Гардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры
Для каждой картины у Лазизы Тулагановой своя история. Здесь, например, автор предлагает зрителю самому выбрать с кем ведет беседу ее героиня: с мамой, сестрой или самой собой?
Для каждой картины у Лазизы Тулагановой своя история. Здесь, например, автор предлагает зрителю самому выбрать с кем ведет беседу ее героиня: с мамой, сестрой или самой собой?
Автопортрет Лазизы Тулагановой выдержан в зеленых тонах. Так художница выражает сомнение и тонкую грусть в диалоге с собой.
Автопортрет Лазизы Тулагановой выдержан в зеленых тонах. Так художница выражает сомнение и тонкую грусть в диалоге с собой.
Эта картина вошла также в серию работ, посвященных жизни в узбекской махалле.
На полотне - сама Лазиза, она моет проросшие зерна пшеницы перед приготовлением национального блюда сумаляк.
Эта картина вошла также в серию работ, посвященных жизни в узбекской махалле.
На полотне - сама Лазиза, она моет проросшие зерна пшеницы перед приготовлением национального блюда сумаляк.
Угловатые и плавные линии, яркие цвета или пастельные тона: каждая работа - это отражение состояния художницы в тот или иной период ее жизни.
Угловатые и плавные линии, яркие цвета или пастельные тона: каждая работа - это отражение состояния художницы в тот или иной период ее жизни.
"Нежность": ее Лазиза написала после посещения в Бухаре гончарной мастерской, удивившись тому, как одно резкое движение способно изменить форму гончарного творения. В жизни, признается, всё также.
"Нежность": ее Лазиза написала после посещения в Бухаре гончарной мастерской, удивившись тому, как одно резкое движение способно изменить форму гончарного творения. В жизни, признается, всё также.
У героев работ Лазизы нет лиц. Это решение умышленное, объясняет художница и признается, настоящие эмоции - в линиях силуэта.
У героев работ Лазизы нет лиц. Это решение умышленное, объясняет художница и признается, настоящие эмоции - в линиях силуэта.
Основатель художественной галереи Flor et Lavr Фрол Буримский привез коллекцию картин Лазизы Тулагановой в Москву. Далее в планах - еще одна талантливая художница Нигина Мирзаджанова.
Основатель художественной галереи Flor et Lavr Фрол Буримский привез коллекцию картин Лазизы Тулагановой в Москву. Далее в планах - еще одна талантливая художница Нигина Мирзаджанова.
Контрастные краски и минимализм - такой стиль Лазиза выбрала именно для нынешней коллекции "Гарберод эмоций".
Контрастные краски и минимализм - такой стиль Лазиза выбрала именно для нынешней коллекции "Гарберод эмоций".
Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте.
Лазиза — выпускница Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Она исследователь образовательной лаборатории CCA LAB в Центре современного искусства в Ташкенте.
Героине этой картины - грустно и больно, рассказывает Лазиза. Что ее беспокоит и какая судьба ее ожидает в круговороте, куда она попала?
Героине этой картины - грустно и больно, рассказывает Лазиза. Что ее беспокоит и какая судьба ее ожидает в круговороте, куда она попала?
В своих работах автор умышленно уходила от национальных образов, стараясь не использовать соответсвующую цветовую гамму. Однако в каждой картине прослеживается восточный флёр.
В своих работах автор умышленно уходила от национальных образов, стараясь не использовать соответсвующую цветовую гамму. Однако в каждой картине прослеживается восточный флёр.
Глубокий синий в картинах Лазизы - цвет грусти.
Глубокий синий в картинах Лазизы - цвет грусти.
Яркая и женственная, Лазиза искрит эмоциями, идеями и творческими планами.
Яркая и женственная, Лазиза искрит эмоциями, идеями и творческими планами.