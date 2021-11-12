Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211112/samyy-neobychnyy-parikmaxer-uzbekistana-pretenduet-na-rekord-ginnessa--21319726.html
Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса
Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса
Установить рекорд Шухрат Исматиллаев намерен уже завтра, 13 ноября, в Ташкенте.
2021-11-12T07:30+0500
2021-11-12T07:30+0500
общество
ташкент
парикмахер
книга рекордов гиннеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0b/21319601_396:113:3230:1707_1920x0_80_0_0_4f57e53f4700bfa47efa0bb269c3b80f.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Знаменитый узбекистанский парикмахер Шухрат Исматиллаев хочет успеть подстричь 100 человек всего за десять часов. Если ему это удастся, мастер попадет в Книгу рекордов Гиннесса.Шухрату Исматиллаеву – 28 лет. В профессиональных кругах он известен как победитель международных чемпионатов парикмахерского искусства.А славу в интернете молодой человек приобрел благодаря видеороликам, которые он выкладывает в социальных сетях. В них Исматиллаев стрижет людей в самых необычных местах – например, на улице в Намангане.В интервью Sputnik Узбекистан Шухрат Исматиллаев рассказал, что начал карьеру в одном из салонов красоты Янгиюльского района. А через год отправился в Санкт-Петербург, чтобы получить новые профессиональные знания. В итоге Исматиллаев жил и работал в России до конца 2018 года.Учась у российских мастеров, он стал одерживать свои первые международные победы. Сейчас Шухрат преподает сам, но ему не хватает адреналина."Я долгое время думал об этом и решился установить рекорд Гиннесса - за десять часов подстричь 100 человек. Хочу, чтобы мои родные, моя страна гордились мной", - заявил он.Как сообщили в Ассоциации парикмахеров Узбекистана, мероприятие состоится в Ташкенте 13 ноября при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200909/Komil-Allamzhonov-o-plove-rekordsmene-ya-ochen-volnovalsya-chto-chto-to-poydet-ne-tak-14940929.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0b/21319601_623:119:2835:1778_1920x0_80_0_0_698cbafc262add71ee71cd46dc6ee1b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, парикмахер, книга рекордов гиннеса

Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса

07:30 12.11.2021
© Из личного архима Шухрата ИсматиллаеваПарикмахер Шухрат Исматиллаев
Парикмахер Шухрат Исматиллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Из личного архима Шухрата Исматиллаева
Установить рекорд Шухрат Исматиллаев намерен уже завтра, 13 ноября, в Ташкенте. О процессе подготовки к мероприятию он рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Знаменитый узбекистанский парикмахер Шухрат Исматиллаев хочет успеть подстричь 100 человек всего за десять часов. Если ему это удастся, мастер попадет в Книгу рекордов Гиннесса.
Шухрату Исматиллаеву – 28 лет. В профессиональных кругах он известен как победитель международных чемпионатов парикмахерского искусства.
А славу в интернете молодой человек приобрел благодаря видеороликам, которые он выкладывает в социальных сетях. В них Исматиллаев стрижет людей в самых необычных местах – например, на улице в Намангане.
В интервью Sputnik Узбекистан Шухрат Исматиллаев рассказал, что начал карьеру в одном из салонов красоты Янгиюльского района. А через год отправился в Санкт-Петербург, чтобы получить новые профессиональные знания. В итоге Исматиллаев жил и работал в России до конца 2018 года.
Учась у российских мастеров, он стал одерживать свои первые международные победы. Сейчас Шухрат преподает сам, но ему не хватает адреналина.
"Я долгое время думал об этом и решился установить рекорд Гиннесса - за десять часов подстричь 100 человек. Хочу, чтобы мои родные, моя страна гордились мной", - заявил он.
Как сообщили в Ассоциации парикмахеров Узбекистана, мероприятие состоится в Ташкенте 13 ноября при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана.
Приготовление самого большого в мире плова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2020
Общество
Комил Алламжонов о плове-рекордсмене: "я волновался, что что-то пойдет не так"
9 сентября 2020, 19:36
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:30Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса
ВчераВ Британии обнаружили останки необычного динозавра
ВчераГардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры
ВчераВидео: что молодые таджикистанцы знают о Достоевском
ВчераНеобычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото
ВчераКогда в Узбекистане перестанут отключать электричество - видео
ВчераСотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
ВчераТарифы на свет и газ в 2022 году подрастут
ВчераУлучшая экономический климат: Россия поможет Узбекистану разработать инвестрейтинг
ВчераПо следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
ВчераХотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов
ВчераИгра с огнем - Россия заявила о росте военной активности в Черном море
ВчераВсе по расписанию: еще пять поездов привезут узбекистанцев из России
ВчераДоходы и сбережения. Как зарабатывают узбекистанцы?
ВчераК тюркским истокам: кочевники, пастухи, юрты и сказания - фоторепортаж
ВчераСамолет кыргызской авиакомпании экстренно сел в Ташкенте
ВчераУже руководил Минздравом: Бехзод Мусаев снова назначен на пост
ВчераПослушал народ: Илон Маск продал часть акций Tesla после опроса в соцсети
ВчераДень Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей
ВчераРоссийская "Зарубежнефть" может купить долю в крупной нефтекомпании Узбекистана