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Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
По словам мультимиллиардера, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований об эпидемиологической безопасности.
2021-11-12T22:30+0500
2021-11-12T22:30+0500
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил правительства разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с использованием биологического оружия, пишет The Independent.Cогласно информации интернет-издания, речь идет о преднамеренном заражении людей оспой. Это заболевание сопровождается сильной лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, которая нередко оставляет заметные рубцы. По словам предпринимателя, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности. Уделить особое внимание необходимо местам скопления людей из разных стран. Как предположил основатель Microsoft, биотеррористы будут совершать свои нападения в аэропортах.По мнению мультимиллиардера, искусственно вызванные эпидемии могут быть хуже, чем естественные, в том числе опаснее пандемии коронавирусной инфекции. В 2015-м Билл Гейтс предсказал человечеству эпидемию COVID и заявил в декабре того же года, что вкладывает в разработку вакцины миллиарды долларов. Непосредственно перед пандемией коронавируса он организовал компанию по производству препарата Moderna.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Chto-dalshe-Bill-Geyts-rasskazal-o-novykh-ugrozakh-chelovechestvu-15960125.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия

Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества

22:30 12.11.2021
© AFP / GABRIEL BOUYS Билл Гейтс
Билл Гейтс - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© AFP / GABRIEL BOUYS
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По словам мультимиллиардера, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил правительства разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с использованием биологического оружия, пишет The Independent.
Cогласно информации интернет-издания, речь идет о преднамеренном заражении людей оспой. Это заболевание сопровождается сильной лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, которая нередко оставляет заметные рубцы.
По словам предпринимателя, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Вероятно, потребуется около миллиарда в год для целевой группы по пандемии на уровне ВОЗ, которая будет вести наблюдение и фактически делать то, что я называю "микробными играми".

53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День второй - Sputnik Узбекистан
Билл Гейтс
Предприниматель
Уделить особое внимание необходимо местам скопления людей из разных стран. Как предположил основатель Microsoft, биотеррористы будут совершать свои нападения в аэропортах.
По мнению мультимиллиардера, искусственно вызванные эпидемии могут быть хуже, чем естественные, в том числе опаснее пандемии коронавирусной инфекции.
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2021
В мире
Что дальше? Билл Гейтс рассказал о новых угрозах человечеству
8 февраля, 14:48
В 2015-м Билл Гейтс предсказал человечеству эпидемию COVID и заявил в декабре того же года, что вкладывает в разработку вакцины миллиарды долларов. Непосредственно перед пандемией коронавируса он организовал компанию по производству препарата Moderna.
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