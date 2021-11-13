Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211113/nam-pomogali-lyudi-kotorye-nas-ne-znayut--rossiyskix-volonterov-vosxitil-uzbekistan-21337687.html
"Нам помогали люди, которые нас не знают!" – российских волонтеров восхитил Узбекистан
"Нам помогали люди, которые нас не знают!" – российских волонтеров восхитил Узбекистан
Все волонтеры, приехавшие в Узбекистан, настроены к своей миссии очень позитивно и намерены извлечь колоссальный опыт от работы.
2021-11-13T13:40+0500
2021-11-13T14:35+0500
общество
россотрудничество
волонтер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0d/21337533_447:554:2815:1886_1920x0_80_0_0_cded04c5cf93ed4836c95849ca3286fc.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистан приехали волонтеры-филологи из России. Совсем скоро они отправятся в школы Ташкента и регионов, чтобы помочь местным педагогам в проведении уроков, проверке домашних заданий, разработке учебных материалов и, конечно же, в организации бесплатных факультативов и мероприятий.Главное — дружбаРоссийские филологи посетят школы страны в рамках международного волонтерского проекта в сфере школьного образования. Его цель – делиться опытом и передовыми методиками преподавания русского языка в школах с узбекским языком.Проект пилотный, разработал его фонд Sharg Ayoli при поддержке "Россотрудничества" и при содействии Министерства народного образования, рассказали на презентации. Однако он не должен остаться разовой акцией, а превратиться в системную работу, убеждена координатор образовательных программ по русскому языку представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Ирина Сульжина.С точкой зрения Сульжиной согласна и научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская. В волонтерском проекте она выступает в качестве консультанта."Если не будет культуры и постоянного диалога, мы просто не сможем найти общий язык. Это важно не только для русского языка", — рассказала Сапрынская и подчеркнула, что Россия всегда позиционирует страны Центральной Азии как что-то близкое и понятное, ведь страны связывает столь богатое историческое прошлое."Мечтал приехать в Узбекистан еще шесть лет назад"Все волонтеры, приехавшие в Узбекистан для обучения детей в школах республики, настроены к своей миссии очень позитивно и намерены извлечь колоссальный опыт от работы. Многие из них впервые прибыли в страну и сразу же были поражены местным гостеприимствомТак, Максим Адод из Краснодара признался, что давно мечтал приехать Узбекистан, но в силу разных причин этого не удавалось сделать."Нам помогали люди, которые нас совсем не знают, что говорит об особенности этого народа и его высоком гостеприимстве.Посетить Бухару и Самарканд — мечта еще одного волонтера Дарьи Щелоковой. Что касается проекта, то она отметила: нельзя учить детей русскому языку насильно, важно вдохновить их учеников."Мы еще в школах не были, но из общения с филологами стало известно: дети русский язык знают достаточно хорошо, и можно с ними работать на этом языке без посредников, — говорит она. — Наша задача заключается в том, чтобы к детям привить любовь русскому языку. Мы сами должны всем своим видом, горящими глазами, через себя показать свою любовь к русскому языку. Так же это нужно показывать через театры, музыку. Когда дети все это видят чувствуют, то загораются желанием изучать русский язык".Волонтеры-русисты будут находиться в Узбекистане до 24 ноября. Например, Галина Балышева будет обучать детей в одной из Джизакских школ и надеется вдохновить детей, чтобы они стали больше читать."Русский язык — это наше богатство, наша история и культура. Мы сами его очень любим и хотим действительно привить любовь детям к изучению русского языка. Это можно сделать, приобщив их к нашему культурному наследию, чтению литературы, занимаясь внеурочной и игровой деятельностью, то есть именно тем, что будет интересно ребятам".Справка Sputnik:Международная программа "Миссия ДОБРО" — это совместный проект "Россотрудничества", Русской гуманитарной миссии и Ассоциации волонтерских центров. Проект помогает россиянам принимать участие в социально значимых проектах за рубежом: от помощи жителям стран, находящихся в бедственном положении, до участия в культурных, экологических и образовательных миссиях.АНО "Русская гуманитарная миссия" разрабатывает и реализует образовательные программы, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0d/21337533_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5dcaaf857bf63b5fe534fab3f358ed8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россотрудничество, волонтер

"Нам помогали люди, которые нас не знают!" – российских волонтеров восхитил Узбекистан

13:40 13.11.2021 (обновлено: 14:35 13.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВолонтеры-филологи из России и участники презентации
Волонтеры-филологи из России и участники презентации - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Учителя-русисты приехали в качестве добровольцев в республику и рассказали Sputnik, почему регион Центральной Азии всегда был для них чем-то близким.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистан приехали волонтеры-филологи из России. Совсем скоро они отправятся в школы Ташкента и регионов, чтобы помочь местным педагогам в проведении уроков, проверке домашних заданий, разработке учебных материалов и, конечно же, в организации бесплатных факультативов и мероприятий.

