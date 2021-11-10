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Гаспарян назвал исход миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси — видео
Гаспарян назвал исход миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси — видео
Политолог и историк Армен Гаспарян объяснил, чем может закончиться миграционный кризис на польско-белорусской границе.
2021-11-10T10:15+0500
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Среди беженцев не только взрослые, но и дети. Белорусская сторона заявила, что принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасность людей.Польские власти между тем закрыли пограничный переход, стянули войска и тяжелую технику.Литва, которая тоже столкнулась с подобной проблемой, ввела режим ЧС. Своим мнением поделился политолог и историк Армен Гаспарян.Ранее ситуацию прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, странам Евросоюза следует избегать двойных подходов в отношении текущего миграционного кризиса.Лавров также объяснил, откуда "растут ноги" у возникшего обострения на границе.
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беларусь, мигранты, польша, видео, евросоюз, граница

Гаспарян назвал исход миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси — видео

10:15 10.11.2021 (обновлено: 10:21 10.11.2021)
© Sputnik
Тысячи мигрантов продолжают штурмовать польскую границу. Многочисленная группа попыталась прорваться на территорию Евросоюза из Беларуси.
Среди беженцев не только взрослые, но и дети.
Белорусская сторона заявила, что принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасность людей.
Польские власти между тем закрыли пограничный переход, стянули войска и тяжелую технику.
Литва, которая тоже столкнулась с подобной проблемой, ввела режим ЧС.
Кто виноват в сложившейся ситуации и может ли начаться война из-за миграционного кризиса?
Своим мнением поделился политолог и историк Армен Гаспарян.
Ранее ситуацию прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, странам Евросоюза следует избегать двойных подходов в отношении текущего миграционного кризиса.
Лавров также объяснил, откуда "растут ноги" у возникшего обострения на границе.
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