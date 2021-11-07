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Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации
© Sputnik / Михаил Воскресенский/
Пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана произошла страшная трагедия – выброс метана. В это время внутри находились 64 работника, 56 из них успели эвакуироваться самостоятельно. Восемь человек оставались в забое до прибытия спасателей: шесть погибли, двое получили отравление газами, их состояние тяжелое, передает Sputnik Казахстан.
Сейчас пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Сейчас пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Опубликован список погибших: все шестеро – мужчины 1968-1990 годов рождения.
1.Краус Сергей Юрьевич, проходчик, 1983 года рождения, женат, жил в Абае.
2.Шмидт Виталий Владиславович, участок проходческих работ-1, проходчик, 1979 года рождения, женат, жил в Абае.
3.Абдуллин Наиль Рамильевич, упр-1, проходчик, 1990 года рождения, женат, жил в Абае.
4.Корниенко Сергей Анатольевич, упр-1, 1971 года рождения, женат, жил в Абае.
5.Супрунов Алексей Алексеевич, упр-1, помощник начальника, 1987 года рождения, женат, из Абая.
6.Скитченко Николай Николаевич, УВТБ, горный мастер, 1968 года рождения.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.