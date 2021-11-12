Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211112/obyknovennyy-donbass-doch-razorvalo-popolam-mne-otorvalo-ruku-syn-stal-invalidom-21325507.html
Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
В московском офисе Россотрудничества открылась необычная выставка под названием "Дети Донбасса – детям Карабаха". На ней говорили о войне, мечтая о мире.
2021-11-12T11:33+0500
2021-11-12T11:40+0500
в мире
россотрудничество
трагедия
дети
война
донбасс
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0c/21325343_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_ce9c878ff74310d695919ccbfb7c3bf2.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Выставка "Дети рисуют мир", открывшаяся в Россотрудничестве, направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий.В Донбассе дети гибли ежедневно"Я из Горловки Донецкой области, приехала поделиться личной историей. У меня двое из четырех детей погибли в ходе войны — две дочки. Старшую снаряд разорвал на две половины, сын, которому тогда было 2,5 года, получил инвалидность — тяжелейшие ранения глаз, лица, ожоги, осколочные ранения, а мне оторвало руку у него на глазах", — рассказала представитель вдов и матерей Донбасса Анна Тув, вспоминая тот день, когда снаряд попал в ее дом.Младшую дочь она рожала под обстрелом, даже на учет встала только за день до родов, потому что знала — в первую очередь бомбят детские поликлиники, больницы, детские сады и территории детских площадок. А близкая подруга Анны осталась дома, и потеряла сразу троих детей — во время обстрела спрятала их в ванной, но именно туда попал снаряд.По ее словам, всем им нужна реабилитация, потому что психика у них надломлена и искалечена.Женщина вспоминает, что, когда были заключены первые Минские соглашения, люди поверили, что это конец войны, и вернулись в свои дома. Семья Тув тоже по новой завели коров и свиней, но потом обстрелы возобновились, а ее дом был разрушен до фундамента. Все, что происходило и до сих пор происходит у нее на родине, она называет настоящим геноцидом.Выставка не про детей, а про ответственность взрослыхПервыми детские рисунки посмотрели руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Начиналась выставка в фойе и уходила в конференц-зал, где работы украшали все стены."Под каждым рисунком нужно сделать табличку, чтобы было видно, кто именно его нарисовал и откуда это ребенок родом. Потому что ребенок из Москвы и ребенок из Горловки об одном и том же говорят иначе", — отметил Примаков, рассматривая детские работы."Я считаю открытие выставки детских работ, которые стали жертвами политических интриг взрослых, важным и страшным событием. Это выставка не просто про художественные произведения, не просто про рисунки, это про ответственность взрослых, которые призваны защищать будущее своих детей. И про те обязанности, которые они не исполнили, которыми они злоупотребили", — сказала Анна Кузнецова.Она обратила внимание на то, что, рассматривая рисунки, "мы видим, что дети мудрее взрослых". Они не рисуют свой город, свой дом, они рисуют планету, понимая, что мир в их доме зависит от мира на планете. "Мне бы хотелось, чтобы, путешествуя по нашей стране, по миру, это детские призывы в рисунках были услышаны", — заметила бывший Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.Первая жертва войны — девочка по имени ВикторияПервой гражданской жертвой 44-дневной войны в Нагорном Карабахе стала 8-летняя девочка по имени Виктория из города Мартуни, рассказал советник министра иностранных дел непризнанной НКР Арсен Мелик-Шахназаров. Утром 27 сентября 2020 года ее родители Анаит и Игорь Геворкян проснулись от звука выстрелов, поняли, что началась война, и в суматохе не придали значение словам дочери, которая захотела посмотреть на птицу."А этой птицей оказался беспилотник. Именно на него побежала смотреть во двор девочка и тут прогремел взрыв. Выбежавшие следом за ней мама с младшим братом Арцвиком на руках получили осколочные ранения. Началась суматоха, паника. Девочка была вся в крови и еле дышала. Родители пытались дочку спасти, добрались до автобуса в надежде быстро доехать до ближайшей больницы, но в салоне Вика перестала дышать…", — рассказал трагедию одной армянской семьи Арсен Мелик-Шахназаров.Спасти как можно больше детей"Смысл сегодняшней выставки не просто в том, что картинки, нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха, повисят в здании Россотрудничества. Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками, которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не рисунки благополучных деток, которые находятся безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что болит", — считает Евгений Примаков.Он называет авторов выставленных работ не чужими детьми и говорит, что "мы, страна, общество не можем стоять в стороне, зная, что эти дети погибают, что их калечит нынешнее украинское государство".После открытия выставки в конференц-зале прошел круглый стол, на котором много говорилось о необходимости выработать механизмы и алгоритмы по обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий, продумать программу физиологической реабилитации и психологической адаптации пострадавших детей, внедрить ее, и впредь обеспечивать безопасность детей в зонах конфликтов.Также было решено устроить ответную акцию — посвятить рисунки детей Карабаха — детям Донбасса. А еще поступило предложение высадить в Ереване или Степанакерте "Аллею ангелов", собрав саженцы со всей планеты, и дать каждому дереву имя погибшего ребенка. Чтобы память о каждой загубленной жизни не стерлась с лица земли.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/kiev-otkazyvaetsya-ot-donbassa-i-zastavit-ego-pojalet-20230022.html
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алексей Стефанов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg
Алексей Стефанов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/688/43/6884324_0:0:150:150_100x100_80_0_0_79210e3756c280d269aa743f3a41f928.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0c/21325343_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_642986cd5a61fdb0b2ea7240e631bbcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россотрудничество, трагедия, дети, война, донбасс, мир

Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом

11:33 12.11.2021 (обновлено: 11:40 12.11.2021)
© Sputnik / Евгений ОдиноковПосетитель выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве
Посетитель выставки Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха в Россотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
Алексей Стефанов - Sputnik Узбекистан
Алексей Стефанов
Все материалы
В московском офисе Россотрудничества 11 ноября открылась необычная выставка под названием "Дети Донбасса – детям Карабаха", на которой говорили о войне, мечтая о мире. Приехали и свидетели трагедий.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Выставка "Дети рисуют мир", открывшаяся в Россотрудничестве, направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель — привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий.

В Донбассе дети гибли ежедневно

"Я из Горловки Донецкой области, приехала поделиться личной историей. У меня двое из четырех детей погибли в ходе войны — две дочки. Старшую снаряд разорвал на две половины, сын, которому тогда было 2,5 года, получил инвалидность — тяжелейшие ранения глаз, лица, ожоги, осколочные ранения, а мне оторвало руку у него на глазах", — рассказала представитель вдов и матерей Донбасса Анна Тув, вспоминая тот день, когда снаряд попал в ее дом.
Младшую дочь она рожала под обстрелом, даже на учет встала только за день до родов, потому что знала — в первую очередь бомбят детские поликлиники, больницы, детские сады и территории детских площадок. А близкая подруга Анны осталась дома, и потеряла сразу троих детей — во время обстрела спрятала их в ванной, но именно туда попал снаряд.
"И таких историй очень много. Мы детей отправляли в школу с бейджами, на которых была указана группа крови и фамилия, чтобы можно было помочь или опознать. И регулярно бывало, что отводишь ребенка в школу в 8, а в 9 бежишь за ним, потому что начинается обстрел. Дети все зеленые от страха по коридорам и под партами прячутся — никаких бомбоубежищ же не было. А больше 300 детей у нас остались инвалидами — без рук и ног", — сказала Анна.
По ее словам, всем им нужна реабилитация, потому что психика у них надломлена и искалечена.
Женщина вспоминает, что, когда были заключены первые Минские соглашения, люди поверили, что это конец войны, и вернулись в свои дома. Семья Тув тоже по новой завели коров и свиней, но потом обстрелы возобновились, а ее дом был разрушен до фундамента. Все, что происходило и до сих пор происходит у нее на родине, она называет настоящим геноцидом.

