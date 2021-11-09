https://uz.sputniknews.ru/20211109/demonstratsiya-sily-ekspert-prokommentiroval-deystviya-ssha-v-chernom-more-21284802.html
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, эксперт упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня.
2021-11-09T20:14+0500
2021-11-09T20:14+0500
2021-11-09T21:21+0500
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.Ранее в акваторию прибыли вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney для участия в учениях Соединенных Штатов и их союзников. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий "в случае подготовки Киевом силового решения" в Донбассе."Это официальная американская позиция по сдерживанию России, в том числе и на ближних рубежах, включая Черное и Балтийское моря... Это такая демонстрация силы со стороны Вашингтона, но не более того", — сказал Батюк РИА Новости.Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, он упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня. "В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право", — заметил эксперт.Более того, американцы размещают свои базы, как правило, в богатых странах со стабильной политической обстановкой, указал Батюк. В пример он привел западноевропейские государства, а также Бахрейн, Японию, Южную Корею, Австралию. Украина к ним не относится.Трудно представить себе, что пребывание американских кораблей в Черноморском регионе каким-то образом поможет украинским военным в Донбассе, поскольку это различные театры военных действий, заключил он.Как заявляли в ВМС США, регулярные военные учения в обход конвенции Монтрё помогут лишить Россию доминирования в регионе. Согласно договору, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по классу и тоннажу кораблей при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время, а также по сроку их пребывания, поэтому в Штатах призвали государства объединить усилия, чтобы обойти эти ограничения.
https://uz.sputniknews.ru/20180322/vms-usa-rossiya-7788882.html
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сша, эксперт, черное море
"Демонстрация силы": эксперт прокомментировал действия США в Черном море
20:14 09.11.2021 (обновлено: 21:21 09.11.2021)
Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, эксперт упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Действия США в Черном море связаны с позицией Вашингтона по сдерживанию России и демонстрацией силы, считает руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ Владимир Батюк.
Ранее в акваторию прибыли
вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney для участия в учениях Соединенных Штатов и их союзников. В Минобороны России заявили, что американские военные изучают Черное море как театр возможных военных действий "в случае подготовки Киевом силового решения" в Донбассе.
"Это официальная американская позиция по сдерживанию России, в том числе и на ближних рубежах, включая Черное и Балтийское моря... Это такая демонстрация силы со стороны Вашингтона, но не более того", — сказал Батюк РИА Новости
.
Говоря о возможном строительстве баз США в Черном море, он упомянул о конвенции Монтрё, в соответствии с которой корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории не более 21 дня. "В этих условиях строить какие-то военные базы для постоянного базирования флота в Черном море американцы просто не имеют право", — заметил эксперт.
Более того, американцы размещают свои базы, как правило, в богатых странах со стабильной политической обстановкой, указал Батюк. В пример он привел западноевропейские государства, а также Бахрейн, Японию, Южную Корею, Австралию. Украина к ним не относится.
"Это бедная страна, которая охвачена внутренней смутой. Поэтому вряд ли какой-то американский военный или политический руководитель в здравом уме и твердой памяти примет решение о создании каких-то постоянных американских военных или военно-морских баз на украинской территории".
Владимир Батюк
Руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики ВШЭ
Трудно представить себе, что пребывание американских кораблей в Черноморском регионе каким-то образом поможет украинским военным в Донбассе, поскольку это различные театры военных действий, заключил он.
Как заявляли в ВМС США, регулярные военные учения в обход конвенции Монтрё помогут лишить Россию доминирования в регионе. Согласно договору, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по классу и тоннажу кораблей при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время, а также по сроку их пребывания, поэтому в Штатах призвали государства объединить усилия, чтобы обойти эти ограничения.