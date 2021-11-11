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К тюркским истокам: кочевники, пастухи, юрты и сказания - фоторепортаж
Ученые из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России побывали в 16 селах и стойбищах. Они посетили мастерские по изготовлению традиционных войлочных ковров и познакомились со сказителями древнего эпоса. Самые яркие моменты экспедиции смотрите в фотоленте.
Международный проект "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности" объединил ученых из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России для изучения общих историко-культурных корней тюркских народов. Первой совместной работой стала этнографическая экспедиция в соседнюю республику — Кыргызстан. Исследователи побывали в 16 селах и стойбищах, посетили мастерские по изготовлению традиционных войлочных ковров, а также познакомились со сказителями древнего эпоса.
Тюркские народы имеют глубокие историко-культурные связи, уходящие корнями в кочевую цивилизацию.
"На Большом Алтае происходило зарождение и формирование тюркских народов, сплав и взаимодействие разных культур, в результате чего, даже в современной жизни этих народов — в обычаях, еде, семейных отношениях, формах государственного управления — можно найти нечто общее. То, что делает кыргыза, алтайца, казаха, потомственного сибиряка, практически родственниками", — пояснил руководитель НОЦ "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков.
Самые яркие моменты экспедиции смотрите в фотоленте, подготовленной при поддержке организаторов — Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ) совместно с Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына, Институтом истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, НАН Кыргызской Республики.
© Из личного архива Ивана НазароваСтадо возвращается с выпаса, село Ат-Баши, Нарынский район
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© Из личного архива Ивана Назарова
Стадо возвращается с выпаса, село Ат-Баши, Нарынский район
© Из личного архива Ивана НазароваЛошади на водопое на летнем пастбище (Джайлоо) Сон-Кол в Нарынском районе
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© Из личного архива Ивана Назарова
Лошади на водопое на летнем пастбище (Джайлоо) Сон-Кол в Нарынском районе
© Из личного архива Ивана НазароваЛагерь скотоводов на летнем пастбище (Джайлоо) Сон-Кол в Нарынской области
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© Из личного архива Ивана Назарова
Лагерь скотоводов на летнем пастбище (Джайлоо) Сон-Кол в Нарынской области
© Из личного архива Ивана НазароваГостевая юрта в селе Кызыл-Туу
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© Из личного архива Ивана Назарова
Гостевая юрта в селе Кызыл-Туу
© Из личного архива Ивана НазароваМастер скрепляет части деревянной решетки юрты, село Кызыл-Туу
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© Из личного архива Ивана Назарова
Мастер скрепляет части деревянной решетки юрты, село Кызыл-Туу
© Из личного архива Ивана НазароваМастерица за работой над ковром шырдак, село Кызыл-Туу
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© Из личного архива Ивана Назарова
Мастерица за работой над ковром шырдак, село Кызыл-Туу
© Sputnik / Виктор ЧерновСказители-манасчи рассказывают молодежи о жизни и военных походах киргизких богатырей Манаса, Семетея, Сейтека
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© Sputnik / Виктор Чернов
Сказители-манасчи рассказывают молодежи о жизни и военных походах киргизких богатырей Манаса, Семетея, Сейтека
© Из личного архива Ивана НазароваЭкспедиционный отряд у памятника истории Таш-Рабат в Ат-Башинском районе Нарынской области
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© Из личного архива Ивана Назарова
Экспедиционный отряд у памятника истории Таш-Рабат в Ат-Башинском районе Нарынской области