https://uz.sputniknews.ru/20211107/v-tashoblasti-razoblachili-ljesotrudnika-ovd-21247697.html

В Ташобласти разоблачили лжесотрудника ОВД

В Ташобласти разоблачили лжесотрудника ОВД

Задержанный въехал в столицу из Ташкентской области. Выяснилось, что он не работает и ранее никогда не числился в системе МВД.

2021-11-07T13:26+0500

2021-11-07T13:26+0500

2021-11-07T13:26+0500

происшествия

ташкентская область

губдд

форма

овд

дпс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20037832_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f562a31299bf39338f90624139d6e8cf.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. На въезде в столицу задержали человека, выдававшего себя за сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД.Все произошло вечером 5 ноября на посту Бектемирского района столицы. Сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился мужчина в форме сотрудника органов внутренних дел. Однако водитель заметно нервничал. Такое поведение вызвало подозрение у постовых. Сотрудники службы инициировали более детальную проверку.Позже выяснилось, что 25-летний гражданин, въехавший в столицу из Ташкентской области, не работает и ранее никогда не числился в системе МВД.Злоумышленника доставили в Бектемирский районный отдел ОВД. Пока неизвестно для чего он надел форму.

https://uz.sputniknews.ru/20210306/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu-16143268.html

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкентская область, губдд, форма, овд, дпс