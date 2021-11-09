Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211109/na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-vspyxnul-pojar-21281836.html
На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар
На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар
Спецслужбы разбираются в причинах возгорания, ситуация на границе стабильная
2021-11-09T17:49+0500
2021-11-09T17:49+0500
в мире
таджикистан
кыргызстан
пожар
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/03/18602141_16:0:1266:703_1920x0_80_0_0_09f284120ac3b06d20a77f189a88008c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. На юге Кыргызстана близ границы с Таджикистаном случился пожар, сообщает Sputnik Кыргызстан.По данным кыргызской пограничной службы, огонь вспыхнул около 5.30 утра в местности Дахма Баткенской области. Сгорел сарай гражданина Кыргызстана.Уже в 6.15 пожар удалось локализовать.Соответствующие органы разбираются в причинах произошедшего. Обстановка на границе спокойная, подчеркивает пограничная служба.Напомним, что из-за спорных территорий на границе между двумя странами периодически происходят конфликты. Так, в апреле между жителями приграничных районов возник конфликт из-за воды, который перерос в вооруженное противостояние военных.На днях пятеро военнослужащих Таджикистана забросали камнями машину кыргызского пограничника. Водитель не пострадал. Власти разбираются в произошедшем, пограничные представители Кыргызстана по Лейлекскому району планируют встретиться с пограничным руководством по Ганчинскому району Таджикистана.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/03/18602141_172:0:1109:703_1920x0_80_0_0_79474842ab360cdd3544edd8cacb340a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таджикистан, кыргызстан, пожар, граница

На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар

17:49 09.11.2021
© Sputnik / Эламан КарымшаковВоенные Кыргызстана
Военные Кыргызстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Эламан Карымшаков
Спецслужбы разбираются в причинах возгорания, ситуация на границе стабильная.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. На юге Кыргызстана близ границы с Таджикистаном случился пожар, сообщает Sputnik Кыргызстан.
По данным кыргызской пограничной службы, огонь вспыхнул около 5.30 утра в местности Дахма Баткенской области. Сгорел сарай гражданина Кыргызстана.
Уже в 6.15 пожар удалось локализовать.
Соответствующие органы разбираются в причинах произошедшего. Обстановка на границе спокойная, подчеркивает пограничная служба.
Напомним, что из-за спорных территорий на границе между двумя странами периодически происходят конфликты. Так, в апреле между жителями приграничных районов возник конфликт из-за воды, который перерос в вооруженное противостояние военных.
На днях пятеро военнослужащих Таджикистана забросали камнями машину кыргызского пограничника. Водитель не пострадал. Власти разбираются в произошедшем, пограничные представители Кыргызстана по Лейлекскому району планируют встретиться с пограничным руководством по Ганчинскому району Таджикистана.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:14Женился главный бомбардир казахстанского "Барыса" Никита Михайлис
18:06Университет Инха организовал бесплатные курсы для школьных учителей
17:49На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар
17:22В Израиле ликвидирована крупнейшая сеть по торговле нелегальным оружием
17:14В Ташкенте и Ферганской области сменились главные экологи
16:26Военная прокуратура начала проверку после скандала с алмалыкским военкомом — видео
15:26Наталья Никонорова: Применение Bayraktar будет означать выход Киева из Минска-2
15:13Ученые проанализировали, чем дышали узбекистанцы из-за пыльной бури
15:07Кому из студентов положена выплата от президента – критерии
14:29В поездах Afrosiyob появился бесплатный Интранет
14:11Узбекистан готовится к участию в Олимпийских играх - 2024
13:31Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета
13:19В Узбекистане ищут пропавшего молодого парня: что известно
13:19В Бухаре наладят выпуск южнокорейских электромобилей
12:52"Победа Запада неизбежна": России предлагают добровольную перестройку-2
12:33Узбекистан представит в Минске фильм о войне - видео
12:21Узбекистан перекрыл воздух российской авиакомпании iFly Airlines
12:05Узбекистанцы начнут получать выплаты за ходьбу из средств госбюджета
11:3350 млрд сумов на ремонт - Узбекистан взялся за спортшколы
11:15В 2024-м Путин выиграет выборы — американские