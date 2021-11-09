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Сотни нелегалов собрались на границе Беларуси и Польши — 12 фото
Сотни нелегалов собрались на границе Беларуси и Польши — 12 фото
Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание по ситуации на границе.
2021-11-09T07:00+0500
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фото, мультимедиа , беларусь, мигранты, польша, граница

Сотни нелегалов собрались на границе Беларуси и Польши — 12 фото

07:00 09.11.2021 (обновлено: 15:32 09.11.2021)
На границе между Беларусью и Польшей неспокойно: около тысячи мигрантов пытаются прорвать границу и попасть через территорию Польши в Германию.
© Sputnik / Inna Grishuk

Беженцы пытаются прорвать границу, они кидают на заграждение бревна и палки, а также забрасывают пограничников камнями.

Беженцы пытаются прорвать границу, они кидают на заграждение бревна и палки, а также забрасывают пограничников камнями. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Inna Grishuk

Беженцы пытаются прорвать границу, они кидают на заграждение бревна и палки, а также забрасывают пограничников камнями.

© Sputnik / Inna Grishuk

В МИД Польши считают, что власти Беларуси намеренно отправляют находящихся в стране мигрантов к границе.

В МИД Польши считают, что власти Беларуси намеренно отправляют находящихся в стране мигрантов к границе. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Inna Grishuk

В МИД Польши считают, что власти Беларуси намеренно отправляют находящихся в стране мигрантов к границе.

© REUTERS / MON / Handout

Польские пограничники пытаются предотвратить незаконный массовый прорыв мигрантов через границу. Они распыляют слезоточивый газ.

Польские пограничники пытаются предотвратить незаконный массовый прорыв мигрантов через границу. Они распыляют слезоточивый газ. - Sputnik Узбекистан
3/12
© REUTERS / MON / Handout

Польские пограничники пытаются предотвратить незаконный массовый прорыв мигрантов через границу. Они распыляют слезоточивый газ.

© Sputnik / Inna GrishukБеженцы на белорусско-польской границе.
Беженцы на белорусско-польской границе - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Inna Grishuk
Беженцы на белорусско-польской границе.
© Sputnik / Inna Grishuk

Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание по ситуации на границе.

Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание по ситуации на границе. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Inna Grishuk

Президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание по ситуации на границе.

© Sputnik / Inna GrishukБеженцы на белорусско-польской границе.
Беженцы на белорусско-польской границе - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Inna Grishuk
Беженцы на белорусско-польской границе.
© Sputnik / Inna Grishuk

Беженцы хотят попасть в Германию через Польшу.

Беженцы хотят попасть в Германию через Польшу. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Inna Grishuk

Беженцы хотят попасть в Германию через Польшу.

© Sputnik / Inna Grishuk

Из-за неспокойствия на въезде в страну Польша привела в боевую готовность своих пограничников.

Из-за неспокойствия на въезде в страну Польша привела в боевую готовность своих пограничников. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Inna Grishuk

Из-за неспокойствия на въезде в страну Польша привела в боевую готовность своих пограничников.

© REUTERS / MON / Handout

В Варшаве заявили, что всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Беларусь.

В Варшаве заявили, что всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Беларусь. - Sputnik Узбекистан
9/12
© REUTERS / MON / Handout

В Варшаве заявили, что всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Беларусь.

© Sputnik / Inna Grishuk

Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши заявил, что никто из собравшихся на границе не попросил убежища.

Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши заявил, что никто из собравшихся на границе не попросил убежища. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Inna Grishuk

Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши заявил, что никто из собравшихся на границе не попросил убежища.

© REUTERS / MON / Handout

Нынешнюю ситуацию в Польше назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения на территорию" страны.

Нынешнюю ситуацию в Польше назвали &quot;крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения на территорию&quot; страны. - Sputnik Узбекистан
11/12
© REUTERS / MON / Handout

Нынешнюю ситуацию в Польше назвали "крупнейшей до сих пор попыткой массового силового проникновения на территорию" страны.

© Sputnik / Inna Grishuk

Минск заявил, что на границе обеспечивается безопасность, предпринимаются необходимые меры для недопущения провокаций.

Минск заявил, что на границе обеспечивается безопасность, предпринимаются необходимые меры для недопущения провокаций. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Inna Grishuk

Минск заявил, что на границе обеспечивается безопасность, предпринимаются необходимые меры для недопущения провокаций.

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