https://uz.sputniknews.ru/20211112/mikrobnye-igry-bill-geyts-predskazal-novuyu-opasnost-dlya-chelovechestva-21330637.html

Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества

Микробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества

По словам мультимиллиардера, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований об эпидемиологической безопасности.

2021-11-12T22:30+0500

2021-11-12T22:30+0500

2021-11-12T22:30+0500

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предупредил правительства разных стран о необходимости подготовиться к террористическим атакам с использованием биологического оружия, пишет The Independent.Cогласно информации интернет-издания, речь идет о преднамеренном заражении людей оспой. Это заболевание сопровождается сильной лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, которая нередко оставляет заметные рубцы. По словам предпринимателя, США и Великобритания должны потратить десятки миллиардов долларов на финансирование исследований о санитарно-эпидемиологической безопасности. Уделить особое внимание необходимо местам скопления людей из разных стран. Как предположил основатель Microsoft, биотеррористы будут совершать свои нападения в аэропортах.По мнению мультимиллиардера, искусственно вызванные эпидемии могут быть хуже, чем естественные, в том числе опаснее пандемии коронавирусной инфекции. В 2015-м Билл Гейтс предсказал человечеству эпидемию COVID и заявил в декабре того же года, что вкладывает в разработку вакцины миллиарды долларов. Непосредственно перед пандемией коронавируса он организовал компанию по производству препарата Moderna.

https://uz.sputniknews.ru/20210208/Chto-dalshe-Bill-Geyts-rasskazal-o-novykh-ugrozakh-chelovechestvu-15960125.html

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вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия