https://uz.sputniknews.ru/20211109/21266765.html
От Италии до Тайваня: как выглядит поздняя осень в разных странах
От Италии до Тайваня: как выглядит поздняя осень в разных странах
Поздняя осень поражает своим разнообразием и богатством красок. Пока осеннее буйство не сменилось скучной серой сыростью, полюбуемся на великолепные пейзажи из разных уголков мира в фотоподборке Sputnik.
2021-11-09T23:00+0500
2021-11-09T23:00+0500
2021-11-09T23:00+0500
фото
осень
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фото, осень
От Италии до Тайваня: как выглядит поздняя осень в разных странах
Поздняя осень поражает своим разнообразием и богатством красок. Пока осеннее буйство не сменилось скучной серой сыростью, полюбуемся на великолепные пейзажи из разных уголков мира в фотоподборке Sputnik.
© AFP / Patrick Hertzog
Замок О-Кёнинсбург на рассвете, восточная Франция.
Замок О-Кёнинсбург на рассвете, восточная Франция.
© Sputnik / Denis Abramov / Перейти в фотобанк Девушка фотографирует кота на одной из улиц в Железноводске.
Девушка фотографирует кота на одной из улиц в Железноводске.
Осенняя листва на поле в Баварии.
Мужчина позирует перед фотографом на фоне ковра разноцветных листьев в Лондоне.
© AFP / Christof Stache
Пробежка по туманной аллее в Баварии, на юге Германии.
Пробежка по туманной аллее в Баварии, на юге Германии.
Утка в осенних листьях в парке Святого Стефана в Дублине, Ирландия.
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Мост через реку Андроскоггин в г. Брансуик, штат Мэн, США.
Мост через реку Андроскоггин в г. Брансуик, штат Мэн, США.
Форосская церковь в Ялте.
Трактор убирает опавшую листву в общественном парке Цюриха, Швейцария.
© AP Photo / Matthias Schrader
Осенний пейзаж в провинции Южный Тироль на севере Италии.
Осенний пейзаж в провинции Южный Тироль на севере Италии.
© AP Photo / Ng Han Guan
Мужчина плавает в канале в Пекине, Китай.
Мужчина плавает в канале в Пекине, Китай.
© AP Photo / Lee Jin-man
Парк в г. Коян в Южной Корее.
Парк в г. Коян в Южной Корее.
© AFP / Sam Yeh
Ферма У-Лин, популярная зона отдыха в центральном Тайване.
Ферма У-Лин, популярная зона отдыха в центральном Тайване.
© AFP / Adem Altan
Парк Дикмен, Анкара, Турция.
Парк Дикмен, Анкара, Турция.