Главное — дружба

Российские филологи посетят школы страны в рамках международного волонтерского проекта в сфере школьного образования. Его цель – делиться опытом и передовыми методиками преподавания русского языка в школах с узбекским языком.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВолонтеры-филологи из России и участники презентации
Волонтеры-филологи из России и участники презентации - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
Волонтеры-филологи из России и участники презентации
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Проект пилотный, разработал его фонд Sharg Ayoli при поддержке "Россотрудничества" и при содействии Министерства народного образования, рассказали на презентации. Однако он не должен остаться разовой акцией, а превратиться в системную работу, убеждена координатор образовательных программ по русскому языку представительства "Россотрудничества" в Узбекистане Ирина Сульжина.

Думаю, мы к этому идем. Все международные проекты преследуют не только обмен знаний, но и культурный обмен. Каждому человеку нужен человек. Когда ребята из Узбекистана найдут друзей в России, начнут формироваться контакты, то многие вопросы начнут решаться гораздо быстрее и в образовательной, и в гуманитарной, и в политической сферах.

Ирина Сульжина
Координатор образовательных программ по русскому языку представительства "Россотрудничества"
С точкой зрения Сульжиной согласна и научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская. В волонтерском проекте она выступает в качестве консультанта.
© Sputnik / Рамиз БахтияровУчастники презентации. Ирина Сульжина - на фото первая слева
Участники презентации. Ирина Сульжина - на фото первая слева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
Участники презентации. Ирина Сульжина - на фото первая слева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Если не будет культуры и постоянного диалога, мы просто не сможем найти общий язык. Это важно не только для русского языка", — рассказала Сапрынская и подчеркнула, что Россия всегда позиционирует страны Центральной Азии как что-то близкое и понятное, ведь страны связывает столь богатое историческое прошлое.

"Мечтал приехать в Узбекистан еще шесть лет назад"

Все волонтеры, приехавшие в Узбекистан для обучения детей в школах республики, настроены к своей миссии очень позитивно и намерены извлечь колоссальный опыт от работы. Многие из них впервые прибыли в страну и сразу же были поражены местным гостеприимством
© Sputnik / Рамиз БахтияровУчастники презентации. Максим Адод - первый на фото
Участники презентации. Максим Адод - первый на фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
Участники презентации. Максим Адод - первый на фото
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Так, Максим Адод из Краснодара признался, что давно мечтал приехать Узбекистан, но в силу разных причин этого не удавалось сделать.
"Нам помогали люди, которые нас совсем не знают, что говорит об особенности этого народа и его высоком гостеприимстве.

"Я очень мечтал попасть в Узбекистан. Еще 6 лет назад была у меня такая возможность приехать сюда в качестве посла русского языка. Но тогда не состоялась эта миссия, а мечта и желание приехать осталась".

Максим Адод
Волонтер
Посетить Бухару и Самарканд — мечта еще одного волонтера Дарьи Щелоковой. Что касается проекта, то она отметила: нельзя учить детей русскому языку насильно, важно вдохновить их учеников.
"Мы еще в школах не были, но из общения с филологами стало известно: дети русский язык знают достаточно хорошо, и можно с ними работать на этом языке без посредников, — говорит она. — Наша задача заключается в том, чтобы к детям привить любовь русскому языку. Мы сами должны всем своим видом, горящими глазами, через себя показать свою любовь к русскому языку. Так же это нужно показывать через театры, музыку. Когда дети все это видят чувствуют, то загораются желанием изучать русский язык".
Волонтеры-русисты будут находиться в Узбекистане до 24 ноября. Например, Галина Балышева будет обучать детей в одной из Джизакских школ и надеется вдохновить детей, чтобы они стали больше читать.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГалина Балышева
Галина Балышева - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
Галина Балышева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Русский язык — это наше богатство, наша история и культура. Мы сами его очень любим и хотим действительно привить любовь детям к изучению русского языка. Это можно сделать, приобщив их к нашему культурному наследию, чтению литературы, занимаясь внеурочной и игровой деятельностью, то есть именно тем, что будет интересно ребятам".
Справка Sputnik:
Международная программа "Миссия ДОБРО" — это совместный проект "Россотрудничества", Русской гуманитарной миссии и Ассоциации волонтерских центров. Проект помогает россиянам принимать участие в социально значимых проектах за рубежом: от помощи жителям стран, находящихся в бедственном положении, до участия в культурных, экологических и образовательных миссиях.
АНО "Русская гуманитарная миссия" разрабатывает и реализует образовательные программы, программы помощи в чрезвычайных ситуациях, медицинские программы, гуманитарные проекты с полным логистическим обеспечением.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:45Шавкат Мирзиёев поздравил медработников с профессиональным праздником
14:16В Узбекистане разработан закон о фонде поддержки детей
13:40"Нам помогали люди, которые нас не знают!" – российских волонтеров восхитил Узбекистан
13:31Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
12:08Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию
11:31Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане
10:38Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео
08:30Юные наследники Аль-Фергани
08:00Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов
ВчераМикробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
ВчераДля чего "Белые лебеди" России отрабатывают удары на полигонах Беларуси
ВчераПочему нет света в Узбекистане
ВчераЧто предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
ВчераКоровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
ВчераБудущее — за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ
ВчераЗамену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
ВчераСтало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
ВчераГорячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
ВчераВ Узбекистане может пройти выставка промышленной кооперации СНГ
ВчераТашкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году