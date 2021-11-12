Общество
Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
12:34 12.11.2021 (обновлено: 12:36 12.11.2021)
© Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / DOSALIEV SULTANПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
Памятную фотографию с премьер-министром Узбекистана опубликовал в Twitter премьер Баварии Маркус Зёдер.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Германии премьер-министру Узбекистана подарили именую футболку с логотипом ФК "Бавария". Оказалось, что Абдулла Арипов является болельщиком знаменитого футбольного клуба.
Памятную фотографию опубликовал в Twitter премьер Баварии Маркус Зёдер.
Internationaler Besuch aus Zentralasien in Bayern: Gespräch mit Usbekistans Ministerpräsident und FC-Bayern-Fan Abdulla Aripov. Bayern ist gut vernetzt. Usbekistan ist ein international verlässlicher Partner und hat die Bundeswehr bei der Evakuierung aus Afghanistan unterstützt. pic.twitter.com/UM6UZf5Gu6— Markus Söder (@Markus_Soeder) November 11, 2021
Правительственная делегация Узбекистана во главе с Ариповым прибыла в Германию с официальным визитом. Торжественная церемония вручения эксклюзивного подарка прошла в рамках запланированных мероприятий.