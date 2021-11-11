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В трех районах Ташкента временно отключат газ
В трех районах Ташкента временно отключат газ
Подача природного газа прекратится 11 ноября с 10.00 утра до 17. 00 - 18.00 вечера.
2021-11-11T09:18+0500
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Жители Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Яшнабадского районов Ташкента временно останутся без газа из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт". По данным организации, подачу природного газа приостановят 11 ноября с 10.00 до 17. 00-18.00.Локация отключения газаОтмечается, что подача природного газа возобновится после завершения ремонтных работ.
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В трех районах Ташкента временно отключат газ

09:18 11.11.2021 (обновлено: 09:22 11.11.2021)
CC0 / Pixabay / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
CC0 / Pixabay /
По данным "Худудгаз Пойтахт", подачу природного газа приостановят 11 ноября с 10.00 до 17. 00-18.00.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Жители Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Яшнабадского районов Ташкента временно останутся без газа из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".
По данным организации, подачу природного газа приостановят 11 ноября с 10.00 до 17. 00-18.00.

Локация отключения газа

В Мирзо-Улугбекском районе газ отключат в 425 домах и у всех оптовых потребителей, расположенных по улицам Устабаевой, Турона, Жасората, Шуртепа.
В Яккасарайском районе газа не будет на 208 земельных участках по улицам Насафи, Хуштепа, Яккасарай, в 660 квартирах и 30 многоэтажных домах по улице Насира, а также у 25 оптовых потребителей.
В Яшнабадском районе газ перекроют в 1 008 квартирах, 14 многоквартирных домах по улице Махтумкули и у всех оптовых потребителей.
Отмечается, что подача природного газа возобновится после завершения ремонтных работ.
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