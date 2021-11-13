https://uz.sputniknews.ru/20211113/nam-pomogali-lyudi-kotorye-nas-ne-znayut--rossiyskix-volonterov-vosxitil-uzbekistan-21337687.html

"Нам помогали люди, которые нас не знают!" – российских волонтеров восхитил Узбекистан

"Нам помогали люди, которые нас не знают!" – российских волонтеров восхитил Узбекистан

Все волонтеры, приехавшие в Узбекистан, настроены к своей миссии очень позитивно и намерены извлечь колоссальный опыт от работы.

2021-11-13T13:40+0500

2021-11-13T13:40+0500

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общество

россотрудничество

волонтер

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистан приехали волонтеры-филологи из России. Совсем скоро они отправятся в школы Ташкента и регионов, чтобы помочь местным педагогам в проведении уроков, проверке домашних заданий, разработке учебных материалов и, конечно же, в организации бесплатных факультативов и мероприятий.Главное — дружбаРоссийские филологи посетят школы страны в рамках международного волонтерского проекта в сфере школьного образования. Его цель – делиться опытом и передовыми методиками преподавания русского языка в школах с узбекским языком.Проект пилотный, разработал его фонд Sharg Ayoli при поддержке "Россотрудничества" и при содействии Министерства народного образования, рассказали на презентации. Однако он не должен остаться разовой акцией, а превратиться в системную работу, убеждена координатор образовательных программ по русскому языку представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Ирина Сульжина.С точкой зрения Сульжиной согласна и научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская. В волонтерском проекте она выступает в качестве консультанта."Если не будет культуры и постоянного диалога, мы просто не сможем найти общий язык. Это важно не только для русского языка", — рассказала Сапрынская и подчеркнула, что Россия всегда позиционирует страны Центральной Азии как что-то близкое и понятное, ведь страны связывает столь богатое историческое прошлое."Мечтал приехать в Узбекистан еще шесть лет назад"Все волонтеры, приехавшие в Узбекистан для обучения детей в школах республики, настроены к своей миссии очень позитивно и намерены извлечь колоссальный опыт от работы. Многие из них впервые прибыли в страну и сразу же были поражены местным гостеприимствомТак, Максим Адод из Краснодара признался, что давно мечтал приехать Узбекистан, но в силу разных причин этого не удавалось сделать."Нам помогали люди, которые нас совсем не знают, что говорит об особенности этого народа и его высоком гостеприимстве.Посетить Бухару и Самарканд — мечта еще одного волонтера Дарьи Щелоковой. Что касается проекта, то она отметила: нельзя учить детей русскому языку насильно, важно вдохновить их учеников."Мы еще в школах не были, но из общения с филологами стало известно: дети русский язык знают достаточно хорошо, и можно с ними работать на этом языке без посредников, — говорит она. — Наша задача заключается в том, чтобы к детям привить любовь русскому языку. Мы сами должны всем своим видом, горящими глазами, через себя показать свою любовь к русскому языку. Так же это нужно показывать через театры, музыку. Когда дети все это видят чувствуют, то загораются желанием изучать русский язык".Волонтеры-русисты будут находиться в Узбекистане до 24 ноября. Например, Галина Балышева будет обучать детей в одной из Джизакских школ и надеется вдохновить детей, чтобы они стали больше читать."Русский язык — это наше богатство, наша история и культура. Мы сами его очень любим и хотим действительно привить любовь детям к изучению русского языка. Это можно сделать, приобщив их к нашему культурному наследию, чтению литературы, занимаясь внеурочной и игровой деятельностью, то есть именно тем, что будет интересно ребятам".Справка Sputnik:Международная программа "Миссия ДОБРО" — это совместный проект "Россотрудничества", Русской гуманитарной миссии и Ассоциации волонтерских центров. Проект помогает россиянам принимать участие в социально значимых проектах за рубежом: от помощи жителям стран, находящихся в бедственном положении, до участия в культурных, экологических и образовательных миссиях.АНО "Русская гуманитарная миссия" разрабатывает и реализует образовательные программы, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

россотрудничество, волонтер