Выставка не про детей, а про ответственность взрослых

Первыми детские рисунки посмотрели руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Начиналась выставка в фойе и уходила в конференц-зал, где работы украшали все стены.
"Под каждым рисунком нужно сделать табличку, чтобы было видно, кто именно его нарисовал и откуда это ребенок родом. Потому что ребенок из Москвы и ребенок из Горловки об одном и том же говорят иначе", — отметил Примаков, рассматривая детские работы.
"Я считаю открытие выставки детских работ, которые стали жертвами политических интриг взрослых, важным и страшным событием. Это выставка не просто про художественные произведения, не просто про рисунки, это про ответственность взрослых, которые призваны защищать будущее своих детей. И про те обязанности, которые они не исполнили, которыми они злоупотребили", — сказала Анна Кузнецова.
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗаместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на открытии выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха"
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на открытии выставки Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на открытии выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха"
© Sputnik / Евгений Одиноков
Она обратила внимание на то, что, рассматривая рисунки, "мы видим, что дети мудрее взрослых". Они не рисуют свой город, свой дом, они рисуют планету, понимая, что мир в их доме зависит от мира на планете.
"Мне бы хотелось, чтобы, путешествуя по нашей стране, по миру, это детские призывы в рисунках были услышаны", — заметила бывший Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Первая жертва войны — девочка по имени Виктория

Первой гражданской жертвой 44-дневной войны в Нагорном Карабахе стала 8-летняя девочка по имени Виктория из города Мартуни, рассказал советник министра иностранных дел непризнанной НКР Арсен Мелик-Шахназаров. Утром 27 сентября 2020 года ее родители Анаит и Игорь Геворкян проснулись от звука выстрелов, поняли, что началась война, и в суматохе не придали значение словам дочери, которая захотела посмотреть на птицу.
"А этой птицей оказался беспилотник. Именно на него побежала смотреть во двор девочка и тут прогремел взрыв. Выбежавшие следом за ней мама с младшим братом Арцвиком на руках получили осколочные ранения. Началась суматоха, паника. Девочка была вся в крови и еле дышала. Родители пытались дочку спасти, добрались до автобуса в надежде быстро доехать до ближайшей больницы, но в салоне Вика перестала дышать…", — рассказал трагедию одной армянской семьи Арсен Мелик-Шахназаров.
© Sputnik / Евгений ОдиноковПосетительница выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве
Посетительница выставки Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха в Россотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
Посетительница выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве
© Sputnik / Евгений Одиноков

Спасти как можно больше детей

"Смысл сегодняшней выставки не просто в том, что картинки, нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха, повисят в здании Россотрудничества. Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками, которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не рисунки благополучных деток, которые находятся безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что болит", — считает Евгений Примаков.
Он называет авторов выставленных работ не чужими детьми и говорит, что "мы, страна, общество не можем стоять в стороне, зная, что эти дети погибают, что их калечит нынешнее украинское государство".
"Поэтому эта акция не должна закончиться одной выставкой, а совместными усилиями —нашими, государства, общественности, неправительственных организаций, — мы должны остановить войну, спасти как можно больше детей. А желательно всех", — заключил глава Россотрудничества.
После открытия выставки в конференц-зале прошел круглый стол, на котором много говорилось о необходимости выработать механизмы и алгоритмы по обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий, продумать программу физиологической реабилитации и психологической адаптации пострадавших детей, внедрить ее, и впредь обеспечивать безопасность детей в зонах конфликтов.
Также было решено устроить ответную акцию — посвятить рисунки детей Карабаха — детям Донбасса.
А еще поступило предложение высадить в Ереване или Степанакерте "Аллею ангелов", собрав саженцы со всей планеты, и дать каждому дереву имя погибшего ребенка. Чтобы память о каждой загубленной жизни не стерлась с лица земли.
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2021
Колумнисты
Киев отказывается от Донбасса и заставит его пожалеть
25 августа, 11:40
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:46Как превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — эксперт
12:34Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
11:50В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону
11:38Почему экономика Узбекистана выстояла в кризис – эксперт
11:33Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
11:01Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
10:31Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
10:31"Росатом" выжал Америку досуха и уходит оттуда
10:05В Узбекистан пришли долгожданные дожди: где и когда они прольются
10:02Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы
09:31Узбекистан закупит медоборудование на $100 млн
09:19Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область
08:58Как катера ВМС Украины проникнут из Одессы в Бердянск
08:55К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше
08:25Власти Узбекистана озвучили прогноз по ВВП на 2022 год
08:00Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
07:30Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса
ВчераВ Британии обнаружили останки необычного динозавра
ВчераГардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры
ВчераВидео: что молодые таджикистанцы знают о Достоевском