От Италии до Тайваня: как выглядит поздняя осень в разных странах

Поздняя осень поражает своим разнообразием и богатством красок. Пока осеннее буйство не сменилось скучной серой сыростью, полюбуемся на великолепные пейзажи из разных уголков мира в фотоподборке Sputnik.