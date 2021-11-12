https://uz.sputniknews.ru/20211112/mikrobnye-igry-bill-geyts-predskazal-novuyu-opasnost-dlya-chelovechestva-21330637.html
Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
По словам мультимиллиардера, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований об эпидемиологической безопасности.
2021-11-12T22:30+0500
2021-11-12T22:30+0500
2021-11-12T22:30+0500
в мире
вакцинация
коронавирус covid-19
пандемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/423/92/4239214_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0ea94ceb52bf0ca635f6f950ec612805.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил правительства разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с использованием биологического оружия, пишет The Independent.Cогласно информации интернет-издания, речь идет о преднамеренном заражении людей оспой. Это заболевание сопровождается сильной лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, которая нередко оставляет заметные рубцы. По словам предпринимателя, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности. Уделить особое внимание необходимо местам скопления людей из разных стран. Как предположил основатель Microsoft, биотеррористы будут совершать свои нападения в аэропортах.По мнению мультимиллиардера, искусственно вызванные эпидемии могут быть хуже, чем естественные, в том числе опаснее пандемии коронавирусной инфекции. В 2015-м Билл Гейтс предсказал человечеству эпидемию COVID и заявил в декабре того же года, что вкладывает в разработку вакцины миллиарды долларов. Непосредственно перед пандемией коронавируса он организовал компанию по производству препарата Moderna.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Chto-dalshe-Bill-Geyts-rasskazal-o-novykh-ugrozakh-chelovechestvu-15960125.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/423/92/4239214_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_76ff84b650c8f51485657cf882c1fa40.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия
Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
По словам мультимиллиардера, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил правительства разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с использованием биологического оружия, пишет
The Independent.
Cогласно информации интернет-издания, речь идет о преднамеренном заражении людей оспой. Это заболевание сопровождается сильной лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, которая нередко оставляет заметные рубцы.
По словам предпринимателя, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности.
"Вероятно, потребуется около миллиарда в год для целевой группы по пандемии на уровне ВОЗ, которая будет вести наблюдение и фактически делать то, что я называю "микробными играми".
Билл Гейтс
Предприниматель
Уделить особое внимание необходимо местам скопления людей из разных стран. Как предположил основатель Microsoft, биотеррористы будут совершать свои нападения в аэропортах.
По мнению мультимиллиардера, искусственно вызванные эпидемии могут быть хуже, чем естественные, в том числе опаснее пандемии коронавирусной инфекции.
В 2015-м Билл Гейтс предсказал человечеству эпидемию COVID и заявил в декабре того же года, что вкладывает в разработку вакцины миллиарды долларов. Непосредственно перед пандемией коронавируса он организовал компанию по производству препарата Moderna.