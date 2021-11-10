https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-tashkente-startoval-vtoroy-tur-respublikanskogo-konkursa-molodyx-dizaynerov-21298464.html
В Ташкенте стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров
В Ташкенте стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров
Итоги конкурса будут подведены 11 ноября. Победителям вручат сертификаты, а также их наградят памятными призами.
2021-11-10T21:30+0500
2021-11-10T21:30+0500
2021-11-10T21:30+0500
общество
конкурс
дизайнеры
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Отмечается, что масштабное мероприятие организовано при содействии Ассоциации Uzcharmsanoat в сотрудничестве с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. В конкурсе принимают участие молодые таланты в области конструирования и дизайна обуви, одежды, а также изделий из кожи и меха. На участие в первом этапе конкурса поступило свыше 100 заявок. Из них 38 претендентов прошли отборочные туры и получили право дальше бороться за победу.Отмечается, что конкурс проводится для подготовки квалифицированных кадров с их последующим обучением современным методам и инновационным подходам в производстве кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции. Итоги конкурса будут подведены 11 ноября. Победителям вручат сертификаты, а также их наградят памятными призами.
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MIA „Rosiya Segodnya“
конкурс, дизайнеры
В Ташкенте стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров
Масштабное мероприятие организовано при содействии Ассоциации Uzcharmsanoat в сотрудничестве с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
В столице Узбекистана стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров, сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Отмечается, что масштабное мероприятие организовано при содействии Ассоциации Uzcharmsanoat в сотрудничестве с Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.
В конкурсе принимают участие молодые таланты в области конструирования и дизайна обуви, одежды, а также изделий из кожи и меха.
На участие в первом этапе конкурса поступило свыше 100 заявок. Из них 38 претендентов прошли отборочные туры и получили право дальше бороться за победу.
Отмечается, что конкурс проводится для подготовки квалифицированных кадров с их последующим обучением современным методам и инновационным подходам в производстве кожевенно-обувной и пушно-меховой продукции.
Итоги конкурса будут подведены 11 ноября. Победителям вручат сертификаты, а также их наградят памятными призами.