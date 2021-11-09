https://uz.sputniknews.ru/20211109/saudovskoy-energokompanii-odobren-kredit-na-stroitelstvo-tes-v-uzbekistane-21284041.html

Саудовской энергокомпании одобрен кредит на строительство ТЭС в Узбекистане

Саудовской энергокомпании одобрен кредит на строительство ТЭС в Узбекистане

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одобрил саудовской энергокомпании кредит на 100 млн долларов для строительства ТЭС в Сырдарьинской области.

2021-11-09T20:01+0500

2021-11-09T20:01+0500

2021-11-09T21:40+0500

экономика

узбекистан

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тэс

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил для саудовской энергетической компании ACWA Power кредит на 100 миллионов долларов для строительства тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банка.По данным пресс-службы, заём выделен на строительство ТЭС мощностью 1 500 МВт с газовыми турбинами комбинированного цикла (Combined Cycle Gas Turbines, CCGT) в Сырдарьинской области. Срок строительства ТЭС, которое началось в январе, — три года. Его общая стоимость — 1,2 миллиарда долларов. Помимо кредитов, банков саудовская компания направит в проект свои инвестиции. В марте ACWA Power уже привлекла 747 миллионов долларов на финансирование данного проекта. Среди них — кредиты ЕБРР, Международного фонда развития ОПЕК, Немецкой инвестиционной корпорация (DEG), британской Standard Chartered Bank, французской Natixis и Societe Generale и китайского Bank of China. Срок заимствования – 18 лет.Министерство энергетики Узбекистана ранее сообщало, что ACWA Power построит в Узбекистане одну тепловую и две ветровые электростанции общей стоимостью 2,5 миллиарда долларов на условиях государственно-частного партнерства. Узбекистанские ведомства уже подписали соглашение с саудовской компанией о закупке электроэнергии с построенных станций сроком на 25 лет.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт. Общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч. К 2030 году рост потребления электроэнергии прогнозируется на уровне 110 миллиардов кВт*ч. Покрыть спрос планируется в том числе за счет первой в стране атомной электростанции, строительство которой будет осуществляться по российским технологиям.При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.

https://uz.sputniknews.ru/20201104/V-Syrdarinskoy-oblasti-nachali-stroitelstvo-novoy-TES-moschnostyu-15-GVt--foto-15321391.html

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