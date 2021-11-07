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https://uz.sputniknews.ru/20211107/v-tashoblasti-razoblachili-ljesotrudnika-ovd-21247697.html
В Ташобласти разоблачили лжесотрудника ОВД
В Ташобласти разоблачили лжесотрудника ОВД
Задержанный въехал в столицу из Ташкентской области. Выяснилось, что он не работает и ранее никогда не числился в системе МВД.
2021-11-07T13:26+0500
2021-11-07T13:26+0500
происшествия
ташкентская область
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овд
дпс
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На въезде в столицу задержали человека, выдававшего себя за сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД.Все произошло вечером 5 ноября на посту Бектемирского района столицы. Сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился мужчина в форме сотрудника органов внутренних дел. Однако водитель заметно нервничал. Такое поведение вызвало подозрение у постовых. Сотрудники службы инициировали более детальную проверку.Позже выяснилось, что 25-летний гражданин, въехавший в столицу из Ташкентской области, не работает и ранее никогда не числился в системе МВД.Злоумышленника доставили в Бектемирский районный отдел ОВД. Пока неизвестно для чего он надел форму.
https://uz.sputniknews.ru/20210306/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu-16143268.html
ташкентская область
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ташкентская область, губдд, форма, овд, дпс

В Ташобласти разоблачили лжесотрудника ОВД

13:26 07.11.2021
© SputnikНаручники висят на дверной ручки.
Наручники висят на дверной ручки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© Sputnik
Выяснилось, что 25-летний гражданин, въехавший в столицу из Ташкентской области, не работает и ранее никогда не числился в системе МВД.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На въезде в столицу задержали человека, выдававшего себя за сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД.
Все произошло вечером 5 ноября на посту Бектемирского района столицы. Сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился мужчина в форме сотрудника органов внутренних дел. Однако водитель заметно нервничал. Такое поведение вызвало подозрение у постовых. Сотрудники службы инициировали более детальную проверку.
Позже выяснилось, что 25-летний гражданин, въехавший в столицу из Ташкентской области, не работает и ранее никогда не числился в системе МВД.

Злоумышленника доставили в Бектемирский районный отдел ОВД. Пока неизвестно для чего он надел форму.
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
Общество
Лжесотрудник СГБ вымогал взятку за трудоустройство на службу
6 марта, 10:36
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