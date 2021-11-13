https://uz.sputniknews.ru/20211113/pevets-aleksandr-li-iz-tashkenta-stal-uchastnikom-rossiyskogo-shou-golos-21335959.html

Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео

Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео

Для слепых прослушиваний профессиональный музыкант выбрал песню "Ты горишь как огонь" Slava Marlow. По словам Александра, она "очень хайповая".

2021-11-13T10:38+0500

2021-11-13T10:38+0500

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общество

ташкент

телевизионный проект "голос"

музыканты

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос". Видео его исполнения опубликовано на странице проекта в YouTube.Для слепых прослушиваний профессиональный музыкант выбрал песню "Ты горишь как огонь" Slava Marlow. По словам Александра, она "очень хайповая". К нему повернулись два наставника — Пелагея и Леонид Агутин. После небольших раздумий ташкентец все же решил пойти к Агутину. "Для меня он — легенда!" — заявил Ли. Но добавил, что выбрал бы Моргенштерна, если бы рэпер вошел в состав жюри. "Мы с ним делаем музыку одного времени", — добавил Александр.Популярный хит Slava Marlow вышел синглом в феврале 2021 года. За два месяца до релиза певец выложил фрагмент песни на своей странице в Instagram. Под него уже успели снять примерно 645 тысяч видео в TikTok.

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ташкент, телевизионный проект "голос", музыканты