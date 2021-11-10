https://uz.sputniknews.ru/20211110/god-bez-voyny-v-mid-rf-ozvuchili-itogi-peremiriya-v-nagornom-karabaxe--21284328.html

Год без войны: в МИД РФ озвучили итоги перемирия в Нагорном Карабахе

Год без войны: в МИД РФ озвучили итоги перемирия в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы со 2 декабря 2020 года в общей сложности помогли вернуться на родину 122 военнопленным и удерживаемым.

2021-11-10T06:30+0500

2021-11-10T06:30+0500

2021-11-10T08:19+0500

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Ровно год назад президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении приняли Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. С тех пор положен конец кровопролитию и запущен процесс налаживания мирной жизни в регионе.В МИД РФ констатировали, что зафиксированные в документе договоренности в целом выполняются. Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений принятого заявления.Российский миротворческий контингент (РМК), развернутый в регионе, в соответствии с договоренностями вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. "Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья", — говорится на сайте ведомства.Российские миротворцы с 2 декабря 2020 года в общей сложности помогли вернуться на родину 122 военнопленным и удерживаемым. Из них в Армению возвращены 105 человек, в Азербайджан – 17. В свою очередь азербайджанской стороне передано три пакета карт минных полей.РМК активно участвует в налаживании мирной жизни. В регион регулярно доставляется гуманитарная помощь, разминируются территории (с ноября 2020 г. проверено 1 937 зданий, очищено 2 311, 5 га территории и 683 км дорог, обнаружено более 26 тысяч взрывоопасных предметов). Восстанавливается необходимая для жизни инфраструктура. В свои дома вернулись порядка 53 тысяч беженцев.В МИД намерены совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сформулированные в Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 года. При этом в ведомстве высоко оценили деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации, вице-премьеров Азербайджанской Республики и Республики Армения.Важно снизить напряженность на азербайджано-армянской государственной границе и скорее запустить процесс ее делимитации с последующей демаркацией, подчеркнули в МИД, выразив готовность оказывать консультативное содействие.Важно продолжать усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач. Востребован также вклад МККК, УВКБ ООН, ЮНЕСКО и других профильных международных организаций.Москва готова всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. В МИД готовы также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджана и Армении при участии России для формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами."Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества", — заявили в МИД России.

https://uz.sputniknews.ru/20201112/Konets-voyne-rossiyskie-mirotvortsy-pribyvayut-v-Nagornyy-Karabakh--video-15385955.html

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Nagornyy-Karabakh-kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-regione-15477291.html

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мид рф, война, заявление, нагорный карабах