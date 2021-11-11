https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-uzbekistane-ojidaetsya-naznachenie-novogo-ministra-zdravooxraneniya-21305776.html

В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения

В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения

Новую кандидатуру на пост главы Минздрава рассмотрели и одобрили депутаты Законодательной палаты.

2021-11-11T09:59+0500

2021-11-11T09:59+0500

2021-11-11T10:05+0500

общество

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

назначение

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты рассмотрели и одобрили назначение Бехзода Мусаева министром здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат Расул Кушербаев. Бехзод Мусаев родился в 1973 году в городе Ташкенте. Он имеет высшее образование. В 1995-м окончил Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004 году — "Высшую школу бизнеса" Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. С 2010 по 2011 годы Мусаев занимал должность первого заместителя председателя налогового комитета. В марте 2018-го был назначен первым зампредседателя Государственного налогового комитета, а в декабре того же года стал председателем данного ведомства. В мае 2020-го Бехзод Мусаев утвержден на пост заместителя премьер-министра по вопросам социального развития. С 3 ноября 2020 года пост министра здравоохранения Узбекистана занимает Абдухаким Хаджибаев.

https://uz.sputniknews.ru/20210222/Ministrom-transporta-naznachen-Ilkham-Makhkamov-16058629.html

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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, назначение