https://uz.sputniknews.ru/20211107/tragediya-na-shaxte-v-kazaxstane-shest-chelovek-pogibli-dvoe--v-reanimatsii-21249036.html

Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации

Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации

Пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи клиники оказывают им необходимую медицинскую помощь.

2021-11-07T14:43+0500

2021-11-07T14:43+0500

2021-11-07T14:43+0500

в мире

происшествие

трагедия

шахта

отравление газом

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана произошла страшная трагедия – выброс метана. В это время внутри находились 64 работника, 56 из них успели эвакуироваться самостоятельно. Восемь человек оставались в забое до прибытия спасателей: шесть погибли, двое получили отравление газами, их состояние тяжелое, передает Sputnik Казахстан.Сейчас пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.Опубликован список погибших: все шестеро – мужчины 1968-1990 годов рождения.По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествие, трагедия, шахта, отравление газом