https://uz.sputniknews.ru/20211111/garderob-emotsiy-uzbekskoy-xudojnitsy-v-moskve---samye-yarkie-kadry--21317337.html

Гардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры

Гардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры

В Москве стартовала выставка художницы из Узбекистана Лазизы Тулагановой "Гардероб эмоций". Увидеть ее работы и узнать, как живет творческий Узбекистан можно будет до 10 декабря в художественной галерее Flor et Lavr.

2021-11-11T22:00+0500

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фотолента

фото

выставка

москва

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Каждая работа - будто выплеск эмоций: грусти, тревоги, радости. Зритель видит в них свои переживания, питаясь мощной энергетикой автора, заряжаясь ею и, возможно, решая свои внутренние сомнения.

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2021

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Руфина Жаляева

фотолента, фото, выставка, москва