https://uz.sputniknews.ru/20211111/platejnaya-sistema-qiwi-voshla-na-rynok-uzbekistana-21310447.html

Платежная система QIWI вошла на рынок Узбекистана

Платежная система QIWI вошла на рынок Узбекистана

ЦБ рассмотрел документы АКБ "Капиталбанк" касательно деятельности в качестве эмитента системы электронных денег "QIWI Uzbekistan".

2021-11-11T13:31+0500

2021-11-11T13:31+0500

2021-11-11T13:31+0500

экономика

узбекистан

qiwi

электронные платежи

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Центральный банк разрешил деятельность системы электронных денег QIWI Uzbekistan., сообщили в пресс-службе регулятора.Прежде были изучены документы ООО "Payment Aggregation Systems" и уведомления АКБ "Капиталбанк" касательно деятельности в качестве эмитента системы электронных денег "QIWI Uzbekistan".Теперь QIWI может выпускать электронные деньги на территории республики.Напомним, жители Узбекистана уже два года могут пополнять кошельки в "Яндекс. Деньги" через Интернет с помощью Hamkorbank, а также идентифицировать их в любом отделении этого банка. Сделать это могут только идентифицированные пользователи "Яндекс. Денеги".

https://uz.sputniknews.ru/20180606/Plati-kak-khochesh-v-Uzbekistane-zarabotayut-Qiwi-i-YandeksDengi-8425792.html

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узбекистан, qiwi, электронные платежи