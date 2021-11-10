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Гаспарян назвал исход миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси — видео

Гаспарян назвал исход миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси — видео

Политолог и историк Армен Гаспарян объяснил, чем может закончиться миграционный кризис на польско-белорусской границе.

2021-11-10T10:15+0500

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Среди беженцев не только взрослые, но и дети. Белорусская сторона заявила, что принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасность людей.Польские власти между тем закрыли пограничный переход, стянули войска и тяжелую технику.Литва, которая тоже столкнулась с подобной проблемой, ввела режим ЧС. Своим мнением поделился политолог и историк Армен Гаспарян.Ранее ситуацию прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, странам Евросоюза следует избегать двойных подходов в отношении текущего миграционного кризиса.Лавров также объяснил, откуда "растут ноги" у возникшего обострения на границе.

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беларусь, мигранты, польша, видео, евросоюз, граница