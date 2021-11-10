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https://uz.sputniknews.ru/20211110/ryazanskaya-delegatsiya-v-tashkente-poyavitsya-li-v-uzbekistane-sovmestnoe-proizvodstvo-kolyasok-21302640.html
Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок?
Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок?
Рязанские предприниматели приехали в Ташкент за контрактами. Среди них единственный в СНГ производитель детских автокресел и колясок.
2021-11-10T21:13+0500
2021-11-10T21:13+0500
экономика
узбекистан
ташкент
детская коляска
рязанская область
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области. Так называется новый формат выставки, которая призвана усилить сотрудничество между Узбекистаном и российским регионом.В шоуруме представлено всё: ведущие компании Рязанской области, информация о ее туристическом потенциале и транспортной логистике. Выставка будет работать до 28 декабря – и за это время рязанская делегация планирует провести ряд презентаций и переговоров. Как они повлияют на строительство в Ташкенте и почему рязанский бизнес подстраивается под запросы молодых узбекских семей, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.Когда говорят цифрыНа двух этажах шоурумаоказалась представлена продукция 56 рязанских компаний. Это 500 товарных наименований, и даже если перечислять основные категории, выходит солидный список. Бытовая химия, косметика, продукты в области связи и IT, а также электроэнергетики и транспорта. Орудия для промышленного рыбоводства, световые приборы, строительные материалы и детские вещи.Организовал столь масштабную выставку Рязанский центр экспорта при поддержке корпорации развития Рязанской области. Главная цель шоурума — наладить взаимовыгодное сотрудничество и показать предпринимателям Узбекистана инвестиционную привлекательность региона, говорит губернатор Рязанской области Николай Любимов.Как подчеркнул Любимов, российская сторона надеется, что продукция рязанских производителей вызовет у ташкентских коллег желание развивать совместный бизнес. Дело в том, что Рязанская область – один из крупнейших научных, промышленных и культурных центров России. Через Рязань проходят международные транспортные коридоры, к важным объектам транспортной логистики также относятся два речных порта.Какова выгода для Узбекистана?Рязанская область наработала большой опыт реализации крупных инвестиционных проектов, рассказывают организаторы выставки. Инвесторы получают льготы по налогам на прибыль и на имущество, по транспортному и земельному налогу, а также по арендной плате за пользование земельными участками. Кроме того, после строительства объекта инвесторам дают возможность выкупить земельный участок.По словам губернатора, направлений выгодного сотрудничества между предпринимателями Рязани и Ташкента много. Наиболее перспективные из них — строительство, пищевая промышленность, сельское хозяйство, товары для детей, информационные технологии и медицинские товары. Учитывая, что в Ташкенте развивается строительство и как востребованы становятся в республике II-технологии, Рязанская область может сотрудничать с Узбекистаном на долгосрочной основе, уверен Любимов.Особое внимание посетители выставки уделили детским товарам, ведь Рязанская область – ведущий производитель автокресел для детей в рамках Таможенного союза ЕАЭС.Привезли предприниматели из Рязани и другую новинку – детские коляски. Все детали в них, кроме ткани, сделаны исключительно из российского сырья. Учитывая активный демографический рост населения Узбекистана, рязанская делегация ожидает, что эта продукция будет особенно востребована на местном рынке. К тому же на территории бывшего Советского союза больше нет компаний, производящих детские коляски.При разработке колясок учитывалась специфика всего рынка на постсоветском пространстве, включая Узбекистан, объясняет Иван Никитичев. В частности, люлька рязанских колясок чуть шире чем у зарубежных аналогов. Это связано с тем, что по данным ВОЗ, дети в Центральной Азии немного крупнее, чем малыши в других странах. Кроме того, разработчики сузили колесную базу и сделали ее более мобильной, например, для свободного въезда и выезда из лифта."На предприятии также реализуется модульная система. Это значит, что мы производим не только собственный продукт, но и под брендом заказчика. Так, предприниматель в Узбекистане может из любых комплектующих собрать собственную коляску и продавать под своим брендом. Всего доступны порядка 900 различных моделей. От момента заказа до конца производства понадобится около трех недель", — подытожил Иван Никитичев.
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узбекистан, ташкент, детская коляска, рязанская область

Рязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок?

21:13 10.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылся мобильный шоурум Рязанской области
В Ташкенте открылся мобильный шоурум Рязанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Рязанская область привезла в Ташкент шоурум, где представила 56 своих лучших предприятий. Все они намерены сотрудничать с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области. Так называется новый формат выставки, которая призвана усилить сотрудничество между Узбекистаном и российским регионом.
В шоуруме представлено всё: ведущие компании Рязанской области, информация о ее туристическом потенциале и транспортной логистике. Выставка будет работать до 28 декабря – и за это время рязанская делегация планирует провести ряд презентаций и переговоров. Как они повлияют на строительство в Ташкенте и почему рязанский бизнес подстраивается под запросы молодых узбекских семей, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.

