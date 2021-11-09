https://uz.sputniknews.ru/20211109/kirill-rixter-vystupit-s-kontsertom-v-tashkente-21279820.html
Кирилл Рихтер выступит с концертом в Ташкенте
Кирилл Рихтер выступит с концертом в Ташкенте
Российский пианист Кирилл Рихтер выступит в декабре. Билеты можно приобрести через систему онлайн-заказа iTicket.uz. Студентам и пенсионерам предоставляется внушительная скидка.
2021-11-09T22:15+0500
2021-11-09T22:15+0500
2021-11-09T22:15+0500
культура
ташкент
концерт
кирилл рихтер
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Российский пианист и композитор Кирилл Рихтер даст концерт в столице, сообщает пресс-служба Фонда развития и культуры Узбекистана. По информации ведомства, концертная программа состоится 15 декабря на сцене Международного дворца форумов "Узбекистан". Аккомпанировать мэтру будет Государственный симфонический оркестр республики. Отмечается, что билеты можно приобрести через систему онлайн-заказа iTicket.uz. Студентам и пенсионерам предоставляется скидка 30%. Для этого им необходимо иметь при себе студенческий билет или пенсионное удостоверение.Первый концерт Кирилла Рихтера должен был пройти в Ташкенте 8 мая прошлого года. Однако из-за непредвиденных обстоятельств его выступление было перенесено на 31 марта.
https://uz.sputniknews.ru/20200611/14326985.html
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ташкент, концерт, кирилл рихтер
Кирилл Рихтер выступит с концертом в Ташкенте
Билеты можно приобрести через систему онлайн-заказа iTicket.uz. Студентам и пенсионерам предоставляется скидка 30%.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik.
Российский пианист и композитор Кирилл Рихтер даст концерт в столице, сообщает
пресс-служба Фонда развития и культуры Узбекистана.
По информации ведомства, концертная программа состоится 15 декабря на сцене Международного дворца форумов "Узбекистан". Аккомпанировать мэтру будет Государственный симфонический оркестр республики.
Отмечается, что билеты можно приобрести через систему онлайн-заказа iTicket.uz. Студентам и пенсионерам предоставляется скидка 30%. Для этого им необходимо иметь при себе студенческий билет или пенсионное удостоверение.
Первый концерт Кирилла Рихтера должен был пройти в Ташкенте 8 мая прошлого года. Однако из-за непредвиденных обстоятельств его выступление было перенесено
на 31 марта.