https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-tashkente-startoval-vtoroy-tur-respublikanskogo-konkursa-molodyx-dizaynerov-21298464.html

В Ташкенте стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров

В Ташкенте стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров

Итоги конкурса будут подведены 11 ноября. Победителям вручат сертификаты, а также их наградят памятными призами.

2021-11-10T21:30+0500

2021-11-10T21:30+0500

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общество

конкурс

дизайнеры

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Отмечается, что масштабное мероприятие организовано при содействии Ассоциации Uzcharmsanoat в сотрудничестве с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. В конкурсе принимают участие молодые таланты в области конструирования и дизайна обуви, одежды, а также изделий из кожи и меха. На участие в первом этапе конкурса поступило свыше 100 заявок. Из них 38 претендентов прошли отборочные туры и получили право дальше бороться за победу.Отмечается, что конкурс проводится для подготовки квалифицированных кадров с их последующим обучением современным методам и инновационным подходам в производстве кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции. Итоги конкурса будут подведены 11 ноября. Победителям вручат сертификаты, а также их наградят памятными призами.

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2021

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конкурс, дизайнеры