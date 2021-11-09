https://uz.sputniknews.ru/20211109/namek-tsukerbergu-ekspert-o-blokirovke-sotssetey-v-uzbekistane-21283537.html

Намек Цукербергу: эксперт о блокировке соцсетей в Узбекистане

Намек Цукербергу: эксперт о блокировке соцсетей в Узбекистане

Председатель совета российского Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, почему сегодня Узбекистан и мировые державы "воюют" с соцсетями.

2021-11-09T20:45+0500

2021-11-09T20:45+0500

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Председатель совета российского Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ответил на самые актуальные вопросы, волнующие многомиллионную аудиторию социальных сетей.В частности, эксперт рассказал, почему сегодня Узбекистан и мировые державы "воюют" с соцсетями и как достигнуть разумного контроля над Facebook, Google и другими медиагигантами.По мнению Клименко, чтобы играть на территории страны, необходимо исполнять ее законы. Смотрите наше видео, как специалист прокомментировал ситуацию с блокировкой социальных сетей в Узбекистане.

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