https://uz.sputniknews.ru/20211111/rossiyskaya-zarubejneft-mojet-kupit-dolyu-v-krupnoy-neftekompanii-uzbekistana-21311022.html

Российская "Зарубежнефть" может купить долю в крупной нефтекомпании Узбекистана

Российская "Зарубежнефть" может купить долю в крупной нефтекомпании Узбекистана

Jizzakh Petroleum - это крупнейшая в республике нефтяная компания, созданная в 2017 году "Узбекнефтегазом" и Gas Project Development Central Asia AG (GPD). Она подконтрольна кипрской Belvor Holding Limited

2021-11-11T14:00+0500

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экономика

нефть

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. "Зарубежнефть" рассматривает вариант покупки доли в крупнейшей узбекской нефтекомпании Jizzakh Petroleum, передает РИА Новости.В настоящее время условия сделки еще не согласованы. В российской нефтяной госкомпании никак не прокомментировали сделку, но выразили заинтересованность зайти на рынок Узбекистана и развиваться в этом регионе. Компания намерена расширить свое присутствие в странах СНГ, в том числе и в Казахстане. Jizzakh Petroleum - это крупнейшая в республике нефтяная компания, созданная в 2017 году "Узбекнефтегазом" и Gas Project Development Central Asia AG (GPD). Она подконтрольна кипрской Belvor Holding Limited, принадлежащей Бахтиеру Фазылову, председателю правления и основному акционеру нефтесервисной компании Eriell. Предприятие является ключевым буревым подрядчиком в Узбекистане. В России Eriell работает с крупнейшими нефтегазовыми компаниями.Jizzakh Petroleum должна была заняться строительством Джизакского НПЗ. Однако из-за нехватки сырья проект был заморожен. Нефтеперерабатывающие мощности Узбекистана (порядка 11 миллионов тонн в год) значительно превышают поставки нефти в страну, поэтому они остаются недозагруженными. В Узбекистане собственная добыча нефти в 2020 году достигла 734 тысячи тонн.В 2019 году правительство республики утвердило программу увеличения добычи нефти до 2030 года. Согласно документу, Jizzakh передали лицензии на 105 месторождений, за счет чего СП стало крупнейшей нефтекомпанией Узбекистана

https://uz.sputniknews.ru/20201119/Pochemu-Rossiya-vkladyvaet-dengi-v-dobychu-nefti-i-gaza-v-Uzbekistane--ekspert-15439807.html

https://uz.sputniknews.ru/20200406/Prezident-poruchil-narastit-dobychu-nefti-i-gaza-v-Uzbekistane-13864913.html

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