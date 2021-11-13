Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211113/pevets-aleksandr-li-iz-tashkenta-stal-uchastnikom-rossiyskogo-shou-golos-21335959.html
Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео
Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео
Для слепых прослушиваний профессиональный музыкант выбрал песню "Ты горишь как огонь" Slava Marlow. По словам Александра, она "очень хайповая".
2021-11-13T10:38+0500
2021-11-13T11:31+0500
общество
ташкент
телевизионный проект "голос"
музыканты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0d/21336577_0:30:3261:1864_1920x0_80_0_0_3b31dfc4b525378d48422c7bbc3f4604.jpg
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос". Видео его исполнения опубликовано на странице проекта в YouTube.Для слепых прослушиваний профессиональный музыкант выбрал песню "Ты горишь как огонь" Slava Marlow. По словам Александра, она "очень хайповая". К нему повернулись два наставника — Пелагея и Леонид Агутин. После небольших раздумий ташкентец все же решил пойти к Агутину. "Для меня он — легенда!" — заявил Ли. Но добавил, что выбрал бы Моргенштерна, если бы рэпер вошел в состав жюри. "Мы с ним делаем музыку одного времени", — добавил Александр.Популярный хит Slava Marlow вышел синглом в феврале 2021 года. За два месяца до релиза певец выложил фрагмент песни на своей странице в Instagram. Под него уже успели снять примерно 645 тысяч видео в TikTok.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0d/21336577_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0d5988d58da2e4eb6100b8c4b8ed3e7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, телевизионный проект "голос", музыканты

Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео

10:38 13.11.2021 (обновлено: 11:31 13.11.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкШоу "Голос"
Шоу Голос - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Для слепых прослушиваний профессиональный музыкант выбрал песню "Ты горишь как огонь" Slava Marlow.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос". Видео его исполнения опубликовано на странице проекта в YouTube.
Для слепых прослушиваний профессиональный музыкант выбрал песню "Ты горишь как огонь" Slava Marlow. По словам Александра, она "очень хайповая".
К нему повернулись два наставника — Пелагея и Леонид Агутин. После небольших раздумий ташкентец все же решил пойти к Агутину. "Для меня он — легенда!" — заявил Ли. Но добавил, что выбрал бы Моргенштерна, если бы рэпер вошел в состав жюри. "Мы с ним делаем музыку одного времени", — добавил Александр.
Популярный хит Slava Marlow вышел синглом в феврале 2021 года. За два месяца до релиза певец выложил фрагмент песни на своей странице в Instagram. Под него уже успели снять примерно 645 тысяч видео в TikTok.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:08Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию
11:31Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане
10:38Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео
08:30Юные наследники Аль-Фергани
08:00Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов
ВчераМикробные игры: Билл Гейтс предсказал новую опасность для человечества
ВчераДля чего "Белые лебеди" России отрабатывают удары на полигонах Беларуси
ВчераПочему нет света в Узбекистане
ВчераЧто предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
ВчераКоровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
ВчераБудущее — за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ
ВчераЗамену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
ВчераСтало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
ВчераГорячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
ВчераВ Узбекистане может пройти выставка промышленной кооперации СНГ
ВчераТашкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году
ВчераБензин АИ-80 подорожал на 70%
ВчераКогда Россия победит коронавирус — ответ вирусолога Альтштейна
ВчераКак превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — эксперт
ВчераПодарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото