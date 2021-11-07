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Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации
Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации
Пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи клиники оказывают им необходимую медицинскую помощь.
2021-11-07T14:43+0500
2021-11-07T14:43+0500
в мире
происшествие
трагедия
шахта
отравление газом
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана произошла страшная трагедия – выброс метана. В это время внутри находились 64 работника, 56 из них успели эвакуироваться самостоятельно. Восемь человек оставались в забое до прибытия спасателей: шесть погибли, двое получили отравление газами, их состояние тяжелое, передает Sputnik Казахстан.Сейчас пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.Опубликован список погибших: все шестеро – мужчины 1968-1990 годов рождения.По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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происшествие, трагедия, шахта, отравление газом

Трагедия на шахте в Казахстане: шесть человек погибли, двое – в реанимации

14:43 07.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк В забое шахты
 В забое шахты - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Перейти в фотобанк
Пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана произошла страшная трагедия – выброс метана. В это время внутри находились 64 работника, 56 из них успели эвакуироваться самостоятельно. Восемь человек оставались в забое до прибытия спасателей: шесть погибли, двое получили отравление газами, их состояние тяжелое, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации с острым отравлением метаном и угарным газом. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Опубликован список погибших: все шестеро – мужчины 1968-1990 годов рождения.
1.
Краус Сергей Юрьевич, проходчик, 1983 года рождения, женат, жил в Абае.
2.
Шмидт Виталий Владиславович, участок проходческих работ-1, проходчик, 1979 года рождения, женат, жил в Абае.
3.
Абдуллин Наиль Рамильевич, упр-1, проходчик, 1990 года рождения, женат, жил в Абае.
4.
Корниенко Сергей Анатольевич, упр-1, 1971 года рождения, женат, жил в Абае.
5.
Супрунов Алексей Алексеевич, упр-1, помощник начальника, 1987 года рождения, женат, из Абая.
6.
Скитченко Николай Николаевич, УВТБ, горный мастер, 1968 года рождения.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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