Когда говорят цифры

На двух этажах шоурумаоказалась представлена продукция 56 рязанских компаний. Это 500 товарных наименований, и даже если перечислять основные категории, выходит солидный список. Бытовая химия, косметика, продукты в области связи и IT, а также электроэнергетики и транспорта. Орудия для промышленного рыбоводства, световые приборы, строительные материалы и детские вещи.
Организовал столь масштабную выставку Рязанский центр экспорта при поддержке корпорации развития Рязанской области. Главная цель шоурума — наладить взаимовыгодное сотрудничество и показать предпринимателям Узбекистана инвестиционную привлекательность региона, говорит губернатор Рязанской области Николай Любимов.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области.
В Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
В Ташкенте открылся двухэтажный мобильный шоурум Рязанской области.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как подчеркнул Любимов, российская сторона надеется, что продукция рязанских производителей вызовет у ташкентских коллег желание развивать совместный бизнес. Дело в том, что Рязанская область – один из крупнейших научных, промышленных и культурных центров России. Через Рязань проходят международные транспортные коридоры, к важным объектам транспортной логистики также относятся два речных порта.

"Если говорить об основных экономических показателях, то в структуре валового регионального продукта наибольшую долю занимают промышленность, торговля и сельское хозяйство. Ежегодный внешний оборот составляет порядка 1,5 млрд долларов. Товары под рязанской маркой сегодня экспортируются в 115 стран мира. А Узбекистан является одним из важнейших торговых партнеров Рязанской области", — рассказал генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.

Какова выгода для Узбекистана?

Рязанская область наработала большой опыт реализации крупных инвестиционных проектов, рассказывают организаторы выставки. Инвесторы получают льготы по налогам на прибыль и на имущество, по транспортному и земельному налогу, а также по арендной плате за пользование земельными участками. Кроме того, после строительства объекта инвесторам дают возможность выкупить земельный участок.

"Мы тщательно формировали экспозицию. Старались учесть интересы ташкентского бизнес-сообщества. Таким образом, мы на деле хотели бы продемонстрировать всю серьезность наших намерений и заинтересованность в дальнейшем развитии стратегического партнёрства Рязани и Ташкента", — подчеркнул Николай Любимов.

По словам губернатора, направлений выгодного сотрудничества между предпринимателями Рязани и Ташкента много. Наиболее перспективные из них — строительство, пищевая промышленность, сельское хозяйство, товары для детей, информационные технологии и медицинские товары. Учитывая, что в Ташкенте развивается строительство и как востребованы становятся в республике II-технологии, Рязанская область может сотрудничать с Узбекистаном на долгосрочной основе, уверен Любимов.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылся мобильный шоурум Рязанской области
В Ташкенте открылся мобильный шоурум Рязанской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
В Ташкенте открылся мобильный шоурум Рязанской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Особое внимание посетители выставки уделили детским товарам, ведь Рязанская область – ведущий производитель автокресел для детей в рамках Таможенного союза ЕАЭС.

"В ассортименте порядка 250 позиций, которые мы экспортируем в страны Европы и дальнего зарубежья", — рассказал председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок "Приоритет", глава Рязанского инженерно-производственного кластера Иван Никитичев.

Привезли предприниматели из Рязани и другую новинку – детские коляски. Все детали в них, кроме ткани, сделаны исключительно из российского сырья. Учитывая активный демографический рост населения Узбекистана, рязанская делегация ожидает, что эта продукция будет особенно востребована на местном рынке. К тому же на территории бывшего Советского союза больше нет компаний, производящих детские коляски.
При разработке колясок учитывалась специфика всего рынка на постсоветском пространстве, включая Узбекистан, объясняет Иван Никитичев. В частности, люлька рязанских колясок чуть шире чем у зарубежных аналогов. Это связано с тем, что по данным ВОЗ, дети в Центральной Азии немного крупнее, чем малыши в других странах. Кроме того, разработчики сузили колесную базу и сделали ее более мобильной, например, для свободного въезда и выезда из лифта.
"На предприятии также реализуется модульная система. Это значит, что мы производим не только собственный продукт, но и под брендом заказчика. Так, предприниматель в Узбекистане может из любых комплектующих собрать собственную коляску и продавать под своим брендом. Всего доступны порядка 900 различных моделей. От момента заказа до конца производства понадобится около трех недель", — подытожил Иван Никитичев.
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