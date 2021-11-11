В трех районах Ташкента временно отключат газ

В Мирзо-Улугбекском районе газ отключат в 425 домах и у всех оптовых потребителей, расположенных по улицам Устабаевой, Турона, Жасората, Шуртепа. В Мирзо-Улугбекском районе газ отключат в 425 домах и у всех оптовых потребителей, расположенных по улицам Устабаевой, Турона, Жасората, Шуртепа.

В Яккасарайском районе газа не будет на 208 земельных участках по улицам Насафи, Хуштепа, Яккасарай, в 660 квартирах и 30 многоэтажных домах по улице Насира, а также у 25 оптовых потребителей. В Яккасарайском районе газа не будет на 208 земельных участках по улицам Насафи, Хуштепа, Яккасарай, в 660 квартирах и 30 многоэтажных домах по улице Насира, а также у 25 оптовых потребителей.