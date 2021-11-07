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На резиденцию премьера Ирака совершено нападение
На резиденцию премьера Ирака совершено нападение
Беспилотник обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Дрон удалось перехватить.
2021-11-07T12:40+0500
2021-11-07T12:41+0500
в мире
ирак
нападение
премьер
покушение
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Резиденцию премьера-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде обстреляли с беспилотника. Покушение произошло ночью, сам политик не пострадал, однако десять человек из его окружения получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Al-Hadath.Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что "атака беспилотника на резиденцию премьера является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности".Сообщается, что беспилотник обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Сначала появились сведения о том, что политик получил ранения, однако позже он написал в соцсети, что с ним все в порядке. Дрон удалось перехватить.Между тем, госдеп США осудил эту атаку, назвав ее террористическим актом. В Вашингтоне выразили готовность помочь в расследовании нападения.Политическая обстановка в Ираке накалилась после объявления предварительных итогов досрочных парламентских выборов. Согласно данным, победу одержал блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
https://uz.sputniknews.ru/20200911/Pora-domoy-SShA-vyvedut-polovinu-voysk-iz-Iraka-i-Afganistana-14952558.html
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ирак, нападение, премьер, покушение

На резиденцию премьера Ирака совершено нападение

12:40 07.11.2021 (обновлено: 12:41 07.11.2021)
© AFP / STEFANIE LOOSПремьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© AFP / STEFANIE LOOS
Ситуация в Ираке накалилась после объявления предварительных итогов досрочных парламентских выборов. Согласно озвученным данным, победу одержал блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Резиденцию премьера-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде обстреляли с беспилотника. Покушение произошло ночью, сам политик не пострадал, однако десять человек из его окружения получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала Al-Hadath.
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что "атака беспилотника на резиденцию премьера является подстрекательством к мятежу, связанным с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности".
Сообщается, что беспилотник обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Сначала появились сведения о том, что политик получил ранения, однако позже он написал в соцсети, что с ним все в порядке. Дрон удалось перехватить.
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Между тем, госдеп США осудил эту атаку, назвав ее террористическим актом. В Вашингтоне выразили готовность помочь в расследовании нападения.
Политическая обстановка в Ираке накалилась после объявления предварительных итогов досрочных парламентских выборов. Согласно данным, победу одержал блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра.
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