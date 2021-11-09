https://uz.sputniknews.ru/20211109/uzbekistan-predstavit-v-minske-film-o-voyne-21273417.html

Узбекистан представит в Минске фильм о войне - видео

Узбекистан представит в Минске фильм о войне - видео

В кинофестивале участвуют 54 страны, в том числе - Узбекистан.

2021-11-09T12:33+0500

2021-11-09T12:33+0500

2021-11-09T13:23+0500

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Делегация из Узбекистана примет участие в Минском международном кинофестивале "Лістапад", сообщает пресс-служба Правительства республики.Кинофестиваль "Лістапад" пройдет в Минске 20-26 ноября. В программу фестиваля входят художественные и документальные фильмы из стран Азии и Европы.Узбекистан представит на кинопоказе историко-художественный фильм "Ильхак", посвященный 75-летию Победы. Кинолента была снята студией "Ezgu film" по заказу Агентства кинематографии. Режиссер – Джахонгир Ахмедов.Фильм рассказывает о жизни Зульфии, которая отправила на фронт пятерых своих детей. В первую очередь фильм был переведен на русский язык, сейчас студия делает перевод на таджикский. Уже готова версия на русском языке с английскими субтитрами.Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки на участие из 54 стран. Для участия в основном конкурсе игрового кино отобрано 13 картин, в конкурсе фильмов для детей и молодежи – 14, в категории "документальное кино" представлено 17 фильмов. Больше всего картин участвует в категории "кино молодых" – 23 фильма.

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