https://uz.sputniknews.ru/20211107/na-rezidentsiyu-premera-iraka-soversheno-napadenie-21246633.html

На резиденцию премьера Ирака совершено нападение

На резиденцию премьера Ирака совершено нападение

Беспилотник обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Дрон удалось перехватить.

2021-11-07T12:40+0500

2021-11-07T12:40+0500

2021-11-07T12:41+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Резиденцию премьера-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде обстреляли с беспилотника. Покушение произошло ночью, сам политик не пострадал, однако десять человек из его окружения получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Al-Hadath.Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что "атака беспилотника на резиденцию премьера является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности".Сообщается, что беспилотник обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Сначала появились сведения о том, что политик получил ранения, однако позже он написал в соцсети, что с ним все в порядке. Дрон удалось перехватить.Между тем, госдеп США осудил эту атаку, назвав ее террористическим актом. В Вашингтоне выразили готовность помочь в расследовании нападения.Политическая обстановка в Ираке накалилась после объявления предварительных итогов досрочных парламентских выборов. Согласно данным, победу одержал блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.

https://uz.sputniknews.ru/20200911/Pora-domoy-SShA-vyvedut-polovinu-voysk-iz-Iraka-i-Afganistana-14952558.html

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ирак, нападение, премьер, покушение