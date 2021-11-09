https://uz.sputniknews.ru/20211109/na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-vspyxnul-pojar-21281836.html

На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар

На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар

Спецслужбы разбираются в причинах возгорания, ситуация на границе стабильная

2021-11-09T17:49+0500

2021-11-09T17:49+0500

2021-11-09T17:49+0500

в мире

таджикистан

кыргызстан

пожар

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/03/18602141_16:0:1266:703_1920x0_80_0_0_09f284120ac3b06d20a77f189a88008c.jpg

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. На юге Кыргызстана близ границы с Таджикистаном случился пожар, сообщает Sputnik Кыргызстан.По данным кыргызской пограничной службы, огонь вспыхнул около 5.30 утра в местности Дахма Баткенской области. Сгорел сарай гражданина Кыргызстана.Уже в 6.15 пожар удалось локализовать.Соответствующие органы разбираются в причинах произошедшего. Обстановка на границе спокойная, подчеркивает пограничная служба.Напомним, что из-за спорных территорий на границе между двумя странами периодически происходят конфликты. Так, в апреле между жителями приграничных районов возник конфликт из-за воды, который перерос в вооруженное противостояние военных.На днях пятеро военнослужащих Таджикистана забросали камнями машину кыргызского пограничника. Водитель не пострадал. Власти разбираются в произошедшем, пограничные представители Кыргызстана по Лейлекскому району планируют встретиться с пограничным руководством по Ганчинскому району Таджикистана.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, кыргызстан, пожар, граница