https://uz.sputniknews.ru/20211111/xlopkovym-klasteram-bezvozmezdno-vydelyat-5-trln-sumov--usloviya-21307973.html

Хлопковым кластерам безвозмездно выделят 5 трлн сумов

Хлопковым кластерам безвозмездно выделят 5 трлн сумов

В Узбекистане решили повысить заинтересованность производителей хлопка и создать удобные условия для глубокой переработки этого продукта.

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узбекистан

хлопок

кредит

сбор хлопка

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Систему финансирования расходов на выращивание и сбор хлопка-сырца решено усовершенствовать, чтобы повысить заинтересованность производителей и создать удобные условия для глубокой переработки продукта.Профильное постановление президента предусматривает ряд мер.Льготные кредиты из средств ФондаНачиная с урожая 2022 года решено внедрить новый порядок финансирования выращивания и сбора хлопка. Средства направит Фонд государственной поддержки сельского хозяйства.Льготные кредиты на выращивание хлопка смогут получить:На сбор хлопка эти организации смогут получить кредиты в размере до 20% от стоимости хлопка-сырца по ставке 10% годовых на один год, включая льготный период 3 месяца.Компенсации на выплату процентовХлопково-текстильные кластеры получат из Фонда компенсацию на покрытие части процентной ставки по коммерческим кредитам. Важное уточнение: ссуды должны быть выделены в национальной валюте на срок до одного года для окончательного расчета по закупкам хлопка-сырца. Процентная ставка ЦБ должна быть превышена, но не более чем на 10 процентных пунктов.Расходы на компенсацию финансируются из республиканского бюджета. В 2022 году размер безвозмездной финансовой помощи составит 5 триллионов сумов, размер бюджетной ссуды – до 7,5 триллиона сумов.Льготные кредиты, которые получили хлопково-текстильные кластеры на выращивание хлопка-сырца под урожай 2021 года, с сентября следующего года подлежат возврату в течение 6 месяцев равными долями.Для справки: ежегодно в Узбекистане производится около 3 млн тонн хлопка-сырца и 1-1,2 млн тонн хлопкового волокна. В октябре Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по развитию сельскохозяйственных кластеров и поставил задачу изменить систему кредитования кластеров.

https://uz.sputniknews.ru/20200205/Goszakaz-na-khlopok-i-zerno-v-Uzbekistane-otmenyat-uzhe-v-2020-godu-13396295.html

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узбекистан, хлопок, кредит, сбор хлопка