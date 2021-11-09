https://uz.sputniknews.ru/20211109/v-navoi-passajiram-prodali-bilety-na-nesuschestvuyuschiy-reys-v-moskvu-21267955.html
В Навои пассажирам продали билеты на несуществующий рейс в Москву
В Навои пассажирам продали билеты на несуществующий рейс в Москву
На днях "несуществующий билеты" продали в аэропорту Ургенча. Теперь в центре скандала — Навои.
2021-11-09T08:55+0500
2021-11-09T08:55+0500
2021-11-09T08:55+0500
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аэропорт
рейс
скандал
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навои
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Накануне в аэропорту Навои произошел скандал: пассажирам продали билеты на несуществующие рейсы российской авиакомпании IFly.Самолеты должны были вылететь в Москву и Санкт-Петербург.Пассажиры начали прибывать в аэропорт в понедельник во второй половине дня. К 18.00 скопилось порядка порядка 200 человек. Однако их рейсов не оказалось в расписании. Сотрудники аэропорта связались с авиакомпанией, продававшей билеты, с требованием объясниться перед пассажирами.В компании пообещали вернуть всем деньги. В Uzbekistan Airports подчеркнули, что не замешаны в обмане и не имеет отношения к продаже авиабилетов.На днях билеты на несуществующий рейс продали в аэропорту Ургенча.
https://uz.sputniknews.ru/20211105/v-urgenche-passajiram-prodali-bilety-na-nesuschestvuyuschiy-reys-v-moskvu-21230188.html
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ургенч, аэропорт, рейс, скандал, пассажиры, навои
В Навои пассажирам продали билеты на несуществующий рейс в Москву
На днях билеты на несуществующий рейс продали в аэропорту Ургенча. Теперь в центре скандала — Навои.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Накануне в аэропорту Навои произошел скандал: пассажирам продали билеты на несуществующие рейсы российской авиакомпании IFly.
Самолеты должны были вылететь в Москву и Санкт-Петербург.
Пассажиры начали прибывать в аэропорт в понедельник во второй половине дня. К 18.00 скопилось порядка порядка 200 человек. Однако их рейсов не оказалось в расписании.
"По словам пассажиров, они приобретали авиабилеты в разных филиалах компании "Восток Бухара", расположенных в Самарканде, Бухаре и Ургенче", — сообщили
в Uzbekistan Airports.
Сотрудники аэропорта связались с авиакомпанией, продававшей билеты, с требованием объясниться перед пассажирами.
В компании пообещали вернуть всем деньги.
В Uzbekistan Airports подчеркнули, что не замешаны в обмане и не имеет отношения к продаже авиабилетов.
На днях билеты на несуществующий рейс продали в аэропорту Ургенча.