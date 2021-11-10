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В Сырдарье пройдет конкурс IT-разработок — как туда попасть
В Сырдарье пройдет конкурс IT-разработок — как туда попасть
Лучшие работы получат экспертную поддержку для эффективной реализации проекта и внедрения мобильного приложения.
2021-11-10T15:42+0500
2021-11-10T15:42+0500
общество
конкурс
сырдарья
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Айтишники Узбекистана смогут представить свои мобильные разработки на конкурсе "mGov Sirdarya" в Сырдарье 6 и 7 декабря этого года. Организацию проекта взял на себя IT Park. Инициативу поддержали в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также в местном хокимиате и региональным управлении по развитию и координации профессионального образования.На конкурсе будут оцениваться прототипы мобильных приложений по медицине, образованию, энергетике, сельскому хозяйству и другим направлениям. Главные критерии — эффективность решения конкретной проблемы, инновационность и простота при использовании.Участники конкурса смогут поучаствовать в мастер-классах по подготовке к финальной презентации своих проектов перед членами жюри. В числе судей - ведущие специалисты в сфере информационных технологий и коммуникаций. Лучшие работы получат экспертную поддержку для эффективной реализации проекта и внедрения мобильного приложения.Заявки на участие принимаются до 4 декабря 2021 года. Для этого нужно заполнить анкету участника.
https://uz.sputniknews.ru/20191121/Ot-nulya-do-milliona-kak-v-Uzbekistane-stat-aytishnikom-za-pyat-sutok-12847792.html
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конкурс, сырдарья, мобильное приложение

В Сырдарье пройдет конкурс IT-разработок — как туда попасть

15:42 10.11.2021
© AP Photo / Frank AugsteinПосетители международной ярмарки игр в Кельне, Германия
Посетители международной ярмарки игр в Кельне, Германия - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Frank Augstein
Лучшие работы получат экспертную поддержку для эффективной реализации проекта и внедрения мобильного приложения.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Айтишники Узбекистана смогут представить свои мобильные разработки на конкурсе "mGov Sirdarya" в Сырдарье 6 и 7 декабря этого года. Организацию проекта взял на себя IT Park. Инициативу поддержали в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также в местном хокимиате и региональным управлении по развитию и координации профессионального образования.
На конкурсе будут оцениваться прототипы мобильных приложений по медицине, образованию, энергетике, сельскому хозяйству и другим направлениям. Главные критерии — эффективность решения конкретной проблемы, инновационность и простота при использовании.
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Участники конкурса смогут поучаствовать в мастер-классах по подготовке к финальной презентации своих проектов перед членами жюри. В числе судей - ведущие специалисты в сфере информационных технологий и коммуникаций.
Лучшие работы получат экспертную поддержку для эффективной реализации проекта и внедрения мобильного приложения.
Заявки на участие принимаются до 4 декабря 2021 года. Для этого нужно заполнить анкету участника.
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