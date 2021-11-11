https://uz.sputniknews.ru/20211111/samolet-kyrgyzskoy-aviakompanii-ekstrenno-sel-v-tashkente-21314678.html
Самолет кыргызской авиакомпании экстренно сел в Ташкенте
Самолет кыргызской авиакомпании экстренно сел в Ташкенте
Причиной аварийной посадки стало обледенение и возгорание, огонь потушен, пострадавших нет.
2021-11-11T16:30+0500
2021-11-11T16:30+0500
2021-11-11T16:30+0500
происшествия
ташкент
авиакомпания
самолет
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Самолет кыргызской авиакомпании “Sky KG Airlines” совершил экстренную посадку в аэропорту Ташкента, сообщает Telegram-канал "Авиаспоттер".Самолет Diamond DA42 MNG выполняет летные проверки систем посадки и светосигнального оборудования посадочных полос в аэропортах. Во время рейса Термез-Наманган 9 ноября экипаж доложил об обледенении правого двигателя и запросил разрешения на вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.Самолет благополучно приземлился, но во время рулежки специалисты пожарной службы аэропорта обнаружили возгорание в районе левой стойки шасси. Пожарная бригада оперативно потушила и охладила стойки. Пострадавших нет, говорится в сообщении.В конце сентября в международном аэропорту Ташкента также совершил вынужденную посадку самолет British Airways из-за того, что пассажирке срочно понадобилась медицинская помощь.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, авиакомпания, самолет
Самолет кыргызской авиакомпании экстренно сел в Ташкенте
Причиной аварийной посадки стало обледенение и возгорание, огонь потушен, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik.
Самолет кыргызской авиакомпании “Sky KG Airlines” совершил экстренную посадку в аэропорту Ташкента, сообщает Telegram-канал
"Авиаспоттер".
Самолет Diamond DA42 MNG выполняет летные проверки систем посадки и светосигнального оборудования посадочных полос в аэропортах. Во время рейса Термез-Наманган 9 ноября экипаж доложил об обледенении правого двигателя и запросил разрешения на вынужденную посадку в аэропорту Ташкента.
Самолет благополучно приземлился, но во время рулежки специалисты пожарной службы аэропорта обнаружили возгорание в районе левой стойки шасси. Пожарная бригада оперативно потушила и охладила стойки. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
В конце сентября в международном аэропорту Ташкента также совершил вынужденную посадку самолет British Airways из-за того, что пассажирке срочно понадобилась медицинская помощь.