https://uz.sputniknews.ru/20211109/uzbekistan-vozmetsya-za-ekoturizm-pervye-na-ocheredi--arnasayskie-ozera-21269134.html

Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озера

Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озера

В скором времени регион преобразится. Власти уже разработали и утвердили меры.

2021-11-09T10:33+0500

2021-11-09T10:33+0500

2021-11-09T10:33+0500

общество

узбекистан

туризм

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане начнут активно развивать экотуризм в Айдар-Арнасайской системе озер.Президент Шавкат Мирзиёев озвучил, какие именно меры помогут сделать природную жемчужину привлекательной для путешественников. Прежде всего, важно обеспечить устойчивость водных ресурсов и сохранить биоразнообразие.У региона прекрасный "рыбный" потенциал, который необходимо развить. Сейчас в озерах вылавливают всего четыре тысячи тонн рыбы.Власти поставили цель — увеличить объем до 20 тысяч тонн и создать за счет этого новые рабочие места. Мирзиёев поручил привлечь предпринимателей в регион, начать "сдавать" озера в аренду и развить кластерное производство рыбы.Данным проектам окажут всестороннюю поддержку, в том числе кредитную.Президент также дал указание улучшить экологическое состояние системы озер. Мирзиёев отметил необходимость поддерживать стабильный уровень воды и снизить соленость озер.Кроме того, на 800 гектарах прибрежной полосы власти высадят деревья и кустарники.Важна в том числе экологическая безопасность региона. Глава государства отдельно подчеркнул: с браконьерством и другими правонарушениями на природной территории необходимо активно бороться.

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узбекистан, туризм