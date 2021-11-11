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Гардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры
Гардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры
В Москве стартовала выставка художницы из Узбекистана Лазизы Тулагановой "Гардероб эмоций". Увидеть ее работы и узнать, как живет творческий Узбекистан можно будет до 10 декабря в художественной галерее Flor et Lavr.
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фотолента
фото
выставка
москва
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Каждая работа - будто выплеск эмоций: грусти, тревоги, радости. Зритель видит в них свои переживания, питаясь мощной энергетикой автора, заряжаясь ею и, возможно, решая свои внутренние сомнения.
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Руфина Жаляева
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фотолента, фото, выставка, москва

Гардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры

22:00 11.11.2021
Руфина Жаляева
Все материалы
В Москве стартовала выставка работ художницы из Узбекистана Лазизы Тулагановой "Гардероб эмоций". Увидеть ее работы и узнать, как живет творческий Узбекистан можно будет до 10 декабря в художественной галерее Flor et Lavr.
Каждая работа - будто выплеск эмоций: грусти, тревоги, радости. Зритель видит в них свои переживания, питаясь мощной энергетикой автора, заряжаясь ею и, возможно, решая свои внутренние сомнения.
© Sputnik

Для каждой картины у Лазизы Тулагановой своя история. Здесь, например, автор предлагает зрителю самому выбрать с кем ведет беседу ее героиня: с мамой, сестрой или самой собой?

Для каждой картины у Лазизы Тулагановой своя история. Здесь, например, автор предлагает зрителю самому выбрать с кем ведет беседу ее героиня: с мамой, сестрой или самой собой? - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik

Для каждой картины у Лазизы Тулагановой своя история. Здесь, например, автор предлагает зрителю самому выбрать с кем ведет беседу ее героиня: с мамой, сестрой или самой собой?

© Sputnik

Автопортрет Лазизы Тулагановой выдержан в зеленых тонах. Так художница выражает сомнение и тонкую грусть в диалоге с собой.

Автопортрет Лазизы Тулагановой выдержан в зеленых тонах. Так художница выражает сомнение и тонкую грусть в диалоге с собой. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik

Автопортрет Лазизы Тулагановой выдержан в зеленых тонах. Так художница выражает сомнение и тонкую грусть в диалоге с собой.

© Sputnik

Эта картина вошла также в серию работ, посвященных жизни в узбекской махалле.

На полотне - сама Лазиза, она моет проросшие зерна пшеницы перед приготовлением национального блюда сумаляк.

Эта картина вошла также в серию работ, посвященных жизни в узбекской махалле. На полотне - сама Лазиза, она моет проросшие зерна пшеницы перед приготовлением национального блюда сумаляк. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik

Эта картина вошла также в серию работ, посвященных жизни в узбекской махалле.

На полотне - сама Лазиза, она моет проросшие зерна пшеницы перед приготовлением национального блюда сумаляк.

© Sputnik

Угловатые и плавные линии, яркие цвета или пастельные тона: каждая работа - это отражение состояния художницы в тот или иной период ее жизни.

Угловатые и плавные линии, яркие цвета или пастельные тона: каждая работа - это отражение состояния художницы в тот или иной период ее жизни. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik

Угловатые и плавные линии, яркие цвета или пастельные тона: каждая работа - это отражение состояния художницы в тот или иной период ее жизни.

© Sputnik

"Нежность": ее Лазиза написала после посещения в Бухаре гончарной мастерской, удивившись тому, как одно резкое движение способно изменить форму гончарного творения. В жизни, признается, всё также.

&quot;Нежность&quot;: ее Лазиза написала после посещения в Бухаре гончарной мастерской, удивившись тому, как одно резкое движение способно изменить форму гончарного творения. В жизни, признается, всё также. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik

"Нежность": ее Лазиза написала после посещения в Бухаре гончарной мастерской, удивившись тому, как одно резкое движение способно изменить форму гончарного творения. В жизни, признается, всё также.

© Sputnik

У героев работ Лазизы нет лиц. Это решение умышленное, объясняет художница и признается, настоящие эмоции - в линиях силуэта.

У героев работ Лазизы нет лиц. Это решение умышленное, объясняет художница и признается, настоящие эмоции - в линиях силуэта. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik

У героев работ Лазизы нет лиц. Это решение умышленное, объясняет художница и признается, настоящие эмоции - в линиях силуэта.

© Sputnik

Основатель художественной галереи Flor et Lavr Фрол Буримский привез коллекцию картин Лазизы Тулагановой в Москву. Далее в планах - еще одна талантливая художница Нигина Мирзаджанова.

Основатель художественной галереи Flor et Lavr Фрол Буримский привез коллекцию картин Лазизы Тулагановой в Москву. Далее в планах - еще одна талантливая художница Нигина Мирзаджанова. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik

Основатель художественной галереи Flor et Lavr Фрол Буримский привез коллекцию картин Лазизы Тулагановой в Москву. Далее в планах - еще одна талантливая художница Нигина Мирзаджанова.

© Sputnik

Контрастные краски и минимализм - такой стиль Лазиза выбрала именно для нынешней коллекции "Гарберод эмоций".

Контрастные краски и минимализм - такой стиль Лазиза выбрала именно для нынешней коллекции &quot;Гарберод эмоций&quot;. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik

Контрастные краски и минимализм - такой стиль Лазиза выбрала именно для нынешней коллекции "Гарберод эмоций".

© Sputnik

Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте.

Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik

Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте.

© Sputnik

Героине этой картины - грустно и больно, рассказывает Лазиза. Что ее беспокоит и какая судьба ее ожидает в круговороте, куда она попала?

Героине этой картины - грустно и больно, рассказывает Лазиза. Что ее беспокоит и какая судьба ее ожидает в круговороте, куда она попала? - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik

Героине этой картины - грустно и больно, рассказывает Лазиза. Что ее беспокоит и какая судьба ее ожидает в круговороте, куда она попала?

© Sputnik

В своих работах автор умышленно уходила от национальных образов, стараясь не использовать соответсвующую цветовую гамму. Однако в каждой картине прослеживается восточный флёр.

В своих работах автор умышленно уходила от национальных образов, стараясь не использовать соответсвующую цветовую гамму. Однако в каждой картине прослеживается восточный флёр. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik

В своих работах автор умышленно уходила от национальных образов, стараясь не использовать соответсвующую цветовую гамму. Однако в каждой картине прослеживается восточный флёр.

© Sputnik

Глубокий синий в картинах Лазизы - цвет грусти.

Глубокий синий в картинах Лазизы - цвет грусти. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik

Глубокий синий в картинах Лазизы - цвет грусти.

© Sputnik

Яркая и женственная, Лазиза искрит эмоциями, идеями и творческими планами.

Яркая и женственная, Лазиза искрит эмоциями, идеями и творческими планами. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik

Яркая и женственная, Лазиза искрит эмоциями, идеями и творческими планами.

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