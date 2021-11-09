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Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озера
Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озера
В скором времени регион преобразится. Власти уже разработали и утвердили меры.
2021-11-09T10:33+0500
2021-11-09T10:33+0500
общество
узбекистан
туризм
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане начнут активно развивать экотуризм в Айдар-Арнасайской системе озер.Президент Шавкат Мирзиёев озвучил, какие именно меры помогут сделать природную жемчужину привлекательной для путешественников. Прежде всего, важно обеспечить устойчивость водных ресурсов и сохранить биоразнообразие.У региона прекрасный "рыбный" потенциал, который необходимо развить. Сейчас в озерах вылавливают всего четыре тысячи тонн рыбы.Власти поставили цель — увеличить объем до 20 тысяч тонн и создать за счет этого новые рабочие места. Мирзиёев поручил привлечь предпринимателей в регион, начать "сдавать" озера в аренду и развить кластерное производство рыбы.Данным проектам окажут всестороннюю поддержку, в том числе кредитную.Президент также дал указание улучшить экологическое состояние системы озер. Мирзиёев отметил необходимость поддерживать стабильный уровень воды и снизить соленость озер.Кроме того, на 800 гектарах прибрежной полосы власти высадят деревья и кустарники.Важна в том числе экологическая безопасность региона. Глава государства отдельно подчеркнул: с браконьерством и другими правонарушениями на природной территории необходимо активно бороться.
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узбекистан, туризм

Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озера

10:33 09.11.2021
© National PR-centreАйдар-Арнасайская бессточная система озёр
Айдар-Арнасайская бессточная система озёр - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
© National PR-centre
В скором времени регион преобразится. Подробнее о мерах читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане начнут активно развивать экотуризм в Айдар-Арнасайской системе озер.
Президент Шавкат Мирзиёев озвучил, какие именно меры помогут сделать природную жемчужину привлекательной для путешественников.
Прежде всего, важно обеспечить устойчивость водных ресурсов и сохранить биоразнообразие.

"Особое внимание уделено вопросу создания новых туристических зон и курортов вокруг озер. Вместе с тем указано на необходимость развития рыбоводства с широким использованием возможностей Айдар-Арнасайской системы", — отметил глава государства.

У региона прекрасный "рыбный" потенциал, который необходимо развить. Сейчас в озерах вылавливают всего четыре тысячи тонн рыбы.
Власти поставили цель — увеличить объем до 20 тысяч тонн и создать за счет этого новые рабочие места.
Мирзиёев поручил привлечь предпринимателей в регион, начать "сдавать" озера в аренду и развить кластерное производство рыбы.
Данным проектам окажут всестороннюю поддержку, в том числе кредитную.
© National PR-centreАйдар-Арнасайская бессточная система озёр
Айдар-Арнасайская бессточная система озёр - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
Айдар-Арнасайская бессточная система озёр
© National PR-centre
Президент также дал указание улучшить экологическое состояние системы озер. Мирзиёев отметил необходимость поддерживать стабильный уровень воды и снизить соленость озер.
Кроме того, на 800 гектарах прибрежной полосы власти высадят деревья и кустарники.
Важна в том числе экологическая безопасность региона. Глава государства отдельно подчеркнул: с браконьерством и другими правонарушениями на природной территории необходимо активно бороться.
© National PR-centreАйдар-Арнасайская бессточная система озёр
Айдар-Арнасайская бессточная система озёр - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.11.2021
Айдар-Арнасайская бессточная система озёр
© National PR-centre
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