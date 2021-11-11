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Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото
Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото
Главная достопримечательность столицы Перу - яркие дома и необычные граффити холма Сан-Кристобаль.
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фото
достопримечательности
перу
граффити
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фото, достопримечательности, перу, граффити

Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото

21:30 11.11.2021
Главная достопримечательность столицы Перу - яркие дома и необычные граффити холма Сан-Кристобаль.
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы.

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы. - Sputnik Узбекистан
1/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Разноцветные стены домов выделяются на фоне фавелов - бедных районов, расположенных ближе к подножью холма.

Разноцветные стены домов выделяются на фоне фавелов - бедных районов, расположенных ближе к подножью холма. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Разноцветные стены домов выделяются на фоне фавелов - бедных районов, расположенных ближе к подножью холма.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

На вершине холма расположен крест Святого Христофора и храм. Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики.

На вершине холма расположен крест Святого Христофора и храм. Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики. - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

На вершине холма расположен крест Святого Христофора и храм. Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины.

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины. - Sputnik Узбекистан
4/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы.

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов.

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов. - Sputnik Узбекистан
6/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают стены и ступени в яркие цвета.

Рабочие раскрашивают стены и ступени в яркие цвета. - Sputnik Узбекистан
7/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Рабочие раскрашивают стены и ступени в яркие цвета.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Холм Сан-Кристобаль - одна из главных туристических достопримечательностей Лимы.

Холм Сан-Кристобаль - одна из главных туристических достопримечательностей Лимы. - Sputnik Узбекистан
8/8
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Холм Сан-Кристобаль - одна из главных туристических достопримечательностей Лимы.

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