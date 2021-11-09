Сотни нелегалов собрались на границе Беларуси и Польши — 12 фото

Беженцы пытаются прорвать границу, они кидают на заграждение бревна и палки, а также забрасывают пограничников камнями.
Беженцы пытаются прорвать границу, они кидают на заграждение бревна и палки, а также забрасывают пограничников камнями.
В МИД Польши считают, что власти Беларуси намеренно отправляют находящихся в стране мигрантов к границе.
В МИД Польши считают, что власти Беларуси намеренно отправляют находящихся в стране мигрантов к границе.
Польские пограничники пытаются предотвратить незаконный массовый прорыв мигрантов через границу. Они распыляют слезоточивый газ.
Польские пограничники пытаются предотвратить незаконный массовый прорыв мигрантов через границу. Они распыляют слезоточивый газ.
Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание по ситуации на границе.
Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание по ситуации на границе.
Беженцы хотят попасть в Германию через Польшу.
Беженцы хотят попасть в Германию через Польшу.
Из-за неспокойствия на въезде в страну Польша привела в боевую готовность своих пограничников.
Из-за неспокойствия на въезде в страну Польша привела в боевую готовность своих пограничников.
В Варшаве заявили, что всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Беларусь.
В Варшаве заявили, что всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Беларусь.
Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши заявил, что никто из собравшихся на границе не попросил убежища.
Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши заявил, что никто из собравшихся на границе не попросил убежища.
Нынешнюю ситуацию в Польше назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения на территорию" страны.
Нынешнюю ситуацию в Польше назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения на территорию" страны.
Минск заявил, что на границе обеспечивается безопасность, предпринимаются необходимые меры для недопущения провокаций.
Минск заявил, что на границе обеспечивается безопасность, предпринимаются необходимые меры для недопущения провокаций.