https://uz.sputniknews.ru/20211112/podarok-dlya-bolelschika-abdulla-aripov-poluchil-imennuyu-futbolku-ot-fk-bavariya--foto-21327103.html

Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото

Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото

Правительственная делегация Узбекистана во главе с Ариповым прибыла в Германию с официальным визитом.

2021-11-12T12:34+0500

2021-11-12T12:34+0500

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общество

абдулла арипов

фанаты футбола

подарок

футбол

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Германии премьер-министру Узбекистана подарили именую футболку с логотипом ФК "Бавария". Оказалось, что Абдулла Арипов является болельщиком знаменитого футбольного клуба.Памятную фотографию опубликовал в Twitter премьер Баварии Маркус Зёдер. Правительственная делегация Узбекистана во главе с Ариповым прибыла в Германию с официальным визитом. Торжественная церемония вручения эксклюзивного подарка прошла в рамках запланированных мероприятий.

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абдулла арипов, фанаты футбола, подарок, футбол