https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-syrdare-proydet-konkurs-it-razrabotok--kak-tuda-popast-21296561.html

В Сырдарье пройдет конкурс IT-разработок — как туда попасть

В Сырдарье пройдет конкурс IT-разработок — как туда попасть

Лучшие работы получат экспертную поддержку для эффективной реализации проекта и внедрения мобильного приложения.

2021-11-10T15:42+0500

2021-11-10T15:42+0500

2021-11-10T15:42+0500

общество

конкурс

сырдарья

мобильное приложение

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Айтишники Узбекистана смогут представить свои мобильные разработки на конкурсе "mGov Sirdarya" в Сырдарье 6 и 7 декабря этого года. Организацию проекта взял на себя IT Park. Инициативу поддержали в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также в местном хокимиате и региональным управлении по развитию и координации профессионального образования.На конкурсе будут оцениваться прототипы мобильных приложений по медицине, образованию, энергетике, сельскому хозяйству и другим направлениям. Главные критерии — эффективность решения конкретной проблемы, инновационность и простота при использовании.Участники конкурса смогут поучаствовать в мастер-классах по подготовке к финальной презентации своих проектов перед членами жюри. В числе судей - ведущие специалисты в сфере информационных технологий и коммуникаций. Лучшие работы получат экспертную поддержку для эффективной реализации проекта и внедрения мобильного приложения.Заявки на участие принимаются до 4 декабря 2021 года. Для этого нужно заполнить анкету участника.

https://uz.sputniknews.ru/20191121/Ot-nulya-do-milliona-kak-v-Uzbekistane-stat-aytishnikom-za-pyat-sutok-12847792.html

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