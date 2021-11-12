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https://uz.sputniknews.ru/20211112/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tyurkskogo-soveta--glavnoe-21333008.html
Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
Президент подчеркнул, что важно не изолировать Афганистан и не допустить, того, чтобы он превратился в благоприятное место для развития терроризма.
2021-11-12T19:24+0500
2021-11-12T19:24+0500
политика
шавкат мирзиёев
тюркский совет
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана выступил на саммите Тюркского совета в Стамбуле. Об этом сообщили в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.В своем обращении к участникам саммита Шавкат Мирзиёев поддержал предложение о переименовании Тюркского совета.Глава Узбекистана также выдвинул ряд инициатив в рамках Организации, среди них:Президент также подчеркнул, что важно не изолировать Афганистан и не допустить, того, чтобы он превратился в благоприятное место для развития террористических тенденций.По мнению президента, у государств-членов Тюркского совета должен быть общий и единый подход к диалогу с новым правительством Афганистана.
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шавкат мирзиёев, тюркский совет

Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное

19:24 12.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗдание секретариата Тюркского Совета в Стамбуле
Здание секретариата Тюркского Совета в Стамбуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент подчеркнул, что важно не изолировать Афганистан и не допустить, того, чтобы он превратился в благоприятное место для развития терроризма.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана выступил на саммите Тюркского совета в Стамбуле. Об этом сообщили в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.
В своем обращении к участникам саммита Шавкат Мирзиёев поддержал предложение о переименовании Тюркского совета.
Уверен, что переименование Тюркского совета в Организацию тюркоязычных государств, как было решено сегодня, заложит прочную основу для дальнейшего развития нашего сотрудничества.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава Узбекистана также выдвинул ряд инициатив в рамках Организации, среди них:
Создание взаимовыгодных торговых условий;
Разработка программы межсетевого взаимодействия в сфере транспорта;
Создание "Инженерно-технологических центров";
Проведение "Недели турецкой промышленности" в Узбекистане в следующем году;
Реализация туристических проектов "Туризм в тюркском мире" и "Священный визит";
Президент также подчеркнул, что важно не изолировать Афганистан и не допустить, того, чтобы он превратился в благоприятное место для развития террористических тенденций.
Очень важно не допустить, чтобы эта страна не впала в гуманитарный кризис, не оказалась изолированной на международной арене, не стала убежищем для террористов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
По мнению президента, у государств-членов Тюркского совета должен быть общий и единый подход к диалогу с новым правительством Афганистана.
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