https://uz.sputniknews.ru/20211107/ot-retro-do-elektrokarov-v-tashkente-startovala-avtovystavka-21244296.html

От ретро до электрокаров: в Ташкенте стартовала автовыставка

От ретро до электрокаров: в Ташкенте стартовала автовыставка

На территории Tashkent City представлены более 200 автомобилей, а также сопутствующие товары и услуги.

2021-11-07T05:15+0500

2021-11-07T05:15+0500

2021-11-07T05:15+0500

общество

ташкент

выставка

автомобиль

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Масштабная автомобильная выставка Hilton Auto Expo началась в Ташкенте. На территории Tashkent Cityможно увидеть широкое разнообразие автомобилей от различных салонов города, сообщает информационная служба столичного хокимията в своем Telegram-канале.На выставке представлено более 200 автомобилей различных марок. Здесь можно увидеть ретро-автомобили, последние модели узбекского автопрома, электрокары и даже вертолет Airbus H130.На выставке, которая продлится две недели, также представлены аксессуары для автомобилей, предложения банков и услуги автострахования.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, выставка, автомобиль