https://uz.sputniknews.ru/20211111/k-tyurkskim-istokam-kochevniki-pastuxi-yurty-i-skazaniya---fotoreportaj-21312779.html

К тюркским истокам: кочевники, пастухи, юрты и сказания - фоторепортаж

К тюркским истокам: кочевники, пастухи, юрты и сказания - фоторепортаж

Ученые из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России отправились в кыргызские села изучать тюркский быт. Самые яркие моменты экспедиции - на фото.

2021-11-11T16:32+0500

2021-11-11T16:32+0500

2021-11-11T16:32+0500

фото

кыргызстан

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Международный проект "Тюрко-монгольский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности" объединил ученых из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и России для изучения общих историко-культурных корней тюркских народов. Первой совместной работой стала этнографическая экспедиция в соседнюю республику — Кыргызстан. Исследователи побывали в 16 селах и стойбищах, посетили мастерские по изготовлению традиционных войлочных ковров, а также познакомились со сказителями древнего эпоса.Тюркские народы имеют глубокие историко-культурные связи, уходящие корнями в кочевую цивилизацию."На Большом Алтае происходило зарождение и формирование тюркских народов, сплав и взаимодействие разных культур, в результате чего, даже в современной жизни этих народов — в обычаях, еде, семейных отношениях, формах государственного управления — можно найти нечто общее. То, что делает кыргыза, алтайца, казаха, потомственного сибиряка, практически родственниками", — пояснил руководитель НОЦ "Большой Алтай", президент АлтГУ Сергей Землюков.Самые яркие моменты экспедиции смотрите в фотоленте, подготовленной при поддержке организаторов — Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (НОЦ "Большой Алтай" АлтГУ) совместно с Кыргызским национальным университетом им. Ж. Баласагына, Институтом истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова, НАН Кыргызской Республики.

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кыргызстан, фото