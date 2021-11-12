https://uz.sputniknews.ru/20211112/obyknovennyy-donbass-doch-razorvalo-popolam-mne-otorvalo-ruku-syn-stal-invalidom-21325507.html

Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом

Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом

В московском офисе Россотрудничества открылась необычная выставка под названием "Дети Донбасса – детям Карабаха". На ней говорили о войне, мечтая о мире.

2021-11-12T11:33+0500

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в мире

россотрудничество

трагедия

дети

война

донбасс

мир

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Выставка "Дети рисуют мир", открывшаяся в Россотрудничестве, направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий.В Донбассе дети гибли ежедневно"Я из Горловки Донецкой области, приехала поделиться личной историей. У меня двое из четырех детей погибли в ходе войны — две дочки. Старшую снаряд разорвал на две половины, сын, которому тогда было 2,5 года, получил инвалидность — тяжелейшие ранения глаз, лица, ожоги, осколочные ранения, а мне оторвало руку у него на глазах", — рассказала представитель вдов и матерей Донбасса Анна Тув, вспоминая тот день, когда снаряд попал в ее дом.Младшую дочь она рожала под обстрелом, даже на учет встала только за день до родов, потому что знала — в первую очередь бомбят детские поликлиники, больницы, детские сады и территории детских площадок. А близкая подруга Анны осталась дома, и потеряла сразу троих детей — во время обстрела спрятала их в ванной, но именно туда попал снаряд.По ее словам, всем им нужна реабилитация, потому что психика у них надломлена и искалечена.Женщина вспоминает, что, когда были заключены первые Минские соглашения, люди поверили, что это конец войны, и вернулись в свои дома. Семья Тув тоже по новой завели коров и свиней, но потом обстрелы возобновились, а ее дом был разрушен до фундамента. Все, что происходило и до сих пор происходит у нее на родине, она называет настоящим геноцидом.Выставка не про детей, а про ответственность взрослыхПервыми детские рисунки посмотрели руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Начиналась выставка в фойе и уходила в конференц-зал, где работы украшали все стены."Под каждым рисунком нужно сделать табличку, чтобы было видно, кто именно его нарисовал и откуда это ребенок родом. Потому что ребенок из Москвы и ребенок из Горловки об одном и том же говорят иначе", — отметил Примаков, рассматривая детские работы."Я считаю открытие выставки детских работ, которые стали жертвами политических интриг взрослых, важным и страшным событием. Это выставка не просто про художественные произведения, не просто про рисунки, это про ответственность взрослых, которые призваны защищать будущее своих детей. И про те обязанности, которые они не исполнили, которыми они злоупотребили", — сказала Анна Кузнецова.Она обратила внимание на то, что, рассматривая рисунки, "мы видим, что дети мудрее взрослых". Они не рисуют свой город, свой дом, они рисуют планету, понимая, что мир в их доме зависит от мира на планете. "Мне бы хотелось, чтобы, путешествуя по нашей стране, по миру, это детские призывы в рисунках были услышаны", — заметила бывший Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.Первая жертва войны — девочка по имени ВикторияПервой гражданской жертвой 44-дневной войны в Нагорном Карабахе стала 8-летняя девочка по имени Виктория из города Мартуни, рассказал советник министра иностранных дел непризнанной НКР Арсен Мелик-Шахназаров. Утром 27 сентября 2020 года ее родители Анаит и Игорь Геворкян проснулись от звука выстрелов, поняли, что началась война, и в суматохе не придали значение словам дочери, которая захотела посмотреть на птицу."А этой птицей оказался беспилотник. Именно на него побежала смотреть во двор девочка и тут прогремел взрыв. Выбежавшие следом за ней мама с младшим братом Арцвиком на руках получили осколочные ранения. Началась суматоха, паника. Девочка была вся в крови и еле дышала. Родители пытались дочку спасти, добрались до автобуса в надежде быстро доехать до ближайшей больницы, но в салоне Вика перестала дышать…", — рассказал трагедию одной армянской семьи Арсен Мелик-Шахназаров.Спасти как можно больше детей"Смысл сегодняшней выставки не просто в том, что картинки, нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха, повисят в здании Россотрудничества. Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками, которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не рисунки благополучных деток, которые находятся безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что болит", — считает Евгений Примаков.Он называет авторов выставленных работ не чужими детьми и говорит, что "мы, страна, общество не можем стоять в стороне, зная, что эти дети погибают, что их калечит нынешнее украинское государство".После открытия выставки в конференц-зале прошел круглый стол, на котором много говорилось о необходимости выработать механизмы и алгоритмы по обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий, продумать программу физиологической реабилитации и психологической адаптации пострадавших детей, внедрить ее, и впредь обеспечивать безопасность детей в зонах конфликтов.Также было решено устроить ответную акцию — посвятить рисунки детей Карабаха — детям Донбасса. А еще поступило предложение высадить в Ереване или Степанакерте "Аллею ангелов", собрав саженцы со всей планеты, и дать каждому дереву имя погибшего ребенка. Чтобы память о каждой загубленной жизни не стерлась с лица земли.

https://uz.sputniknews.ru/20210825/kiev-otkazyvaetsya-ot-donbassa-i-zastavit-ego-pojalet-20230022.html

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россотрудничество, трагедия, дети, война, донбасс, мир