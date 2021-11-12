https://uz.sputniknews.ru/20211112/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tyurkskogo-soveta--glavnoe-21333008.html

Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное

Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное

Президент подчеркнул, что важно не изолировать Афганистан и не допустить, того, чтобы он превратился в благоприятное место для развития терроризма.

2021-11-12T19:24+0500

2021-11-12T19:24+0500

2021-11-12T19:24+0500

политика

шавкат мирзиёев

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана выступил на саммите Тюркского совета в Стамбуле. Об этом сообщили в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.В своем обращении к участникам саммита Шавкат Мирзиёев поддержал предложение о переименовании Тюркского совета.Глава Узбекистана также выдвинул ряд инициатив в рамках Организации, среди них:Президент также подчеркнул, что важно не изолировать Афганистан и не допустить, того, чтобы он превратился в благоприятное место для развития террористических тенденций.По мнению президента, у государств-членов Тюркского совета должен быть общий и единый подход к диалогу с новым правительством Афганистана.

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шавкат мирзиёев, тюркский совет