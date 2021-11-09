https://uz.sputniknews.ru/20211109/ges-uzbekistana-sokratili-vyrabotku--elektrichestva-pochti-na-chetvert-v-chem-prichina-21285048.html

ГЭС Узбекистана сократили выработку электричества почти на четверть: в чем причина

ГЭС Узбекистана сократили выработку электричества почти на четверть: в чем причина

Объем производства электроэнергии на ГЭС Узбекистана снизился на 23 процента. Недостающего объема хватило бы для месячного обеспечения электричеством всего населения республики в осенне-зимний период.

2021-11-09T20:48+0500

2021-11-09T20:48+0500

2021-11-09T21:16+0500

экономика

узбекистан

гэс

население

электричество

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) Узбекистана снизился на 23 процента, сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.По данным ведомства, это связано с маловодьем и сказалось на электроснабжении потребителей. Подобная ситуация характерна для всех стран Центральной Азии, отметили там. По расчетам Минэнерго, в 2020 и 2021 годах объем производства электроэнергии на ГЭС Узбекистана снизился до 5 млрд кВт*ч против 6,5 млрд кВт*ч в 2019-м. При этом недостающих 1,5 млдр кВт*ч хватило бы для месячного обеспечения электричеством всего населения республики в осенне-зимний период. В настоящее время принимаются меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях, добавили в пресс-службе.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт. Общая мощность только одиннадцати тепловых электростанций составляет 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии. Она направляется на удовлетворение потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.

https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-andijanskoy-oblasti-poyavitsya-novaya-malaya-ges-20457228.html

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узбекистан, гэс, население, электричество