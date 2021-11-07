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https://uz.sputniknews.ru/20211107/ot-retro-do-elektrokarov-v-tashkente-startovala-avtovystavka-21244296.html
От ретро до электрокаров: в Ташкенте стартовала автовыставка
От ретро до электрокаров: в Ташкенте стартовала автовыставка
На территории Tashkent City представлены более 200 автомобилей, а также сопутствующие товары и услуги.
2021-11-07T05:15+0500
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общество
ташкент
выставка
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Масштабная автомобильная выставка Hilton Auto Expo началась в Ташкенте. На территории Tashkent Cityможно увидеть широкое разнообразие автомобилей от различных салонов города, сообщает информационная служба столичного хокимията в своем Telegram-канале.На выставке представлено более 200 автомобилей различных марок. Здесь можно увидеть ретро-автомобили, последние модели узбекского автопрома, электрокары и даже вертолет Airbus H130.На выставке, которая продлится две недели, также представлены аксессуары для автомобилей, предложения банков и услуги автострахования.
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ташкент, выставка, автомобиль

От ретро до электрокаров: в Ташкенте стартовала автовыставка

05:15 07.11.2021
© Ташкент сити/FacebookАвтомобильная выставка в Ташкент сити
Автомобильная выставка в Ташкент сити - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© Ташкент сити/Facebook
На территории Tashkent City представлены более 200 автомобилей, а также сопутствующие товары и услуги.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Масштабная автомобильная выставка Hilton Auto Expo началась в Ташкенте. На территории Tashkent Cityможно увидеть широкое разнообразие автомобилей от различных салонов города, сообщает информационная служба столичного хокимията в своем Telegram-канале.
На выставке представлено более 200 автомобилей различных марок. Здесь можно увидеть ретро-автомобили, последние модели узбекского автопрома, электрокары и даже вертолет Airbus H130.
На выставке, которая продлится две недели, также представлены аксессуары для автомобилей, предложения банков и услуги автострахования.
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