Необычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото

Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы.
Яркие домики и граффити холма Сан-Кристобаль в Лиме видны из любой части перуанской столицы.
Разноцветные стены домов выделяются на фоне фавелов - бедных районов, расположенных ближе к подножью холма.
Разноцветные стены домов выделяются на фоне фавелов - бедных районов, расположенных ближе к подножью холма.
На вершине холма расположен крест Святого Христофора и храм. Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики.
На вершине холма расположен крест Святого Христофора и храм. Тематика граффити на стенах домов самая разнообразная, но много христианской символики.
По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины.
По крутым склонам холма Сан-Кристобаль можно подняться пешком, но ходят здесь и туристические автобусы и фуникулер до вершины.
Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы.
Муралы на стенах домов изображают портреты, фантастические сцены и христианские символы.
Рабочие раскрашивают лестницу под цвет ярких стен соседних домов.
Рабочие раскрашивают стены и ступени в яркие цвета.
Холм Сан-Кристобаль - одна из главных туристических достопримечательностей Лимы.
Холм Сан-Кристобаль - одна из главных туристических достопримечательностей Лимы.