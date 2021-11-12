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https://uz.sputniknews.ru/20211112/podarok-dlya-bolelschika-abdulla-aripov-poluchil-imennuyu-futbolku-ot-fk-bavariya--foto-21327103.html
Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
Правительственная делегация Узбекистана во главе с Ариповым прибыла в Германию с официальным визитом.
2021-11-12T12:34+0500
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общество
абдулла арипов
фанаты футбола
подарок
футбол
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Германии премьер-министру Узбекистана подарили именую футболку с логотипом ФК "Бавария". Оказалось, что Абдулла Арипов является болельщиком знаменитого футбольного клуба.Памятную фотографию опубликовал в Twitter премьер Баварии Маркус Зёдер. Правительственная делегация Узбекистана во главе с Ариповым прибыла в Германию с официальным визитом. Торжественная церемония вручения эксклюзивного подарка прошла в рамках запланированных мероприятий.
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абдулла арипов, фанаты футбола, подарок, футбол

Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото

12:34 12.11.2021 (обновлено: 12:36 12.11.2021)
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTANПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTAN
Памятную фотографию с премьер-министром Узбекистана опубликовал в Twitter премьер Баварии Маркус Зёдер.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Германии премьер-министру Узбекистана подарили именую футболку с логотипом ФК "Бавария". Оказалось, что Абдулла Арипов является болельщиком знаменитого футбольного клуба.
Памятную фотографию опубликовал в Twitter премьер Баварии Маркус Зёдер.
Правительственная делегация Узбекистана во главе с Ариповым прибыла в Германию с официальным визитом. Торжественная церемония вручения эксклюзивного подарка прошла в рамках запланированных мероприятий.
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