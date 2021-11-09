https://uz.sputniknews.ru/20211109/na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-vspyxnul-pojar-21281836.html
На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар
На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар
Спецслужбы разбираются в причинах возгорания, ситуация на границе стабильная
2021-11-09T17:49+0500
2021-11-09T17:49+0500
2021-11-09T17:49+0500
в мире
таджикистан
кыргызстан
пожар
граница
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. На юге Кыргызстана близ границы с Таджикистаном случился пожар, сообщает Sputnik Кыргызстан.По данным кыргызской пограничной службы, огонь вспыхнул около 5.30 утра в местности Дахма Баткенской области. Сгорел сарай гражданина Кыргызстана.Уже в 6.15 пожар удалось локализовать.Соответствующие органы разбираются в причинах произошедшего. Обстановка на границе спокойная, подчеркивает пограничная служба.Напомним, что из-за спорных территорий на границе между двумя странами периодически происходят конфликты. Так, в апреле между жителями приграничных районов возник конфликт из-за воды, который перерос в вооруженное противостояние военных.На днях пятеро военнослужащих Таджикистана забросали камнями машину кыргызского пограничника. Водитель не пострадал. Власти разбираются в произошедшем, пограничные представители Кыргызстана по Лейлекскому району планируют встретиться с пограничным руководством по Ганчинскому району Таджикистана.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
таджикистан, кыргызстан, пожар, граница
На кыргызско-таджикской границе вспыхнул пожар
Спецслужбы разбираются в причинах возгорания, ситуация на границе стабильная.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
На юге Кыргызстана близ границы с Таджикистаном случился пожар, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
По данным кыргызской пограничной службы, огонь вспыхнул около 5.30 утра в местности Дахма Баткенской области. Сгорел сарай гражданина Кыргызстана.
Уже в 6.15 пожар удалось локализовать.
Соответствующие органы разбираются в причинах произошедшего. Обстановка на границе спокойная, подчеркивает пограничная служба.
Напомним, что из-за спорных территорий на границе между двумя странами периодически происходят конфликты. Так, в апреле между жителями приграничных районов возник конфликт из-за воды, который перерос в вооруженное противостояние военных.
На днях пятеро военнослужащих Таджикистана забросали камнями
машину кыргызского пограничника. Водитель не пострадал. Власти разбираются в произошедшем, пограничные представители Кыргызстана по Лейлекскому району планируют встретиться с пограничным руководством по Ганчинскому району Таджикистана.