллионов сумов – внушительная сумма для тех, кто мечтает быть полезным обществу.Кроме того, в рамках ярмарки юристы, нотариусы и адвокаты ответили на вопросы касательно прав людей с ограниченными возможностями, им рассказали о льготах и преференциях по ведению бизнеса.Был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Обществом инвалидов и Ассоциацией деловых женщин Узбекистана, Ассоциацией "Хунарманд", организацией "Ватанпарвар", Ассоциацией психологов.
https://uz.sputniknews.ru/20200930/Chleny-fraktsii-NDPU-predlozhili-usilit-zaschitu-lyudey-ukhazhivayuschikh-za-invalidami-15090101.html
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ташкент, ярмарка, инвалиды, министерство юстиции узбекистана

Люди с ограниченными возможностями продали свои товары на 500 млн сумов

16:23 07.11.2021
© Пресс-служба Министерства юстиции УзбекистанаВ торговом центре "ECOBOZOR" состоялась ярмарка продукции, изготовленной лицами с инвалидностью
В торговом центре ECOBOZOR состоялась ярмарка продукции, изготовленной лицами с инвалидностью - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
На ярмарке можно было по доступным ценам купить изделия ручного труда: вышитые полотенца, тряпичные сумки, вязанные игрушки и т.д.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Около 100 жителей с ограниченными физическими возможностями со всего Узбекистана представили на специальной ярмарке в столице товары собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, где поддержали инициативу Общества инвалидов и третий раз подряд организовали выставку-ярмарку с добрым девизом "Мы вместе!"
Так авторы социального проекта решили поддержать людей с инвалидностью, помочь им определиться профессионально и начать свой бизнес.
На ярмарке можно по доступным ценам купить изделия ручного труда: вышитые полотенца, тряпичные сумки, вязанные игрушки и т.д.
По итогам торгового дня подсчитали общий доход – он составил почти 500 миллионов сумов – внушительная сумма для тех, кто мечтает быть полезным обществу.
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Кроме того, в рамках ярмарки юристы, нотариусы и адвокаты ответили на вопросы касательно прав людей с ограниченными возможностями, им рассказали о льготах и преференциях по ведению бизнеса.
Был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Обществом инвалидов и Ассоциацией деловых женщин Узбекистана, Ассоциацией "Хунарманд", организацией "Ватанпарвар", Ассоциацией психологов.
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