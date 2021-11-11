https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-uzbekistane-ojidaetsya-naznachenie-novogo-ministra-zdravooxraneniya-21305776.html
В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения
В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения
Новую кандидатуру на пост главы Минздрава рассмотрели и одобрили депутаты Законодательной палаты.
2021-11-11T09:59+0500
2021-11-11T09:59+0500
2021-11-11T10:05+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Депутаты Законодательной палаты рассмотрели и одобрили назначение Бехзода Мусаева министром здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат Расул Кушербаев. Бехзод Мусаев родился в 1973 году в городе Ташкенте. Он имеет высшее образование. В 1995-м окончил Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004 году — "Высшую школу бизнеса" Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. С 2010 по 2011 годы Мусаев занимал должность первого заместителя председателя налогового комитета. В марте 2018-го был назначен первым зампредседателя Государственного налогового комитета, а в декабре того же года стал председателем данного ведомства. В мае 2020-го Бехзод Мусаев утвержден на пост заместителя премьер-министра по вопросам социального развития. С 3 ноября 2020 года пост министра здравоохранения Узбекистана занимает Абдухаким Хаджибаев.
https://uz.sputniknews.ru/20210222/Ministrom-transporta-naznachen-Ilkham-Makhkamov-16058629.html
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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, назначение
В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения
09:59 11.11.2021 (обновлено: 10:05 11.11.2021)
Пост главы Министерства здравоохранения может занять зампремьер-министра Бехзод Мусаев. Его кандидатуру одобрили депутаты Законодательной палаты.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
Депутаты Законодательной палаты рассмотрели и одобрили назначение Бехзода Мусаева министром здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале пишет
народный депутат Расул Кушербаев.
Бехзод Мусаев родился в 1973 году в городе Ташкенте. Он имеет высшее образование. В 1995-м окончил Ташкентский государственный экономический университет, а в 2004 году — "Высшую школу бизнеса" Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.
С 2010 по 2011 годы Мусаев занимал должность первого заместителя председателя налогового комитета. В марте 2018-го был назначен первым зампредседателя Государственного налогового комитета, а в декабре того же года стал председателем данного ведомства.
В мае 2020-го Бехзод Мусаев утвержден на пост заместителя премьер-министра по вопросам социального развития.
С 3 ноября 2020 года пост министра здравоохранения Узбекистана занимает Абдухаким Хаджибаев.