https://uz.sputniknews.ru/20211110/ryazanskaya-delegatsiya-v-tashkente-poyavitsya-li-v-uzbekistane-sovmestnoe-proizvodstvo-kolyasok-21302640.html

Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок?

Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок?

Рязанские предприниматели приехали в Ташкент за контрактами. Среди них единственный в СНГ производитель детских автокресел и колясок.

2021-11-10T21:13+0500

2021-11-10T21:13+0500

2021-11-10T21:13+0500

экономика

узбекистан

ташкент

детская коляска

рязанская область

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области. Так называется новый формат выставки, которая призвана усилить сотрудничество между Узбекистаном и российским регионом.В шоуруме представлено всё: ведущие компании Рязанской области, информация о ее туристическом потенциале и транспортной логистике. Выставка будет работать до 28 декабря – и за это время рязанская делегация планирует провести ряд презентаций и переговоров. Как они повлияют на строительство в Ташкенте и почему рязанский бизнес подстраивается под запросы молодых узбекских семей, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.Когда говорят цифрыНа двух этажах шоурумаоказалась представлена продукция 56 рязанских компаний. Это 500 товарных наименований, и даже если перечислять основные категории, выходит солидный список. Бытовая химия, косметика, продукты в области связи и IT, а также электроэнергетики и транспорта. Орудия для промышленного рыбоводства, световые приборы, строительные материалы и детские вещи.Организовал столь масштабную выставку Рязанский центр экспорта при поддержке корпорации развития Рязанской области. Главная цель шоурума — наладить взаимовыгодное сотрудничество и показать предпринимателям Узбекистана инвестиционную привлекательность региона, говорит губернатор Рязанской области Николай Любимов.Как подчеркнул Любимов, российская сторона надеется, что продукция рязанских производителей вызовет у ташкентских коллег желание развивать совместный бизнес. Дело в том, что Рязанская область – один из крупнейших научных, промышленных и культурных центров России. Через Рязань проходят международные транспортные коридоры, к важным объектам транспортной логистики также относятся два речных порта.Какова выгода для Узбекистана?Рязанская область наработала большой опыт реализации крупных инвестиционных проектов, рассказывают организаторы выставки. Инвесторы получают льготы по налогам на прибыль и на имущество, по транспортному и земельному налогу, а также по арендной плате за пользование земельными участками. Кроме того, после строительства объекта инвесторам дают возможность выкупить земельный участок.По словам губернатора, направлений выгодного сотрудничества между предпринимателями Рязани и Ташкента много. Наиболее перспективные из них — строительство, пищевая промышленность, сельское хозяйство, товары для детей, информационные технологии и медицинские товары. Учитывая, что в Ташкенте развивается строительство и как востребованы становятся в республике II-технологии, Рязанская область может сотрудничать с Узбекистаном на долгосрочной основе, уверен Любимов.Особое внимание посетители выставки уделили детским товарам, ведь Рязанская область – ведущий производитель автокресел для детей в рамках Таможенного союза ЕАЭС.Привезли предприниматели из Рязани и другую новинку – детские коляски. Все детали в них, кроме ткани, сделаны исключительно из российского сырья. Учитывая активный демографический рост населения Узбекистана, рязанская делегация ожидает, что эта продукция будет особенно востребована на местном рынке. К тому же на территории бывшего Советского союза больше нет компаний, производящих детские коляски.При разработке колясок учитывалась специфика всего рынка на постсоветском пространстве, включая Узбекистан, объясняет Иван Никитичев. В частности, люлька рязанских колясок чуть шире чем у зарубежных аналогов. Это связано с тем, что по данным ВОЗ, дети в Центральной Азии немного крупнее, чем малыши в других странах. Кроме того, разработчики сузили колесную базу и сделали ее более мобильной, например, для свободного въезда и выезда из лифта."На предприятии также реализуется модульная система. Это значит, что мы производим не только собственный продукт, но и под брендом заказчика. Так, предприниматель в Узбекистане может из любых комплектующих собрать собственную коляску и продавать под своим брендом. Всего доступны порядка 900 различных моделей. От момента заказа до конца производства понадобится около трех недель", — подытожил Иван Никитичев.

узбекистан

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рязанская область

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, ташкент, детская коляска, рязанская область