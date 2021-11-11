https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-trex-rayonax-stolitsy-vremenno-otklyuchat-gaz-21305115.html
В трех районах Ташкента временно отключат газ
В трех районах Ташкента временно отключат газ
Подача природного газа прекратится 11 ноября с 10.00 утра до 17. 00 - 18.00 вечера.
2021-11-11T09:18+0500
2021-11-11T09:18+0500
2021-11-11T09:22+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16147012_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_817ce2263612d643988fc12ebd2598c6.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Жители Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Яшнабадского районов Ташкента временно останутся без газа из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба "Худудгаз Пойтахт". По данным организации, подачу природного газа приостановят 11 ноября с 10.00 до 17. 00-18.00.Локация отключения газаОтмечается, что подача природного газа возобновится после завершения ремонтных работ.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16147012_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_d7bd746fd183278f39e9ce3e0b403889.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент
В трех районах Ташкента временно отключат газ
09:18 11.11.2021 (обновлено: 09:22 11.11.2021)
По данным "Худудгаз Пойтахт", подачу природного газа приостановят 11 ноября с 10.00 до 17. 00-18.00.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Жители Мирзо-Улугбекского, Яккасарайского и Яшнабадского районов Ташкента временно останутся без газа из-за ремонтных работ, сообщает
пресс-служба "Худудгаз Пойтахт".
По данным организации, подачу природного газа приостановят 11 ноября с 10.00 до 17. 00-18.00.
Локация отключения газа
В Мирзо-Улугбекском районе газ отключат в 425 домах и у всех оптовых потребителей, расположенных по улицам Устабаевой, Турона, Жасората, Шуртепа.
В Яккасарайском районе газа не будет на 208 земельных участках по улицам Насафи, Хуштепа, Яккасарай, в 660 квартирах и 30 многоэтажных домах по улице Насира, а также у 25 оптовых потребителей.
В Яшнабадском районе газ перекроют в 1 008 квартирах, 14 многоквартирных домах по улице Махтумкули и у всех оптовых потребителей.
Отмечается, что подача природного газа возобновится после завершения ремонтных работ.