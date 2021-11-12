https://uz.sputniknews.ru/20211112/samyy-neobychnyy-parikmaxer-uzbekistana-pretenduet-na-rekord-ginnessa--21319726.html

Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса

Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса

Установить рекорд Шухрат Исматиллаев намерен уже завтра, 13 ноября, в Ташкенте.

2021-11-12T07:30+0500

2021-11-12T07:30+0500

2021-11-12T07:30+0500

общество

ташкент

парикмахер

книга рекордов гиннеса

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Знаменитый узбекистанский парикмахер Шухрат Исматиллаев хочет успеть подстричь 100 человек всего за десять часов. Если ему это удастся, мастер попадет в Книгу рекордов Гиннесса.Шухрату Исматиллаеву – 28 лет. В профессиональных кругах он известен как победитель международных чемпионатов парикмахерского искусства.А славу в интернете молодой человек приобрел благодаря видеороликам, которые он выкладывает в социальных сетях. В них Исматиллаев стрижет людей в самых необычных местах – например, на улице в Намангане.В интервью Sputnik Узбекистан Шухрат Исматиллаев рассказал, что начал карьеру в одном из салонов красоты Янгиюльского района. А через год отправился в Санкт-Петербург, чтобы получить новые профессиональные знания. В итоге Исматиллаев жил и работал в России до конца 2018 года.Учась у российских мастеров, он стал одерживать свои первые международные победы. Сейчас Шухрат преподает сам, но ему не хватает адреналина."Я долгое время думал об этом и решился установить рекорд Гиннесса - за десять часов подстричь 100 человек. Хочу, чтобы мои родные, моя страна гордились мной", - заявил он.Как сообщили в Ассоциации парикмахеров Узбекистана, мероприятие состоится в Ташкенте 13 ноября при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20200909/Komil-Allamzhonov-o-plove-rekordsmene-ya-ochen-volnovalsya-chto-chto-to-poydet-ne-tak-14940929.html

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ташкент, парикмахер, книга рекордов гиннеса